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"Відлік розпочато": Данілов назвав плюси для України від заколоту вагнерівців

Роман ПетренкоНеділя, 25 червня 2023, 12:58
Відлік розпочато: Данілов назвав плюси для України від заколоту вагнерівців
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Секретар РНБО Олексій Данілов впевнений, що через суботні події з "Вагнером" руйнація Росії невідворотна. Він також допускає, що одним з перемовників після війни буде білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

Джерело: Данілов у Facebook

Пряма мова Данілова: "Все, що може в Росії піти не за планом, піде не за планом, і "казус Пригожина" може запустити/запустив процеси з непередбачуваними наслідками. Відлік розпочато".

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Деталі: Данілов вважає, що дії Пригожина є першим етапом демонтажу путінської системи, а ватажок "Вагнера" є лише частиною групи та плану процесу дестабілізації.

За словами секретаря РНБО, у Росії існує група невдоволених Путіним силовиків, чиновників і олігархів, вчорашній "ростовський марш-кидок" - демонстрація серйозності намірів, можливостей і створення умов для початку процесу владного транзиту - добровільного або примусового.

Данілов вважає, що єдина можливість порятунку для Путіна — зачистка силового блоку, ліквідація "Вагнера", воєнний стан у Росії та масові репресії.

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Пряма мова Данілова: "Справжня група російських майбутніх перемовників з Україною вже є, але поки залишається в тіні, втім не виключена участь у цьому процесі Лукашенка.

Режиму Путіна "ножем в спину" нанесено, якщо не миттєво, смертельний, але точно неминучий, хоча і відтерміновано в часі, удар".

Що передувало: У суботу ввечері у пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі заявили, що Олександр Лукашенко провів переговори з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, і той прийняв пропозицію про зупинку руху "вагнерівців" на території Росії.

Після цього Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори.

Пізніше в Кремлі заявили, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, він "піде в Білорусь".

Передісторія:

Теми: ДаніловПригожинПутінвійна
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