Суд оштрафовал уволенного из Минобороны закупщика Хмельницкого - НАПК

Суд наложил штраф на бывшего руководителя департамента госзакупок Минобороны Богдана Хмельницкого за предоставление НАПК недостоверной информации с нарушением сроков.

Источник: пресс-служба НАПК

Дословно: "Суд наложил штраф на бывшего руководителя департамента госзакупок Минобороны в деле по протоколу НАПК. 30 марта суд признал виновным Богдана Хмельницкого в предоставлении НАПК недостоверной информации с нарушением сроков".

Детали: Сообщается, что в конце прошлого года НАПК потребовало аудиторский отчет о процессе закупок в условиях военного положения, который проводился в возглавляемом тогда Хмельницким департаменте.

Свой запрос НАПК направило в рамках проверки организации работы по предотвращению коррупции, которую проводило в то время в Минобороны.

В ответ Хмельницкий сообщил, что такого отчета нет и предоставить его он не может.

"Позже нам стало известно, что он под подпись ознакомился с этим отчетом задолго до того, как написал НАПК о том, что отчет отсутствует. В этом, собственно, и есть суть предоставления недостоверной информации", - пояснил заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский.

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Также Хмельницкий нарушил срок ответа. В НАПК увидели в этом умысел, поскольку Хмельницкий мог иметь мотив как затягивать с ответом, так и не предоставлять НАПК сам отчет. "В ходе судебного разбирательства нашли подтверждение факты неправомерных действий Хмельницкого", - отметил Вишневский.

В НАПК не сообщили сумму штрафа, наложенного на Хмельницкого.

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