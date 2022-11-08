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У Києві судитимуть п’ятьох посадовців, причетних до вибуху газу в багатоповерхівці на Позняках

Валентина РоманенкоВівторок, 8 листопада 2022, 11:30
У Києві судитимуть п’ятьох посадовців, причетних до вибуху газу в багатоповерхівці на Позняках
фото УП

У Києві судитимуть п’ятьох посадовців АТ "Київгаз", обвинувачених у причетності до вибуху газу в житловому будинку на Позняках у червні 2020 року.

Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратура

Деталі: 7 листопада обвинувальний акт разом із матеріалами кримінального провадження скеровано до суду. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

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Прокуратура наголошує, що з вересня 2021 року після завершення досудового розслідування підозрювані та їхні захисники затягували процес ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, тим самим перешкоджаючи направленню обвинувального акту до суду.

У зв’язку з цим, за клопотанням прокурора суд обмежив стороні захисту строк ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Службовцям інкриміновано порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей.

ВІДЕО ДНЯ

Згідно з матеріалами досудового розслідування, вибух газу, що спричинив обвал конструкцій десятиповерхового багатоквартирного житлового будинку та призвів до загибелі п’ятьох людей і травмування трьох, стався через недотримання технології повірки газових лічильників у будинку.

За кілька тижнів до вибуху співробітники "Київгазу" знімали газові лічильники з квартир у цьому будинку та встановлювали замість них технологічні перемички (байпаси). Вказані дії призвели до витоку газу, що й стало причиною вибуху.

Серед службових осіб, яким висунуто обвинувачення, перший заступник голови правління АТ "Київгаз", директор однієї з філій, двоє головних інженерів та начальник служби охорони праці. Вказані особи безпосередньо брали участь у розробці та погодженні інструкції, на підставі якої була проведена заміна газових лічильників на байпас.

Збитки у кримінальному провадженні становлять понад 53 млн грн.

Знати більше: "З квартири залишилася я. І врятували папугу". Як розминулися зі смертю жителі панельки на Позняках

Передісторія:

  • 21 червня 2020 року, у недільний ранок, у столиці по вулиці Соломії Крушельницької 1/5 (Позняки) стався вибух у багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок обвалу частини дому загинули 5 осіб, пошуково-рятувальні роботи завершили 23 червня.
  • Прокуратура порушила справу за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).
  • Основна версія слідства, яку озвучив заступник глави МВС: недотримання технологій повірки лічильників.

Теми: Київвибухпрокуратураполіція
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