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Ліквідація Татарського: журналіст Попков заявив, що він тут ні до чого

Євген КізіловПонеділок, 3 квітня 2023, 21:19
Ліквідація Татарського: журналіст Попков заявив, що він тут ні до чого
Роман Попков, фото The Insider

Журналіст Роман Попков, якого Telegram-канали з посиланням на "джерела" звинуватили в тому, що він нібито був співучасником убивства пропагандиста Владлена Татарського, заперечує цю інформацію.

Джерело: Попков у коментарі російському проєкту журналістських розслідувань The Insider

Пряма мова: "Тільки зараз побачив усі ці дикі повідомлення від мусорських Telegram-каналів. Що я хочу сказати: це повна дичина і пекло, це брехня. З Дашею Тиковкою (Треповою) я знайомий по Twitter, вона моя давня підписниця там і в Telegram-каналі, і то я вже забув, коли ми востаннє спілкувалися. Зрозуміло, жодних наказів підривати цього чорта я їй не давав, і такого роду операцією я не займався".

Деталі: Попков припустив, що ФСБ, у чиїх руках зараз перебуває Трепова, може змусити її зізнатися "в чому завгодно". І якщо вона його і згадувала, то зробила це під тиском.

Попков вважає, що влада має на нього зуб, бо він - прихильник опозиціонера Олексія Навального і проукраїнський журналіст.

Довідка: 2020 року Романа Попкова заарештували на 15 діб у Білорусі за участь у протестах проти режиму Лукашенка.

Також Попков виїхав із РФ і активно виступав проти війни в Україні.

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Що передувало: 3 квітня в Санкт-Петербурзі за підозрою в убивстві російського пропагандиста Владлена Татарського затримали таку собі Дар'ю Трепову. При цьому джерела в МВС РФ подейкують, що Трепова могла і не знати, що в статуетці, яку вона подарувала Татарському і яка потім вибухнула.

Передісторія:

Теми: Росіявбивствопропаганда
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