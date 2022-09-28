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Попытка Трухина подкупить полицию: НАБУ завершило расследование

Ирина БалачукСреда, 28 сентября 2022, 16:49
Александр Трухин. Фото из Facebook

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по подозрению народного депутата Александра Трухина в подкупе полицейских.

Источник: сайт НАБУ

Дословно НАБУ: "28 сентября стороне защиты открыли материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия народного избранника квалифицировали по ч. 1 ст. 369 УК Украины".

Детали: По версии следствия, в августе 2021 года нардеп предложил неправомерную выгоду патрульным полицейским за то, чтобы ему разрешили покинуть место ДТП, которое произошло с его участием.

Лояльность стражей порядка подозреваемый оценил в 150 тысяч.

В НАБУ отметили, что хоть Трухин не уточнил, о какой денежной единице идет речь, но "сам по себе факт такого предложения, независимо от предлагаемой суммы, является наказуемым коррупционным преступлением".

"Расследование указанного факта начато 2 февраля генеральным прокурором по материалам журналистского расследования "Украинской правды". В начале сентября НАБУ и САП сообщили нардепу о подозрении", – подытожили в НАБУ.

ВИДЕО ДНЯ

Что было раньше: 7 сентября народный депутат Александр Трухин, год назад попавший в скандальное ДТП, заявил, что правоохранители вручили ему подозрение касательно "одного из эпизодов" аварии, и что на время расследования он покидает фракцию "Слуга народа" в Верховной Раде.

Знать больше: "Я сейчас тихонько уйду в лес". УП публикует видео полицейских с места ДТП Трухина

Предыстория: 

  • 23 августа 2021 народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП. По данным СМИ, нардеп был пьяным и спровоцировал аварию по дороге из Полтавы в Киев. Через неделю после ДТП нардеп заявил, что не находился за рулем и сотрудничал с полицейскими при оформлении протоколов.
  • 1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование по ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. На видео из нагрудной камеры полицейского, которое опубликовала "УП", зафиксировано, как Трухин хотел покинуть место ДТП и уверял правоохранителя, что может решить вопрос с главой МВД Денисом Монастырским. Впоследствии он предложил полицейскому "150 тысяч бонуса", которые лежали в машине, чтобы правоохранители помогли ему скрыться с места происшествия и оформили в качестве пассажира.
  • ДБР заявило, что не имело видео относительно ДТП с участием нардепа Александра Трухина с нагрудной камеры полицейского, опубликованного "Украинской правдой". Генеральный прокурор Ирина Венедиктова начала новое уголовное производство после огласки расследования "УП".
  • 2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Трухин заявил журналистам, что готов сложить свой мандат нардепа, если "заставит партия". Кроме того, он изменил свои показания и признал, что пытался скрыться с места ДТП.
  • В конце августа суд назначил 850 гривен штрафа мужчине, который ехал в автомобиле с Трухиным и взял на себя вину за ДТП с потерпевшими.

Темы: ТрухинвзяткаНАБУАнтикоррупционная прокуратура
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