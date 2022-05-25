Зеленский рассказал о едином позитиве в переговорах: вывезли людей из Азовстали
Президент Владимир Зеленский назвал единственным положительным моментом переговоров с Россией то, что удалось вывезти людей из Мариуполя, а также гражданских и военных из "Азовстали".
Источник: Зеленский во время Украинского завтрака в Давосе, в котором он принимал участие по видеосвязи
Прямая речь президента: "Единственный позитивный момент – если можно сказать, что это позитив – это то, что стороны начали говорить о разблокировании "Азовстали" и вывозе людей из Мариуполя. Гражданских людей прежде всего вывозили, а потом уже и с завода "Азовсталь" вывозили людей – раненых, тяжелых.
Поэтому я считаю, что был хоть какой-то позитив, что людей дали возможность эти переговоры вывезти".
Детали: Зеленский напомнил, что в этот процесс были привлечены и ООН, и Международный комитет Красного Креста – "все помогали, как могли, и потому был тот или иной результат".
Что касается дальнейшей судьбы переговоров с Россией, то президент добавил, что он не видит заинтересованности со стороны страны-агрессора и не видит каких-либо предметных вещей.
Прямая речь Зеленского: "Сначала было ощущение, что можно начать говорить, что есть результат. Но пока я никаких шагов – не только мощных, а любых – и результатов не вижу. Я считаю это затягиванием процесса.
Но мы против каких-либо искусственных договоров – без реальных подтверждений с нормальным кругом стран-партнеров, которые готовы быть гарантами безопасности Украины. Без серьезных мощных партнеров не о чем говорить".
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Предыстория:
- Мариуполь был заблокирован российскими войсками с 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Морпехи просили об "экстракции", "Азов" – хотя бы об эвакуации раненых бойцов.
- Мирных жителей эвакуировали в начале мая, но все варианты эвакуации бойцов Россия отбрасывала долгое время, хотя Турция готова была вывезти их по морю и гарантировать, что до конца войны те не будут участвовать в боевых действиях в Украине.
- 16 мая россияне продолжили попытки зайти на завод или заблокировать выход из бункеров "Азовстали", а затем заявили, что договорились с украинскими защитниками о вывозе раненых бойцов на оккупированную территорию.
- В Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и теперь у командиров есть приказ сохранить жизнь личного состава.
- 20 мая Минобороны РФ заявило, что все бойцы уже выведены и что с 16 мая из бункеров вышли 2 439 человек, которых россияне считают военнопленными.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что защитники Мариуполя должны быть освобождены по процедуре обмена и возвращены домой. В России не исключали обмен, но некоторые оккупанты хотят судилища для них.