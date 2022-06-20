Защитники Мариуполя живы, работа над их освобождением не останавливается – Ермак
Главное управление разведки Министерства обороны Украины продолжает заниматься вопросом освобождения украинских защитников Мариуполя, а также двумя британцами и гражданином Марокко, которых россияне захватили в плен и угрожают казнить.
Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью изданию "Левый берег"
Детали: Ермак подчеркнул, что о деталях лучше знает ГУР, но подтвердил, что этот вопрос постоянно на контроле.
Глава ОП не смог сказать, в каких условиях содержатся пленные "азовцы" и какими могут быть сроки возвращения защитников Мариуполя домой.
Прямая речь: "Непростой вопрос, занимаемся. Сегодня это главная задача, в том числе ГУР.
Знаем, что они живы. Что касается условий, то этот вопрос тоже отслеживается. Сказать четко, в каких условиях, мы пока не можем. Но мы точно знаем, что они живы.
ГУР постоянно держит это на контроле, с некоторыми из них есть связь, и процесс по их освобождению не останавливается ни на час. Я очень надеюсь, что он войдет в свою активную фазу, и мы начнем возвращать наших героев в Украину".
Детали: По словам Ермака, ГУР участвовал и в процессе выхода бойцов с завода "Азовсталь", а Офис президента был подробно проинформирован.
Глава ОП подчеркнул, что переговоры и консультации еще продолжаются, а лишняя информация может нанести ущерб процессу.
Прямая речь: "Я знаю точно, что задачей на первом этапе было сохранение жизни наших героев. Эту задачу ГУР выполнило. Сегодня они занимаются вторым этапом – их возвращением. И все детали, я думаю, они смогут ясно рассказать.
Также, я думаю, вы знаете, что начался процесс возвращения тел наших погибших героев. На сегодняшний день это уже более 200. Проводится экспертиза, и это тоже очень важно, чтобы родные и семья могли получить и похоронить погибших".
Детали: На вопрос, что будет, если россияне пренебрегут договоренностями и начнут выносить приговоры пленникам, как это сделали с двумя гражданами Великобритании и одним гражданином Марокко, Ермак ответил: "ГУР, между прочим, также занимается этим вопросом – и британцами, и гражданином Марокко".
Прямая речь: "Позиция главы государства не изменилась. Он сказал, что если с этими людьми что-нибудь произойдет, о каких бы то ни было переговорах можно будет забыть. Он об этом говорил, когда они были там (на "Азовстали" – ред.), и продолжает занимать эту позицию, пока они не вернулись в нашу страну.
Мы понимаем, что это элемент шантажа и "поднятия ставок" со стороны РФ. Но давайте дождемся результата".
Этому предшествовало: 19 июня российские СМИ сообщили, что командиров полка "Азов" вывезли с оккупированной территории Донецкой области в Россию для "следственных действий". Перед тем командир полка Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко передал должностные обязанности майору Никите Надточию.
Предыстория:
- Украинские защитники Мариуполя, вывезенные в мае с территории "Азовстали", находятся в колонии в Донецкой области. Источники УП в украинских властях утверждали, что в Оленовке находятся 2 449 украинских военнослужащих в качестве военнопленных.
- Выход защитников Мариуполя на подконтрольную россиянам территорию проходил 16-20 мая. По утверждению российской стороны, из подземелья "Азовстали" вышли 2 439 бойцов. Представители "Красного креста" регистрировали украинских защитников как военнопленных.
- В Генштабе ВСУ заявляли, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и командирам дан приказ сохранить жизнь личного состава. В Минобороны объяснили, что нет другого варианта спасения защитников из "Азовстали", кроме как выйти без оружия к противнику.
- Россияне и их сообщники из ОРДЛО угрожают бойцам "Азова" судилищем. Об обмене пленными пока речь не идет, несмотря на договоренности.
- Террористы ОРДО "приговорили" к смертной казни трех иностранцев, воевавших на стороне Украины: британцев Эйдена Эйслина и Шона Пиннера и марокканского студента Брахима Саадуна. Европейский суд по правам человека в промежуточном решении заявил, что Россия не должна допустить смертной казни Брахима Саадуна. Москва решила не выполнять решения ЕСПЧ после 15 марта 2022 года.