Кремль ухвалив рішення про напад на Молдову – The Times

пам'ятник російському полководцю олександру суворову в тирасполі, на тлі російський прапор і прапор пмр. фото ілюстративне: getty images

Джерела британського видання The Times в українській розвідці твердять, що Росія розробила чіткі плани вторгнення в Молдову.

Джерело: The Times з посиланням на джерела в українському військовому керівництві

Пряма мова джерела в українській розвідці: "Ми вважаємо, що Кремль вже ухвалив рішення щодо нападу на Молдову.

До чого призведуть події в Молдові – буде вирішальним для нас. Якщо росіянам вдасться захопити контроль над країною, то ми (Україна – ред.) з військової точки зору станемо більш вразливими – це буде загроза цілісності України.

Якщо Росія визнає незалежність Придністров’я, це буде пряма загроза і порушення територіальної цілісності Молдови. Це буде повторення "донбаського сценарію". Далі вони будуть постачати велику кількість зброї, а потім захочуть приєднати його до складу Росії".

Деталі: Співрозмовники видання кажуть, що російські спецслужби розглядають можливість роздмухування безпорядків і заколотів у країні. Наразі в країні існує незадоволення серед людей через зростання цін.

Українська розвідка, мовляв, зауважила певну активність на аеродромі Тирасполя – фактичної столиці невизнаного Придністров’я.

ВІДЕО ДНЯ

Співрозмовники журналістів припускають, що російські військові планують здійснити висадку повітряного десанту на транспортних літаках Іл-76 і гелікоптерах у Придністров’ї. Нібито літаки й гелікоптери летітимуть з летовища в окупованому Криму.

Водночас автори видання зазначають, що ці твердження йдуть усупереч аналізу західних розвідувальних агенцій, що в росіян немає достатніх можливостей, аби безпечно пролетіти над протиповітряною обороною українців на території Одещини. Крім того, для постачання боєприпасів і підсилення підрозділів росіянам треба створити сухопутний "коридор" із захопленого Херсону через Миколаївщину й Одещину, наражаючись на відсіч українських сил.

Військову операцію можуть спробувати здійснити ближче до Дня Перемоги 9 травня. У цей день російський президент Володимир Путін може, мовляв, оголосити про визнання Росією незалежності Придністров’я. Крім того, російські спецслужби можуть планувати висадку десанту в Тирасполі одночасно із організацією заколотів і протестів у Кишиневі.

Військові аналітики Джек Вотлінг і Нік Рейнольдс із Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень вважають, що така операція росіян матиме три мети:

відтягнути частину українських військ на південно-західний фронт; зупинити проєвропейський курс нинішньої влади в Молдові; налякати Захід, що підтримка України зброєю та фінансами може призвести до подальшої дестабілізації в регіоні, зокрема на Балканах.

Аналітики зазначають у звіті, що українській розвідці стали відомі плани генерал-майора ФСБ Дмитра Мілютіна спробувати використати в ході протестів заборонені в Молдові символи російського вторгнення в Україну, зокрема георгіївську стрічку. Буцімто протестувальники мають прийти з такою великою кількістю заборонених символів, щоби штрафи й арешти з боку молдовської поліції виглядали як придушення свободи слова й опозиції.

Автори матеріалу The Times не змогли підтвердити ці дані в незалежних джерел.

Читайте також: Придністровська спецоперація. Що стоїть за терактами у Молдові та як має діяти Україна

''Молдовська загроза'': чи можливий напад РФ на Україну з території Придністров'я

Передісторія: