Північна Корея випустила ще дві балістичні ракети в бік Японії
Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності в бік своїх східних вод, у напрямку Японії.
Джерело: Reuters з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї та уряд Японії
Деталі: Запуск ракети вже шостий за останні 12 днів і відбувся приблизно за годину після того, як Північна Корея засудила Сполучені Штати за обговорення в Раді Безпеки ООН "справедливих заходів протидії Корейської народної армії на спільні навчання Південної Кореї та США".
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда сказав, що "цього абсолютно не можна терпіти".
Японський міністр оборони Ясуказу Хамада повідомив, що перша ракета, ймовірно, летіла на висоті близько 100 км і з дальністю 350 км, тоді як друга мала розрахункову висоту 50 км і дальність 800 км, імовірно, летіла неправильною траєкторією. Як пише Reuters, багато з останніх балістичних ракет малої дальності Північної Кореї призначені для польоту за нижчою, похилою траєкторією і потенційного маневрування, що ускладнює їх виявлення і перехоплення.
Південнокорейське командування збройних сил заявило, що ракети були запущені з околиць північнокорейської столиці Пхеньяна.
Передісторія:
- 4 жовтня Північна Корея, що володіє ядерною зброєю, провела випробувальний запуск балістичної ракети, що вперше за п'ять років пролетіла над Японією.
- У відповідь південнокорейські та американські війська випустили залп ракет у море. США направили авіаносець Ronald Reagan до Японського моря.