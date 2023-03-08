Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сирський у Бахмуті вручив державні нагороди захисникам

Ірина БалачукСереда, 8 березня 2023, 13:43
Сирський у Бахмуті вручив державні нагороди захисникам
Генерал Сирський. Фото з Telegram

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський опублікував відео з вручення держаних нагород оборонцям Бахмута.

Джерело: Сирський у Telegram

Деталі: Командувач Сухопутних військ ЗСУ опублікував відео, як він навідався до захисників.

Пряма мова Сирського: "Усіх ворогів знищимо! Перемогу здобудемо! Вам слава. Бо ви зараз там, і більше немає точки, яка більше гаряча ніж отут, біля Бахмута".

Деталі: Він зазначив, що вручає воїнам "хрести" і нову відзнаку сухопутних військ, яка "вперше вручається за звитягу, за доблесть, мужність і героїзм".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський 5 березня відвідував частини, які здійснюють оборону Бахмута, і заявив, що бої за місто досягли найвищого напруження.
  • До того Сирський відвідував Бахмут 25 лютого та 3 березня. 
  • 6 березня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де обговорювали оборону Бахмута.
  • Сирський та командувач ЗСУ Валерій Залужний висловилися за продовження оборони та подальше посилення українських позицій у місті.

Теми: Збройні силиБахмутвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відео, фото, доповненоПопрощатися з "Да Вінчі" прийшли Зеленський, Залужний, Резніков та Буданов

Прем’єрка Фінляндії прибула до Києва

фото, доповненоСупутник показав масштабні руйнування Бахмута

Терористи Донбасу ув'язнили правозахисника Буткевича на 13 років - ЗМІ

У "Дії" запустили нове опитування про перейменування Південної залізниці

Парламент Грузії "вбив" скандальний законопроєкт про "іноагентів"

Усі новини...
Збройні сили
Сили оборони за добу відбили більше сотні атак ворога – зведення
Росіянам не вистачає механізованих сил для просування за межі Бахмута – ISW
Україна продовжить битву за Бахмут, щоб підірвати найкращі сили "Вагнера" – ISW
Останні новини
15:34
На Херсонщині знайшли тіло закатованого росіянами 63-річного чоловіка
15:27
Блокування податкових накладних торкнулося понад 40% активного бізнесу — бізнес-омбудсмен
15:19
У Росії у співробітників держкомпаній і чиновників забирають закордонні паспорти – росЗМІ
15:16
Регулятор розгляне поетапне підвищення тарифів на воду: з 1 квітня і 1 липня
15:05
На Херсонщині авто підірвалось на міні: двоє загиблих та постраждалі
15:00
опитування7% українців досі вважають, що у школах треба вивчати російську літературу
14:59
Росія вже використала проти України до двох десятків "Кинджалів" – Повітряні сили
14:57
Кабмін змінив керівника Держенергоефективності
14:44
Росія і олігархи-втікачі намагаються дестабілізувати Молдову - глава МВС у Брюсселі
14:33
Всі жителі Одещини зі світлом – ДТЕК
Усі новини...