Попытка Трухина подкупить полицию: НАБУ завершило расследование

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по подозрению народного депутата Александра Трухина в подкупе полицейских.

Источник: сайт НАБУ

Дословно НАБУ: "28 сентября стороне защиты открыли материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия народного избранника квалифицировали по ч. 1 ст. 369 УК Украины".

Детали: По версии следствия, в августе 2021 года нардеп предложил неправомерную выгоду патрульным полицейским за то, чтобы ему разрешили покинуть место ДТП, которое произошло с его участием.

Лояльность стражей порядка подозреваемый оценил в 150 тысяч.

В НАБУ отметили, что хоть Трухин не уточнил, о какой денежной единице идет речь, но "сам по себе факт такого предложения, независимо от предлагаемой суммы, является наказуемым коррупционным преступлением".

"Расследование указанного факта начато 2 февраля генеральным прокурором по материалам журналистского расследования "Украинской правды". В начале сентября НАБУ и САП сообщили нардепу о подозрении", – подытожили в НАБУ.

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Что было раньше: 7 сентября народный депутат Александр Трухин, год назад попавший в скандальное ДТП, заявил, что правоохранители вручили ему подозрение касательно "одного из эпизодов" аварии, и что на время расследования он покидает фракцию "Слуга народа" в Верховной Раде.

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