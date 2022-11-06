Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії посилення санкцій проти Ірану

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Обговорили макрофінансову допомогу Україні на поточний і наступний рік.



Крім того, поспілкувалися про важливість продовження зернової ініціативи для продовольчої безпеки світу".

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Деталі: Також сторони обговорили необхідність посилення санкцій і протистояння діям Ірану, який підтримує агресію проти України.

Передісторія:

Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські "Шахед-136", а російські сили використовують їх під назвою "Герань". Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

5 листопада Іран вперше визнав, що постачав Москві безпілотники, але заявив, що вони були відправлені до вторгнення в Україну.

Президент Володимир Зеленський назвав брехнею заяву Ірану про те, що "невелика кількість" іранських безпілотників була поставлена в Росію за кілька місяців до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.