Росія перекинула в Україну військових із Грузії через неочікувані втрати – розвідка Британії

Росія перекинула до 2 тисяч своїх військових із територій Грузії, бо має неочікувані втрати у війні проти України, вважає британська розвідка.

Джерело: Міністерство оборони Великої Британії в аналізі за 31 березня 2022 року

Дослівно: "Росія передислокує частини своїх сил з Грузії, щоб посилити вторгнення в Україну. Від 1200 до 2000 цих російських військ реорганізуються в 3 батальйонні тактичні групи.

Реклама:

Малоймовірно, що Росія планувала створити підкріплення таким чином, і це свідчить про несподівані втрати, яких вона зазнала під час вторгнення".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/SV5bl19zq3



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/e1x4jsAZnx