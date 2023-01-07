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Омбудсмен розкритикував нейтральну позицію ООН щодо Оленівки: Жодних аналізів дій РФ

Катерина ТищенкоСубота, 7 січня 2023, 21:00
Омбудсмен розкритикував нейтральну позицію ООН щодо Оленівки: Жодних аналізів дій РФ
НАСЛІДКИ ВИБУХІВ В КОЛОНІЇ В ОЛЕНІВЦІ. СКРИНШОТ З ВІДЕО РИА НОВОСТИ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував ООН за "посередницько-нейтральну" позицію щодо нещодавно розпущеної місії з розслідування трагедії в Оленівці.

Джерело: Лубінець в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Словами речника генсека ООН ми дізналися, що він вирішив розпустити цю місію. На пресконференції ми не почули жодного слова, що РФ не допустила цю місію до Оленівки. Там не пролунало жодних аналізів дій РФ. Україна публічно казала, що ми готові сприяти, створити всі умови, приїжджайте.

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Але вкотре, на мій погляд, ми побачили посередницько-нейтральну позицію ООН. Жодного слова засудження російської сторони, яка зробила все, щоб не допустити туди цю міжнародну місію. Тому, на жаль, прийняте таке рішення. Якщо вже створили, то хоч якусь роботу зробіть. А якщо ви не отримали гарантій безпеки, прямо публічно скажіть: Росія нас не допустила".

Деталі: Омбудсмен зазначив, що з самого початку був скептиком щодо цієї місії.

"По-перше, я проаналізував склад і показав, що всі три людини мають дуже позитивне відношення до РФ. Це вже неприпустимо. По-друге, я казав: "А як ви хочете туди доїхати, РФ дає на це дозвіл?" Ні, не дає", - згадав він.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 5 січня стало відомо, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розпустив місію з розслідування загибелі українських військовополонених в Оленівці.

Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удару завдали ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • На початку вересня в ООН заявляли, що Росія не надає доступу до українських військовополонених, а на початку жовтня в ООН заявили, що їхня місія не може вирушити на територію слідчого ізолятора в Оленівці через відсутність гарантій безпеки.

Теми: омбудсменполоненіООН
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