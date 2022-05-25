Зеленський розповів про єдиний позитив у переговорах: вивезли людей з Азовсталі
Президент Володимир Зеленський назвав єдиним позитивним моментом переговорів з Росією те, що вдалося вивезти людей з Маріуполя, а також цивільних та військових з "Азовсталі".
Джерело: Зеленський під час Українського сніданку в Давосі, в якому він брав участь по відеозв’язку
Пряма мова президента: "Єдиний позитивний момент – якщо можна сказати, що це позитив – це те, що сторони почали говорити щодо розблокування "Азовсталі" і вивезення людей з Маріуполя. Цивільних людей перш за все вивозили, а потім вже і з заводу "Азовсталь" вивозили людей – поранених, важких.
Тож тут я вважаю, що був хоч якийсь позитив, що людей дали можливість ці перемовини вивезти".
Деталі: Зеленський нагадав, що до цього процесу були залучені і ООН, і Міжнародний комітет Червоного Хреста – "усі допомагали, як могли, і тому був той чи інший результат".
Щодо подальшої долі переговорів з Росією, то президент додав, що він не бачить зацікавленості з боку країни-агресора і не бачить якихось предметних речей.
Пряма мова Зеленського: "Спочатку було відчуття, що можна почати говорити, що є якийсь результат. Але поки що я ніяких кроків – не те що потужних, а будь-яких – і результатів не бачу. Я вважаю це затягуванням процесу.
Але ми проти будь-яких штучних договорів – без реальних підтверджень з нормальним колом країн-партнерів, які готові бути гарантами безпеки України. Без серйозних потужних партнерів нема про що говорити".
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Передісторія:
- Маріуполь був заблокований російськими військами з 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя були заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські. Морпіхи просили про "екстракцію", "Азов" – хоча б про евакуацію поранених бійців.
- Мирних жителів евакуювали на початку травня, але всі варіанти евакуації бійців Росія відкидала довгий час, хоча Туреччина готова була вивезти їх морем і гарантувати, що до кінця війни ті не братимуть участі в бойових діях в Україні.
- 16 травня росіяни продовжили спроби зайти на завод чи заблокувати вихід із бункерів "Азовсталі", а потім заявили, що домовилися з українськими захисниками про вивезення поранених бійців на окуповану територію.
- У Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і тепер командири мають наказ зберегти життя особового складу.
- 20 травня Міноборони РФ заявило, що всіх бійців з "Азовсталі" виведено і що з 16 травня з бункерів вийшло 2 439 осіб, яких росіяни вважають військовополоненими.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що захисники Маріуполя мають бути звільнені за процедурою обміну і повернутися додому. У Росії не виключали обмін, але деякі окупанти хочуть судилища для них.