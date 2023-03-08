Сирський у Бахмуті вручив державні нагороди захисникам
Середа, 8 березня 2023, 13:43
Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський опублікував відео з вручення держаних нагород оборонцям Бахмута.
Джерело: Сирський у Telegram
Деталі: Командувач Сухопутних військ ЗСУ опублікував відео, як він навідався до захисників.
Пряма мова Сирського: "Усіх ворогів знищимо! Перемогу здобудемо! Вам слава. Бо ви зараз там, і більше немає точки, яка більше гаряча ніж отут, біля Бахмута".
Сирський зустрівся з оборонцями Бахмута і вручим їм державні нагороди, зокрема, нову відзнаку сухопутних військ. Відео з Telegram Сирського pic.twitter.com/0jaaeh7sXo— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 8, 2023
Деталі: Він зазначив, що вручає воїнам "хрести" і нову відзнаку сухопутних військ, яка "вперше вручається за звитягу, за доблесть, мужність і героїзм".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський 5 березня відвідував частини, які здійснюють оборону Бахмута, і заявив, що бої за місто досягли найвищого напруження.
- До того Сирський відвідував Бахмут 25 лютого та 3 березня.
- 6 березня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де обговорювали оборону Бахмута.
- Сирський та командувач ЗСУ Валерій Залужний висловилися за продовження оборони та подальше посилення українських позицій у місті.