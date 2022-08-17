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У Украины нет ограничений относительно ударов по врагу в Крыму – министр обороны

Елена РощинаСреда, 17 августа 2022, 11:34
У Украины нет ограничений относительно ударов по врагу в Крыму – министр обороны
Алексей Резников, скриншот

Украина обязалась не использовать западное оружие на территории России, но ограничений относительно ударов по военным объектам РФ в оккупированном украинском Крыму партнеры не накладывали.

Источник: Алексей Резников в интервью "Голосу Америки"

Детали: Журналист спросил министра обороны, есть ли у Украины вооружение, которое может поразить объекты в оккупированном Крыму, и есть ли договоренности с США о легитимности таких ударов в Крыму.

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Прямая речь Резникова: "У нас есть договоренности с Соединенными Штатами, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам Соединенными Штатами и партнерами, по территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то соответственно у нас таких ограничений нет.

Что касается оружия, то любое оружие имеет соответствующее расстояние поражения. Поэтому в зависимости от того, с какой точки, с какой локации наносится или планируется наносить поражение, означает, можно ли достичь той или иной цели".

Детали: Резников напомнил, что на счет крейсера "Москва" многие тоже не верили в возможность его подбить – но флагман Черноморского флота РФ уже потоплен.

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Темы: РезниковКрыморужиеРосcия
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