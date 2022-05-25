Зеленский рассказал о едином позитиве в переговорах: вывезли людей из Азовстали

Президент Владимир Зеленский назвал единственным положительным моментом переговоров с Россией то, что удалось вывезти людей из Мариуполя, а также гражданских и военных из "Азовстали".

Источник: Зеленский во время Украинского завтрака в Давосе, в котором он принимал участие по видеосвязи

Прямая речь президента: "Единственный позитивный момент – если можно сказать, что это позитив – это то, что стороны начали говорить о разблокировании "Азовстали" и вывозе людей из Мариуполя. Гражданских людей прежде всего вывозили, а потом уже и с завода "Азовсталь" вывозили людей – раненых, тяжелых.

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Поэтому я считаю, что был хоть какой-то позитив, что людей дали возможность эти переговоры вывезти".

Детали: Зеленский напомнил, что в этот процесс были привлечены и ООН, и Международный комитет Красного Креста – "все помогали, как могли, и потому был тот или иной результат".

Что касается дальнейшей судьбы переговоров с Россией, то президент добавил, что он не видит заинтересованности со стороны страны-агрессора и не видит каких-либо предметных вещей.

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Прямая речь Зеленского: "Сначала было ощущение, что можно начать говорить, что есть результат. Но пока я никаких шагов – не только мощных, а любых – и результатов не вижу. Я считаю это затягиванием процесса.

Но мы против каких-либо искусственных договоров – без реальных подтверждений с нормальным кругом стран-партнеров, которые готовы быть гарантами безопасности Украины. Без серьезных мощных партнеров не о чем говорить".

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