Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Спонсор збірної Joma запевняє, що "не має відношення" до нової форми "Зєніта"

"Українська правда"Вівторок, 7 березня 2023, 18:21

Іспанська компанія Joma запевняє, що припинила співпрацю з російськими футбольними клубами, у тому числі "Зєнітом", а їхня форма потрапила до російських футболістів через роздрібного продавця.  

Джерело: пресслужба Української асоціації з футболу із посиланням на відповідь головного офісу компанії

Дослівно Joma: "Ми підтверджуємо, що штаб-квартира Joma в Іспанії припинила всю нашу спонсорську діяльність зі спортивними командами з Росії та Білорусі. У нас немає прямого контакту – ні комерційного, ні спонсорського – з будь-яким професіональним клубом там (у Росії та Білорусі. – Ред.), і ми не були в курсі та не маємо жодного відношення до запуску й кастомізації/індивідуального стилю нової форми "Зєніту".

Реклама:

Деталі: На питання, чому російський клуб в такому випадку презентував форму Joma, у компанії відповіли: "Футболки були розповсюджені компанією Wildberries. Це роздрібний продавець, який може отримувати товари з нашого каталогу на відкритому ринку, де ми не маємо ніякого контролю".

Передісторія:

  • Іспанського виробника Joma, який виготовляє форму для збірної України з футболу, звинуватили у співпраці з російським клубом "Зєніт", в українському відділі компанії закликали дочекатись офіційної інформації.
  • Зокрема, 3 березня російський "Зєніт" опублікував фото нового комплект форми – від Joma. На одязі можна розгледіти символіку компанії.
  • Львівський клуб "Карпати" у відповідь припинив співпрацю з Joma і уклав нову угоду з Nike.
  • В українському відділі Joma відповіли, що здивовані новиною про партнерство з "Зєнітом", звернулися до центрального офісу щодо з'ясування всіх деталей та закликали почекати офіційної інформації.
  • Українська асоціація футболу надіслала запит в центральний офіс компанії.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: футболспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
футбол
Київське "Динамо" та "Зоря" програли свої єврокубкові матчі
Фанат у футболці на підтримку України вибіг на поле у фіналі жіночого ЧС з футболу
Київське "Динамо" вийшло у плей-оф раунд кваліфікації Ліги конференцій
Останні новини
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
В Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:41
НБУ: через блокаду західного кордону експорт скоротився на 160 мільйонів доларів, імпорт - на 700
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
Усі новини...
Реклама: