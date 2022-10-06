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Північна Корея випустила ще дві балістичні ракети в бік Японії

Анастасія КалатурЧетвер, 6 жовтня 2022, 01:38
ФОТО: GETTY

Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності в бік своїх східних вод, у напрямку Японії.

Джерело: Reuters з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї та уряд Японії

Деталі: Запуск ракети вже шостий за останні 12 днів і відбувся приблизно за годину після того, як Північна Корея засудила Сполучені Штати за обговорення в Раді Безпеки ООН "справедливих заходів протидії Корейської народної армії на спільні навчання Південної Кореї та США".

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда сказав, що "цього абсолютно не можна терпіти".

Японський міністр оборони Ясуказу Хамада  повідомив, що перша ракета, ймовірно, летіла на висоті близько 100 км і з дальністю 350 км, тоді як друга мала розрахункову висоту 50 км і дальність 800 км, імовірно, летіла неправильною траєкторією. Як пише Reuters, багато з останніх балістичних ракет малої дальності  Північної Кореї призначені для польоту за нижчою, похилою траєкторією і потенційного маневрування, що ускладнює їх виявлення і перехоплення.

Південнокорейське командування збройних сил заявило, що ракети були запущені з околиць північнокорейської столиці Пхеньяна.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 4 жовтня Північна Корея, що володіє ядерною зброєю, провела випробувальний запуск балістичної ракети, що  вперше за п'ять років пролетіла над Японією.  
  • У відповідь південнокорейські та американські війська випустили залп ракет у море. США направили авіаносець Ronald Reagan до Японського моря.

Теми: війнаПівнічна Корея
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