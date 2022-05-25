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Зеленський розповів про єдиний позитив у переговорах: вивезли людей з Азовсталі

Ірина БалачукСереда, 25 травня 2022, 10:41
Зеленський розповів про єдиний позитив у переговорах: вивезли людей з Азовсталі
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський назвав єдиним позитивним моментом переговорів з Росією те, що вдалося вивезти людей з Маріуполя, а також цивільних та військових з "Азовсталі".

Джерело: Зеленський під час Українського сніданку в Давосі, в якому він брав участь по відеозв’язку 

Пряма мова президента: "Єдиний позитивний момент – якщо можна сказати, що це позитив – це те, що сторони почали говорити щодо розблокування "Азовсталі" і вивезення людей з Маріуполя. Цивільних людей перш за все вивозили, а потім вже і з заводу "Азовсталь" вивозили людей – поранених, важких.

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Тож тут я вважаю, що був хоч якийсь позитив, що людей дали можливість ці перемовини вивезти".

Деталі: Зеленський нагадав, що до цього процесу були залучені і ООН, і Міжнародний комітет Червоного Хреста – "усі допомагали, як могли, і тому був той чи інший результат".

Щодо подальшої долі переговорів з Росією, то президент додав, що він не бачить зацікавленості з боку країни-агресора і не бачить якихось предметних речей.

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Пряма мова Зеленського: "Спочатку було відчуття, що можна почати говорити, що є якийсь результат. Але поки що я ніяких кроків – не те що потужних, а будь-яких – і результатів не бачу. Я вважаю це затягуванням процесу.

Але ми проти будь-яких штучних договорів – без реальних підтверджень з нормальним колом країн-партнерів, які готові бути гарантами безпеки України. Без серйозних потужних партнерів нема про що говорити".  

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Передісторія:

Теми: ЗеленськийпереговориАзов Маріуполь
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