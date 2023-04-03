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Ликвидация Татарского: журналист Попков заявил, что он тут ни при чем

Евгений КизиловПонедельник, 3 апреля 2023, 21:19
Ликвидация Татарского: журналист Попков заявил, что он тут ни при чем
Роман Попков, фото The Insider

Журналист Роман Попков, которого Telegram-каналы со ссылкой на "источники" обвинили в том, что он якобы был соучастником убийства пропагандиста Владлена Татарского, отрицает эту информацию.

Источник: Попков в комментарии российскому проекту журналистских расследований The Insider

Прямая речь: "Только сейчас увидел все эти дикие сообщения от мусорских Telegram-каналов. Что я хочу сказать: это полная дичь и ад, это ложь. С Дашей Тыковкой (Треповой) я знаком по Twitter, она моя давняя подписчица там и в Telegram-канале, и то я уже забыл, когда мы последний раз общались. Разумеется, никаких приказов взрывать этого чёрта я ей не давал, и такого рода операцией я не занимался".

Детали: Попков предположил, что ФСБ, в чьих руках сейчас находится Трепова, может заставить ее признаться "в чем угодно". И если она его и упоминала, то сделала это под давлением.

Попков считает, что у властей есть на него зуб, потому что он – сторонник оппозиционера Алексея Навального и проукраинский журналист.

Справка: В 2020 году Романа Попкова арестовали на 15 суток в Беларуси за участие в протестах против режима Лукашенко.

Также Попков уехал из РФ и активно выступал против войны в Украине.

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Что предшествовало: 3 апреля в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве российского пропагандиста Владлена Татарского задержали некую Дарью Трепову. При этом источники в МВД РФ поговаривают, что Трепова могла и не знать, что в статуэтке, которую она подарила Татарскому и которая потом взорвалась.

Предыстория:

  • 2 апреля в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв в кафе. Погиб известный пропагандист, так называемый "военкор" Владлен Татарский.
  • Россия обвинила в убийстве спецслужбы Украины и фонд Навального.
  • Фонд Навального ответил, что ФСБ сама устранила пропагандиста Татарского.

Темы: Росcияубийствопропаганда
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