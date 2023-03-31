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Суд оштрафував звільненого з Міноборони закупівельника Хмельницького – НАЗК

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 31 березня 2023, 14:15
Суд оштрафував звільненого з Міноборони закупівельника Хмельницького – НАЗК
Фото: Getty Images

Суд наклав штраф на колишнього керівника департаменту держзакупівель Міноборони Богдана Хмельницького за надання НАЗК недостовірної інформації з порушенням строків.

Джерело: пресслужба НАЗК

Дослівно: "Суд наклав штраф на колишнього керівника департаменту держзакупівель Міноборони у справі за протоколом НАЗК. 30 березня суд визнав винним Богдана Хмельницького у наданні НАЗК недостовірної інформації з порушенням строків".

Деталі: Повідомляється, що наприкінці минулого року НАЗК витребувало аудиторський звіт щодо процесу закупівель в умовах воєнного стану, який проводився в очолюваному тоді Хмельницьким департаменті.

Свій запит НАЗК спрямувало в межах перевірки організації роботи із запобігання корупції, яку проводило на той час в Міноборони.

У відповідь Хмельницький повідомив, що такого звіту немає і надати його він не може.

"Пізніше нам стало відомо, що він під підпис ознайомився із цим звітом задовго до того, як написав НАЗК про те, що звіт відсутній. У цьому, власне, і є суть надання недостовірної інформації", - пояснив заступник голови НАЗК Андрій Вишневський.

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Також Хмельницький порушив термін відповіді. В НАЗК побачили в цьому умисел, оскільки Хмельницький міг мати мотив як затягувати з відповіддю, так і не надавати НАЗК сам звіт. "У ході судового розгляду знайшли підтвердження факти неправомірних дій Хмельницького" - зазначив Вишневський.

В НАЗК не повідомили суму штрафу, накладену на Хмельницького.

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Теми: МіноборонидержзакупівліНАЗКштрафи
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