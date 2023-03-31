Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд оштрафовал уволенного из Минобороны закупщика Хмельницкого - НАПК

Станислав ПогориловПятница, 31 марта 2023, 14:15
Суд оштрафовал уволенного из Минобороны закупщика Хмельницкого - НАПК
Фото: Getty Images

Суд наложил штраф на бывшего руководителя департамента госзакупок Минобороны Богдана Хмельницкого за предоставление НАПК недостоверной информации с нарушением сроков.

Источник: пресс-служба НАПК

Дословно: "Суд наложил штраф на бывшего руководителя департамента госзакупок Минобороны в деле по протоколу НАПК. 30 марта суд признал виновным Богдана Хмельницкого в предоставлении НАПК недостоверной информации с нарушением сроков".

Детали: Сообщается, что в конце прошлого года НАПК потребовало аудиторский отчет о процессе закупок в условиях военного положения, который проводился в возглавляемом тогда Хмельницким департаменте.

Свой запрос НАПК направило в рамках проверки организации работы по предотвращению коррупции, которую проводило в то время в Минобороны.

В ответ Хмельницкий сообщил, что такого отчета нет и предоставить его он не может.

"Позже нам стало известно, что он под подпись ознакомился с этим отчетом задолго до того, как написал НАПК о том, что отчет отсутствует. В этом, собственно, и есть суть предоставления недостоверной информации", - пояснил заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский.

ВИДЕО ДНЯ

Также Хмельницкий нарушил срок ответа. В НАПК увидели в этом умысел, поскольку Хмельницкий мог иметь мотив как затягивать с ответом, так и не предоставлять НАПК сам отчет. "В ходе судебного разбирательства нашли подтверждение факты неправомерных действий Хмельницкого", - отметил Вишневский.

В НАПК не сообщили сумму штрафа, наложенного на Хмельницкого.

Предыстория: 

Темы: МинобороныгосзакупкиНАПКштрафы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

НАБУ наведалось в Харьковскую ОВА: идет следствие

Дуда рассказал, сколько истребителей МиГ-29 Польша передает Украине

Зеленский о ситуации в Бахмуте: При угрозе окружения и потерь будут соответствующие решения

Посол Китая назвал "риторическим приемом" заявления о "безграничной дружбе" с РФ

Отопительный сезон в Киеве завершится 8 апреля – Кличко

фото, видеоЗеленский и Дуда встретились в Варшаве

Все новости...
Минобороны
Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае
Россия начала учения с комплексами "Ярс", которые якобы поражают цели за 11 тысяч км
Россияне смещают акценты в теме Бахмута: Маляр объяснила, для чего враг распространяет ИПСО
Последние новости
15:59
Благодаря чему ІТ-компании будут зарабатывать в 2023-м году. Рекомендации от McKinsey
15:49
НАБУ наведалось в Харьковскую ОВА: идет следствие
15:48
В Запорожье запускают бесплатный медицинский хаб для переселенцев
15:39
Более 90% украинцев негативно относятся к России, на 2 месте Беларусь - опрос
15:38
Дуда рассказал, сколько истребителей МиГ-29 Польша передает Украине
15:27
Япония отвергла заявления российского "Совкомбанка" о незаконности санкций
15:24
Зеленский о ситуации в Бахмуте: При угрозе окружения и потерь будут соответствующие решения
15:24
Зеленский в Варшаве встретится с представителями польской оппозиции - СМИ
15:18
фотоКраматорск: река вернулась в русло, жителям подтопленных домов обещают компенсации
15:03
Суд арестовал активы предприятий эксдепутата и российского олигарха
Все новости...
Реклама: