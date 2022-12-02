Конкурс на директора НАБУ: кандидатів закликали не баритись з подачею документів

Голова комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ Микола Кучерявенко закликав кандидатів не баритися з подачею документів, оскільки залишилось лише 6 днів.

Джерело: пресслужба НАБУ

Деталі: За словами Кучерявенка, не варто відкладати подачу документів на останній день, враховуючи ситуацію з електроенергією та зв'язком, щоб "формальні та технічні" перешкоди не стали на заваді.

Реклама:

Він нагадав, що комісія вже отримала перші повні пакети документів від кандидатів.

Голова комісії пообіцяв, що члени конкурсної комісії забезпечать "чесний, прозорий та своєчасний конкурсний відбір" відповідно до регламенту конкурсу на посаду очільника НАБУ.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ