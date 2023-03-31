Суд оштрафував звільненого з Міноборони закупівельника Хмельницького – НАЗК
Суд наклав штраф на колишнього керівника департаменту держзакупівель Міноборони Богдана Хмельницького за надання НАЗК недостовірної інформації з порушенням строків.
Джерело: пресслужба НАЗК
Дослівно: "Суд наклав штраф на колишнього керівника департаменту держзакупівель Міноборони у справі за протоколом НАЗК. 30 березня суд визнав винним Богдана Хмельницького у наданні НАЗК недостовірної інформації з порушенням строків".
Деталі: Повідомляється, що наприкінці минулого року НАЗК витребувало аудиторський звіт щодо процесу закупівель в умовах воєнного стану, який проводився в очолюваному тоді Хмельницьким департаменті.
Свій запит НАЗК спрямувало в межах перевірки організації роботи із запобігання корупції, яку проводило на той час в Міноборони.
У відповідь Хмельницький повідомив, що такого звіту немає і надати його він не може.
"Пізніше нам стало відомо, що він під підпис ознайомився із цим звітом задовго до того, як написав НАЗК про те, що звіт відсутній. У цьому, власне, і є суть надання недостовірної інформації", - пояснив заступник голови НАЗК Андрій Вишневський.
Також Хмельницький порушив термін відповіді. В НАЗК побачили в цьому умисел, оскільки Хмельницький міг мати мотив як затягувати з відповіддю, так і не надавати НАЗК сам звіт. "У ході судового розгляду знайшли підтвердження факти неправомірних дій Хмельницького" - зазначив Вишневський.
В НАЗК не повідомили суму штрафу, накладену на Хмельницького.
Передісторія:
- Раніше Zn.ua з посиланням на угоду Міністерства оборони про закупівлю харчів повідоммило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва. Міноборони назвало цю інформацію введенням в оману та маніпуляцією та обіцяло звернутися до СБУ.
- В середині січня Державне бюро розслідувань повідомило, що заблокувало схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що корумпованих чиновників чекає відповідальність, і анонсував, що "активні посадки" будуть вже цієї весни.
- Міністр оборони Олексій Резніков відкинув обвинувачення Міноборони в корупційних закупівлях, пов’язав появу інформації про тендери з "Рамштайном" і заявив, що винного за злив покарають.
- У Верховній Раді повідомили, що збираються написати закон, який зробить більш прозорими закупівлі під час воєнного стану.
- Національне антикорупційне бюро заявило, що розслідує ймовірні зловживання Міноборони при закупівлі продуктів харчування для військових в рамках кримінального провадження, розпочатого ще до розголосу в ЗМІ.
- Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку на фоні скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для харчування українських військових. Його звільнили 24 січня.
- Також звільнили Богдана Хмельницького з посади директора департаменту закупівель Міністерства оборони.
- 1 лютого Офіс генпрокурора повідомив про підозру ексначальнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, ексзаступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку.
- 2 лютого Державне бюро розслідувань повідомило, що спільно з СБУ викрило і затримало злочинну групу, яка продавала військовим продукти за завищеними цінами і постачала у військову частину "уявні" харчі.