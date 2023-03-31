Суд оштрафовал уволенного из Минобороны закупщика Хмельницкого - НАПК
Суд наложил штраф на бывшего руководителя департамента госзакупок Минобороны Богдана Хмельницкого за предоставление НАПК недостоверной информации с нарушением сроков.
Источник: пресс-служба НАПК
Дословно: "Суд наложил штраф на бывшего руководителя департамента госзакупок Минобороны в деле по протоколу НАПК. 30 марта суд признал виновным Богдана Хмельницкого в предоставлении НАПК недостоверной информации с нарушением сроков".
Детали: Сообщается, что в конце прошлого года НАПК потребовало аудиторский отчет о процессе закупок в условиях военного положения, который проводился в возглавляемом тогда Хмельницким департаменте.
Свой запрос НАПК направило в рамках проверки организации работы по предотвращению коррупции, которую проводило в то время в Минобороны.
В ответ Хмельницкий сообщил, что такого отчета нет и предоставить его он не может.
"Позже нам стало известно, что он под подпись ознакомился с этим отчетом задолго до того, как написал НАПК о том, что отчет отсутствует. В этом, собственно, и есть суть предоставления недостоверной информации", - пояснил заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский.
Также Хмельницкий нарушил срок ответа. В НАПК увидели в этом умысел, поскольку Хмельницкий мог иметь мотив как затягивать с ответом, так и не предоставлять НАПК сам отчет. "В ходе судебного разбирательства нашли подтверждение факты неправомерных действий Хмельницкого", - отметил Вишневский.
В НАПК не сообщили сумму штрафа, наложенного на Хмельницкого.
Предыстория:
- Ранее Zn.ua со ссылкой на соглашение Министерства обороны о закупке продуктов сообщало, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева. Минобороны назвало эту информацию введением в заблуждение и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ.
- В середине января Государственное бюро расследований сообщило, что заблокировало схему масштабного хищения продуктов питания для военных.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что коррумпированных чиновников ждет ответственность, и анонсировал, что "активные посадки" будут уже этой весной.
- Министр обороны Алексей Резников отверг обвинения Минобороны в коррупционных закупках, связал появление информации о тендерах с "Рамштайном" и заявил, что виновного за слив накажут.
- В Верховной Раде заявили, что собираются написать закон, который сделает более прозрачными закупки во время военного положения.
- Национальное антикоррупционное бюро заявило, что расследует вероятные злоупотребления Минобороны при закупке продуктов питания для военных в рамках уголовного производства, начатого еще до огласки в СМИ.
- Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку и был уволен 24 января на фоне скандала из-за закупки по завышенным ценам продуктов для военных.
- Также уволили Богдана Хмельницкого с должности директора департамента закупок Министерства обороны.
- 1 февраля Офис генпрокурора сообщил о подозрении экс-начальнику директора департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому, экс-заместителю министра обороны Украины Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю госпредприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.
- 2 февраля Государственное бюро расследований сообщило, что совместно с СБУ разоблачило и задержало преступную группу, которая продавала военным продукты по завышенным ценам и поставляла в воинскую часть "воображаемые" продукты.