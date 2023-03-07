Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Спонсор збірної Joma запевняє, що "не має відношення" до нової форми "Зєніта"

"Українська правда"Вівторок, 7 березня 2023, 19:21

Іспанська компанія Joma запевняє, що припинила співпрацю з російськими футбольними клубами, у тому числі "Зєнітом", а їхня форма потрапила до російських футболістів через роздрібного продавця.  

Джерело: пресслужба Української асоціації з футболу із посиланням на відповідь головного офісу компанії

Дослівно Joma: "Ми підтверджуємо, що штаб-квартира Joma в Іспанії припинила всю нашу спонсорську діяльність зі спортивними командами з Росії та Білорусі. У нас немає прямого контакту – ні комерційного, ні спонсорського – з будь-яким професіональним клубом там (у Росії та Білорусі. – Ред.), і ми не були в курсі та не маємо жодного відношення до запуску й кастомізації/індивідуального стилю нової форми "Зєніту".

Деталі: На питання, чому російський клуб в такому випадку презентував форму Joma, у компанії відповіли: "Футболки були розповсюджені компанією Wildberries. Це роздрібний продавець, який може отримувати товари з нашого каталогу на відкритому ринку, де ми не маємо ніякого контролю".

Передісторія:

  • Іспанського виробника Joma, який виготовляє форму для збірної України з футболу, звинуватили у співпраці з російським клубом "Зєніт", в українському відділі компанії закликали дочекатись офіційної інформації.
  • Зокрема, 3 березня російський "Зєніт" опублікував фото нового комплект форми – від Joma. На одязі можна розгледіти символіку компанії.
  • Львівський клуб "Карпати" у відповідь припинив співпрацю з Joma і уклав нову угоду з Nike.
  • В українському відділі Joma відповіли, що здивовані новиною про партнерство з "Зєнітом", звернулися до центрального офісу щодо з'ясування всіх деталей та закликали почекати офіційної інформації.
  • Українська асоціація футболу надіслала запит в центральний офіс компанії.

Теми: футболспорт
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Грузії на акції протесту опозиція вимагає відставки уряду та дострокових виборів

Зеленський призначив заступника командувача Нацгвардії

МВС Грузії заявляє, що відпустило частину затриманих на протестах

Лукашенко ввів смертну кару за держзраду

Організатори Оскара вдруге відхилили заявку на виступ Зеленського

Путін збирається вести війну проти України роками – розвідка США

Усі новини...
футбол
У Павелка відреагували на форму спонсора збірної Joma для "Зєніта"
Партнера збірної України з футболу звинуватили у співпраці з російським "Зєнітом": шили їм форму
Ротань став в.о. головного тренера збірної з футболу
Останні новини
02:35
СБУ затримала ексдиректора "Антонова", суд арештував його на 2 місяці – ЗМІ
01:31
"Шахтар" і "Феєнорд" зіграли внічию у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи
00:50
оновлено від 23:56У Гамбурзі сталася стрілянина: є загиблі
00:25
Цілеспрямовані удари РФ по цивільному населенню є воєнним злочином – глава Єврокомісії
00:16
оновленоПісля обстрілу росіян у Запоріжжі почалися проблеми зі електрикою
23:56
Перші українські капелани проходять навчання та військову підготовку
23:53
Ракетний обстріл росіян забрав життя 6 українців – Зеленський
23:28
Зеленський: глава Єврокомісії високо оцінила прогрес України в антикорупційному напрямку
22:52
В ЄС сподіваються, що Косово і Сербія досягнуть остаточної угоди 18 березня
22:42
фотоНімецький Spiegel показав яхту, яку вважають пов'язаною із вибухами на "Північних потоках"
Усі новини...