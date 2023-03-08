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Сирський у Бахмуті вручив державні нагороди захисникам

Ірина БалачукСереда, 8 березня 2023, 12:43
Сирський у Бахмуті вручив державні нагороди захисникам
Генерал Сирський. Фото з Telegram

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський опублікував відео з вручення держаних нагород оборонцям Бахмута.

Джерело: Сирський у Telegram

Деталі: Командувач Сухопутних військ ЗСУ опублікував відео, як він навідався до захисників.

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Пряма мова Сирського: "Усіх ворогів знищимо! Перемогу здобудемо! Вам слава. Бо ви зараз там, і більше немає точки, яка більше гаряча ніж отут, біля Бахмута".

Деталі: Він зазначив, що вручає воїнам "хрести" і нову відзнаку сухопутних військ, яка "вперше вручається за звитягу, за доблесть, мужність і героїзм".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський 5 березня відвідував частини, які здійснюють оборону Бахмута, і заявив, що бої за місто досягли найвищого напруження.
  • До того Сирський відвідував Бахмут 25 лютого та 3 березня. 
  • 6 березня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де обговорювали оборону Бахмута.
  • Сирський та командувач ЗСУ Валерій Залужний висловилися за продовження оборони та подальше посилення українських позицій у місті.

Теми: Збройні силиБахмутвійна
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