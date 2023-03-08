Сирський у Бахмуті вручив державні нагороди захисникам

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський опублікував відео з вручення держаних нагород оборонцям Бахмута.

Джерело: Сирський у Telegram

Деталі: Командувач Сухопутних військ ЗСУ опублікував відео, як він навідався до захисників.

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Пряма мова Сирського: "Усіх ворогів знищимо! Перемогу здобудемо! Вам слава. Бо ви зараз там, і більше немає точки, яка більше гаряча ніж отут, біля Бахмута".

Сирський зустрівся з оборонцями Бахмута і вручим їм державні нагороди, зокрема, нову відзнаку сухопутних військ. Відео з Telegram Сирського pic.twitter.com/0jaaeh7sXo — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 8, 2023

Деталі: Він зазначив, що вручає воїнам "хрести" і нову відзнаку сухопутних військ, яка "вперше вручається за звитягу, за доблесть, мужність і героїзм".

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