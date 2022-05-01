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Кремль ухвалив рішення про напад на Молдову – The Times

Денис КарловськийНеділя, 1 травня 2022, 22:21
пам'ятник російському полководцю олександру суворову в тирасполі, на тлі російський прапор і прапор пмр. фото ілюстративне: getty images

Джерела британського видання The Times в українській розвідці твердять, що Росія розробила чіткі плани вторгнення в Молдову.

Джерело: The Times з посиланням на джерела в українському військовому керівництві

Пряма мова джерела в українській розвідці: "Ми вважаємо, що Кремль вже ухвалив рішення щодо нападу на Молдову. 

До чого призведуть події в Молдові – буде вирішальним для нас. Якщо росіянам вдасться захопити контроль над країною, то ми (Україна – ред.) з військової точки зору станемо більш вразливими – це буде загроза цілісності України.

Якщо Росія визнає незалежність Придністров’я, це буде пряма загроза і порушення територіальної цілісності Молдови. Це буде повторення "донбаського сценарію". Далі вони будуть постачати велику кількість зброї, а потім захочуть приєднати його до складу Росії".

Деталі: Співрозмовники видання кажуть, що російські спецслужби розглядають можливість роздмухування безпорядків і заколотів у країні. Наразі в країні існує незадоволення серед людей через зростання цін.

Українська розвідка, мовляв, зауважила певну активність на аеродромі Тирасполя – фактичної столиці невизнаного Придністров’я.

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Співрозмовники журналістів припускають, що російські військові планують здійснити висадку повітряного десанту на транспортних літаках Іл-76 і гелікоптерах у Придністров’ї. Нібито літаки й гелікоптери летітимуть з летовища в окупованому Криму. 

Водночас автори видання зазначають, що ці твердження йдуть усупереч аналізу західних розвідувальних агенцій, що в росіян немає достатніх можливостей, аби безпечно пролетіти над протиповітряною обороною українців на території Одещини. Крім того, для постачання боєприпасів і підсилення підрозділів росіянам треба створити сухопутний "коридор" із захопленого Херсону через Миколаївщину й Одещину, наражаючись на відсіч українських сил.

Військову операцію можуть спробувати здійснити ближче до Дня Перемоги 9 травня. У цей день російський президент Володимир Путін може, мовляв, оголосити про визнання Росією незалежності Придністров’я. Крім того, російські спецслужби можуть планувати висадку десанту в Тирасполі одночасно із організацією заколотів і протестів у Кишиневі.

Військові аналітики Джек Вотлінг і Нік Рейнольдс із Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень вважають, що така операція росіян матиме три мети: 

  1. відтягнути частину українських військ на південно-західний фронт;
  2. зупинити проєвропейський курс нинішньої влади в Молдові;
  3. налякати Захід, що підтримка України зброєю та фінансами може призвести до подальшої дестабілізації в регіоні, зокрема на Балканах.

Аналітики зазначають у звіті, що українській розвідці стали відомі плани генерал-майора ФСБ Дмитра Мілютіна спробувати використати в ході протестів заборонені в Молдові символи російського вторгнення в Україну, зокрема георгіївську стрічку. Буцімто протестувальники мають прийти з такою великою кількістю заборонених символів, щоби штрафи й арешти з боку молдовської поліції виглядали як придушення свободи слова й опозиції.

Автори матеріалу The Times не змогли підтвердити ці дані в незалежних джерел. 

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''Молдовська загроза'': чи можливий напад РФ на Україну з території Придністров'я

Передісторія:

  • 24 квітня російське міністерство закордонних справ заявило, що загрози ескалації в Придністров’ї немає. Наступного дня 25 квітня невідомі провокатори обстріляли з російських гранатометів приміщення так званого "міністерства держбезпеки" Придністров’я в Тирасполі, а потім там же кинули використані тубуси біля входу. Далі в селищі Маяк зруйнували потужні антени радянських радіоцентрів, які використовували для пропаганди. Згодом влада Придністров’я повідомила про атаку на військову частину в селі Паркани.
  • Очільник невизнаного формування Вадім Красносєльський заявив, що сліди вибухів, мовляв, ведуть в Україну. Українська розвідка повідомляла, що в Придністров’ї оголосили воєнні збори резервістів.
  • Президентка Молдови Майя Санду звинуватила в організації провокативних вибухів та обстрілів сили всередині невизнаного Придністров’я. МЗС України оприлюднило заяву із засудженням провокацій у Придністров’ї та підтримкою територіальної цілісності Молдови. Президент Володимир Зеленський 27 квітня публічно заявив, що вибухи в Придністров'ї здійснюють російські спецслужби для погроз Молдові.
  • Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що в ПМР надрукували газети з фальшивим зверненням мешканців Придністров’я до Путіна, аби "він захистив їх від утисків і репресій". У НАТО очікують на подальші провокації в Придністров’ї, але переконані, що військової загрози для незалежності Молдови вони не становлять.
  • 1 травня російські хакери атакували урядові сайти Молдови. За кілька днів до цього президентка Санду визнала, що країна не має боєздатної армії, аби чинити відсіч у разі можливого нападу на країну.

Теми: МолдоваПридністров'яРосіярозвідка
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