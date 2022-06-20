Защитники Мариуполя живы, работа над их освобождением не останавливается – Ермак

Главное управление разведки Министерства обороны Украины продолжает заниматься вопросом освобождения украинских защитников Мариуполя, а также двумя британцами и гражданином Марокко, которых россияне захватили в плен и угрожают казнить.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью изданию "Левый берег"

Детали: Ермак подчеркнул, что о деталях лучше знает ГУР, но подтвердил, что этот вопрос постоянно на контроле.

Глава ОП не смог сказать, в каких условиях содержатся пленные "азовцы" и какими могут быть сроки возвращения защитников Мариуполя домой.

Прямая речь: "Непростой вопрос, занимаемся. Сегодня это главная задача, в том числе ГУР.

Знаем, что они живы. Что касается условий, то этот вопрос тоже отслеживается. Сказать четко, в каких условиях, мы пока не можем. Но мы точно знаем, что они живы.

ГУР постоянно держит это на контроле, с некоторыми из них есть связь, и процесс по их освобождению не останавливается ни на час. Я очень надеюсь, что он войдет в свою активную фазу, и мы начнем возвращать наших героев в Украину".

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Детали: По словам Ермака, ГУР участвовал и в процессе выхода бойцов с завода "Азовсталь", а Офис президента был подробно проинформирован.

Глава ОП подчеркнул, что переговоры и консультации еще продолжаются, а лишняя информация может нанести ущерб процессу.

Прямая речь: "Я знаю точно, что задачей на первом этапе было сохранение жизни наших героев. Эту задачу ГУР выполнило. Сегодня они занимаются вторым этапом – их возвращением. И все детали, я думаю, они смогут ясно рассказать.

Также, я думаю, вы знаете, что начался процесс возвращения тел наших погибших героев. На сегодняшний день это уже более 200. Проводится экспертиза, и это тоже очень важно, чтобы родные и семья могли получить и похоронить погибших".

Детали: На вопрос, что будет, если россияне пренебрегут договоренностями и начнут выносить приговоры пленникам, как это сделали с двумя гражданами Великобритании и одним гражданином Марокко, Ермак ответил: "ГУР, между прочим, также занимается этим вопросом – и британцами, и гражданином Марокко".

Прямая речь: "Позиция главы государства не изменилась. Он сказал, что если с этими людьми что-нибудь произойдет, о каких бы то ни было переговорах можно будет забыть. Он об этом говорил, когда они были там (на "Азовстали" – ред.), и продолжает занимать эту позицию, пока они не вернулись в нашу страну.

Мы понимаем, что это элемент шантажа и "поднятия ставок" со стороны РФ. Но давайте дождемся результата".

Этому предшествовало: 19 июня российские СМИ сообщили, что командиров полка "Азов" вывезли с оккупированной территории Донецкой области в Россию для "следственных действий". Перед тем командир полка Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко передал должностные обязанности майору Никите Надточию.

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