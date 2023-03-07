Спонсор збірної Joma запевняє, що "не має відношення" до нової форми "Зєніта"

Іспанська компанія Joma запевняє, що припинила співпрацю з російськими футбольними клубами, у тому числі "Зєнітом", а їхня форма потрапила до російських футболістів через роздрібного продавця.

Джерело: пресслужба Української асоціації з футболу із посиланням на відповідь головного офісу компанії

Дослівно Joma: "Ми підтверджуємо, що штаб-квартира Joma в Іспанії припинила всю нашу спонсорську діяльність зі спортивними командами з Росії та Білорусі. У нас немає прямого контакту – ні комерційного, ні спонсорського – з будь-яким професіональним клубом там (у Росії та Білорусі. – Ред.), і ми не були в курсі та не маємо жодного відношення до запуску й кастомізації/індивідуального стилю нової форми "Зєніту".

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Деталі: На питання, чому російський клуб в такому випадку презентував форму Joma, у компанії відповіли: "Футболки були розповсюджені компанією Wildberries. Це роздрібний продавець, який може отримувати товари з нашого каталогу на відкритому ринку, де ми не маємо ніякого контролю".

Передісторія:

Іспанського виробника Joma, який виготовляє форму для збірної України з футболу, звинуватили у співпраці з російським клубом "Зєніт", в українському відділі компанії закликали дочекатись офіційної інформації.

Зокрема, 3 березня російський "Зєніт" опублікував фото нового комплект форми – від Joma. На одязі можна розгледіти символіку компанії.

Львівський клуб "Карпати" у відповідь припинив співпрацю з Joma і уклав нову угоду з Nike.

В українському відділі Joma відповіли, що здивовані новиною про партнерство з "Зєнітом", звернулися до центрального офісу щодо з'ясування всіх деталей та закликали почекати офіційної інформації.

Українська асоціація футболу надіслала запит в центральний офіс компанії.