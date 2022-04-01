Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія перекинула в Україну військових із Грузії через неочікувані втрати – розвідка Британії

Олена РощінаП'ятниця, 1 квітня 2022, 08:06

Росія перекинула до 2 тисяч своїх військових із територій Грузії, бо має неочікувані втрати у війні проти України, вважає британська розвідка.

Джерело: Міністерство оборони Великої Британії в аналізі за 31 березня 2022 року

Дослівно: "Росія передислокує частини своїх сил з Грузії, щоб посилити вторгнення в Україну. Від 1200 до 2000 цих російських військ реорганізуються в 3 батальйонні тактичні групи.

Реклама:

Малоймовірно, що Росія планувала створити підкріплення таким чином, і це свідчить про несподівані втрати, яких вона зазнала під час вторгнення".

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: 30 березня Генштаб Збройних Сил України повідомив, що російські війська в Україні поповнили підрозділами з окупованих територій Грузії – всього прибуло близько 2 тисяч осіб: це підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південа Осетія) та 7-ї (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу РФ.

Від 4-ї військової бази було сформовано та відряджено до України три БТГр загальною чисельністю до 1200 осіб російських та осетинських військовослужбовців. З підрозділів 7-ї військової бази було сформовано дві БТГр, а це близько 800 осіб.

Згодом російське видання "Медіазона" повідомило, що близько 300 військовослужбовців із так званої "Південної Осетії" відмовилася брати участь у бойових діях на території України та самостійно повернулася до Цхінвалі.

Тим часом сотні сирійських бойовиків прямують в Україну, аби воювати на боці Росії, щонайменше 300 найманців із Сирії вже прибули на підготовку в РФ.

Теми: РосіявійнаГрузія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Усі новини...
Росія
Росіяни знову заявляють про атаку БпЛА
Московські аеропорти призупинили роботу, скасовано десятки рейсів – росЗМІ
Гутерріш відправив лист Лаврову з пропозиціями для відновлення зернової угоди – ЗМІ
Останні новини
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
Усі новини...
Реклама: