Захисники Маріуполя живі, робота над їх звільненням не зупиняється – Єрмак

Головне управління розвідки Міністерства оборони України продовжує займатися питанням звільнення українських захисників Маріуполя, а також двома британцями і громадянином Марокко, яких росіяни захопили в полон і погрожують стратити.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню "Лівий берег"

Деталі: Єрмак наголосив, що про деталі краще знає ГУР, але підтвердив, що це питання постійно на контролі.

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Голова ОП не зміг сказати, в яких умовах утримують полонених "азовців" і якими можуть бути строки повернення захисників Маріуполя додому.

Пряма мова: "Непросте питання, займаємося. Сьогодні це головне завдання, в тому числі ГУРу.

Знаємо, що вони живі. Що стосується умов, це питання теж відстежується. Сказати чітко, в яких вони умовах, ми наразі не можемо. Але ми точно знаємо, що вони живі.

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ГУР постійно тримає це на контролі, з деякими з них є зв’язок, і процес щодо їх звільнення не зупиняється ні на годину. Я дуже сподіваюсь, що наразі він ввійде в свою активну фазу, і ми почнемо повертати наших героїв до України".

Деталі: За словами Єрмака, ГУР брав участь і в процесі виходу бійців із заводу "Азовсталь", а Офіс президента був детально поінформований.

Голова ОП наголосив, що перемовини і консультації ще тривають, а зайва інформація може завдати шкоди процесу.

Пряма мова: "Я знаю точно, що завданням на першому етапі було збереження життя наших героїв. Це завдання ГУР виконало. Сьогодні вони займаються другим етапом – їх поверненням. І всі деталі, я думаю, вони зможуть чітко розповісти.

Також, гадаю, ви знаєте, що почався процес повернення тіл наших загиблих героїв. На сьогодні це вже більш як 200. Проводиться експертиза, і це теж дуже важливо, щоб рідні і родина могли отримати і поховати загиблих".

Деталі: На запитання, що буде, якщо росіяни знехтують домовленостями і почнуть виносити вироки полоненим, як це зробили з двома громадянами Великої Британії й одним громадянином Марокко, Єрмак відповів: "ГУР, між іншим, також займається цим питанням – і британцями, і громадянином Марокко".

Пряма мова: "Позиція глави держави не змінилася. Він сказав, що якщо з цими людьми щось станеться, про будь-які перемовини можна буде забути. Він про це говорив, коли вони були там (на "Азовсталі", – ред.), і продовжує займати цю позицію, поки вони не повернулися до нашої країни.

Ми розуміємо, що це елемент шантажу і "підняття ставок" з боку РФ. Але давайте дочекаємося результату".

Цьому передувало: 19 червня російські ЗМІ повідомили, що командирів полку "Азов" вивезли з окупованої території Донеччини в Росію для "слідчих дій". Перед цим командир полку Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко передав посадові обов’язки майору Микиті Надточію.

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