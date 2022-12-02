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Конкурс на директора НАБУ: кандидатів закликали не баритись з подачею документів

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 2 грудня 2022, 10:45
Конкурс на директора НАБУ: кандидатів закликали не баритись з подачею документів
ФОТО НАБУ

Голова комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ Микола Кучерявенко закликав кандидатів не баритися з подачею документів, оскільки залишилось лише 6 днів.

Джерело: пресслужба НАБУ

Деталі: За словами Кучерявенка, не варто відкладати подачу документів на останній день, враховуючи ситуацію з електроенергією та зв'язком, щоб "формальні та технічні" перешкоди не стали на заваді. 

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Він нагадав, що комісія вже отримала перші повні пакети документів від кандидатів.

Голова комісії пообіцяв, що члени конкурсної комісії забезпечать "чесний, прозорий та своєчасний конкурсний відбір" відповідно до регламенту конкурсу на посаду очільника НАБУ.

Передісторія

ВІДЕО ДНЯ
  • 1 липня президент Володимир Зеленський заявив, що конкурс на керівника Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) буде оголошено найближчим часом.
  • Конкурс мав відбутися навесні. Антикорупційники раніше застерігали, що чинна влада спробує затягнути цей процес
  • На початку серпня голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що команда президента готується зірвати конкурс на директора НАБУ, на що вказує зареєстрований "слугою народу" Андрієм Клочко законопроєкт, який встановлює нові вимоги до кандидатів на посаду та обмеження щодо участі у конкурсі.
  • 5 вересня посли держав "Групи семи" висловили стурбованість законопроєктом № 7654, який скасовує вимогу до директора Національного антикорупційного бюро не співпрацювати з політичними партіями або бути їхнім членом.
  • 7 вересня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт щодо встановлення обмежень для призначення директора НАБУ, відмовившись від скандального проєкту закону № 7654, який викликав занепокоєння у "Групи семи".

Теми: НАБУ
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