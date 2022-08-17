У Украины нет ограничений относительно ударов по врагу в Крыму – министр обороны
Украина обязалась не использовать западное оружие на территории России, но ограничений относительно ударов по военным объектам РФ в оккупированном украинском Крыму партнеры не накладывали.
Источник: Алексей Резников в интервью "Голосу Америки"
Детали: Журналист спросил министра обороны, есть ли у Украины вооружение, которое может поразить объекты в оккупированном Крыму, и есть ли договоренности с США о легитимности таких ударов в Крыму.
Прямая речь Резникова: "У нас есть договоренности с Соединенными Штатами, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам Соединенными Штатами и партнерами, по территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то соответственно у нас таких ограничений нет.
Что касается оружия, то любое оружие имеет соответствующее расстояние поражения. Поэтому в зависимости от того, с какой точки, с какой локации наносится или планируется наносить поражение, означает, можно ли достичь той или иной цели".
Детали: Резников напомнил, что на счет крейсера "Москва" многие тоже не верили в возможность его подбить – но флагман Черноморского флота РФ уже потоплен.
Предыстория:
- 13 апреля Украина нанесла удар ракетами "Нептун" по российскому крейсеру "Москва" в Черном море. 14 апреля Минобороны РФ подтвердило взрыв на крейсере. "Москва" затонула при буксировке в Севастополь.
- 9 августа на военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке произошли зрывы, там Россия потеряла ориентировочно 9 самолетов. Оккупанты говорили о нарушении правил пожарной безопасности.
- 16 августа в районе села Майское Джанкойского района оккупированного Крыма произошел пожар на площадке с боеприпасами, также была повреждена железная дорога между станциями Азовское и Разъезд. В Минобороны РФ заявили о диверсии.
- Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что в районе железнодорожной станции Азовское в оккупированном Крыму россияне разгружали военную технику и боеприпасы, а в районе аэродрома вблизи Джанкоя стояли зенитно-ракетные комплексы РФ.
- Британские разведчики предположили, что после взрывов на аэродроме "Саки" в Новофедоровке и взрывов в Майском под Джанкоем российское командование будет беспокоиться об ухудшении безопасности в Крыму, который функционирует как тыл для оккупации юга материковой части Украины.
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