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Росія перекинула в Україну військових із Грузії через неочікувані втрати – розвідка Британії

Олена РощінаП'ятниця, 1 квітня 2022, 08:06

Росія перекинула до 2 тисяч своїх військових із територій Грузії, бо має неочікувані втрати у війні проти України, вважає британська розвідка.

Джерело: Міністерство оборони Великої Британії в аналізі за 31 березня 2022 року

Дослівно: "Росія передислокує частини своїх сил з Грузії, щоб посилити вторгнення в Україну. Від 1200 до 2000 цих російських військ реорганізуються в 3 батальйонні тактичні групи.

Малоймовірно, що Росія планувала створити підкріплення таким чином, і це свідчить про несподівані втрати, яких вона зазнала під час вторгнення".

Цьому передувало: 30 березня Генштаб Збройних Сил України повідомив, що російські війська в Україні поповнили підрозділами з окупованих територій Грузії – всього прибуло близько 2 тисяч осіб: це підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південа Осетія) та 7-ї (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу РФ.

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Від 4-ї військової бази було сформовано та відряджено до України три БТГр загальною чисельністю до 1200 осіб російських та осетинських військовослужбовців. З підрозділів 7-ї військової бази було сформовано дві БТГр, а це близько 800 осіб.

Згодом російське видання "Медіазона" повідомило, що близько 300 військовослужбовців із так званої "Південної Осетії" відмовилася брати участь у бойових діях на території України та самостійно повернулася до Цхінвалі.

Тим часом сотні сирійських бойовиків прямують в Україну, аби воювати на боці Росії, щонайменше 300 найманців із Сирії вже прибули на підготовку в РФ.

Теми: РосіявійнаГрузія
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