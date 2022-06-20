Захисники Маріуполя живі, робота над їх звільненням не зупиняється – Єрмак
Головне управління розвідки Міністерства оборони України продовжує займатися питанням звільнення українських захисників Маріуполя, а також двома британцями і громадянином Марокко, яких росіяни захопили в полон і погрожують стратити.
Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню "Лівий берег"
Деталі: Єрмак наголосив, що про деталі краще знає ГУР, але підтвердив, що це питання постійно на контролі.
Голова ОП не зміг сказати, в яких умовах утримують полонених "азовців" і якими можуть бути строки повернення захисників Маріуполя додому.
Пряма мова: "Непросте питання, займаємося. Сьогодні це головне завдання, в тому числі ГУРу.
Знаємо, що вони живі. Що стосується умов, це питання теж відстежується. Сказати чітко, в яких вони умовах, ми наразі не можемо. Але ми точно знаємо, що вони живі.
ГУР постійно тримає це на контролі, з деякими з них є зв’язок, і процес щодо їх звільнення не зупиняється ні на годину. Я дуже сподіваюсь, що наразі він ввійде в свою активну фазу, і ми почнемо повертати наших героїв до України".
Деталі: За словами Єрмака, ГУР брав участь і в процесі виходу бійців із заводу "Азовсталь", а Офіс президента був детально поінформований.
Голова ОП наголосив, що перемовини і консультації ще тривають, а зайва інформація може завдати шкоди процесу.
Пряма мова: "Я знаю точно, що завданням на першому етапі було збереження життя наших героїв. Це завдання ГУР виконало. Сьогодні вони займаються другим етапом – їх поверненням. І всі деталі, я думаю, вони зможуть чітко розповісти.
Також, гадаю, ви знаєте, що почався процес повернення тіл наших загиблих героїв. На сьогодні це вже більш як 200. Проводиться експертиза, і це теж дуже важливо, щоб рідні і родина могли отримати і поховати загиблих".
Деталі: На запитання, що буде, якщо росіяни знехтують домовленостями і почнуть виносити вироки полоненим, як це зробили з двома громадянами Великої Британії й одним громадянином Марокко, Єрмак відповів: "ГУР, між іншим, також займається цим питанням – і британцями, і громадянином Марокко".
Пряма мова: "Позиція глави держави не змінилася. Він сказав, що якщо з цими людьми щось станеться, про будь-які перемовини можна буде забути. Він про це говорив, коли вони були там (на "Азовсталі", – ред.), і продовжує займати цю позицію, поки вони не повернулися до нашої країни.
Ми розуміємо, що це елемент шантажу і "підняття ставок" з боку РФ. Але давайте дочекаємося результату".
Цьому передувало: 19 червня російські ЗМІ повідомили, що командирів полку "Азов" вивезли з окупованої території Донеччини в Росію для "слідчих дій". Перед цим командир полку Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко передав посадові обов’язки майору Микиті Надточію.
Передісторія:
- Українські захисники Маріуполя, яких у травні вивезли з території "Азовсталі", перебувають у колонії в Донецькій області. Джерела УП в українській владі твердили, що в Оленівці перебуває 2 449 українських військовослужбовців як полонені.
- Вихід захисників Маріуполя на підконтрольну росіянам територію відбувався 16-20 травня. За твердженням російської сторони, з підземель "Азовсталі" вийшли 2 439 бійців. Представники "Червоного хреста" реєстрували українських захисників як військовополонених.
- У Генштабі ЗСУ заявляли, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і командирам дано наказ зберегти життя особового складу. У Міноборони пояснили, що немає іншого варіанту порятунку захисників з "Азовсталі", окрім як вийти до противника.
- Росіяни та їхні спільники з ОРДЛО погрожують бійцям "Азова" судилищем. Про обмін полоненими поки не йдеться, попри домовленості.
- Терористи ОРДО "засудили" до смертної кари трьох іноземців, які воювали на стороні України: британців Ейдена Ейсліна та Шона Піннера та марокканського студента Брахіма Саадуна. Європейський суд з прав людини у проміжному рішенні заявив, що Росія не повинна допустити страти Брахіма Саадуна. Москва вирішила не виконувати рішення ЄСПЛ після 15 березня 2022 року.