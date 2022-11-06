Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії посилення санкцій проти Ірану

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Обговорили макрофінансову допомогу Україні на поточний і наступний рік.



Крім того, поспілкувалися про важливість продовження зернової ініціативи для продовольчої безпеки світу".

Деталі: Також сторони обговорили необхідність посилення санкцій і протистояння діям Ірану, який підтримує агресію проти України.

Передісторія: