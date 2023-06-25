"Отсчет начат": Данилов назвал плюсы для Украины от мятежа вагнеровцев
Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что из-за субботних событий с "Вагнером" разрушение России неотвратимо. Он также допускает, что одним из переговорщиков после войны будет белорусский диктатор Александр Лукашенко.
Источник: Данилов в Facebook
Прямая речь Данилова: "Все, что может на россии пойти не по плану, пойдет не по плану, и "казус Пригожина" может запустить/запустить процессы с непредсказуемыми последствиями. Отсчет начат".
Детали: Данилов считает, что действия Пригожина являются первым этапом демонтажа путинской системы, а главарь "Вагнера" является лишь частью группы и плана процесса дестабилизации.
По словам секретаря СНБО, в России существует группа недовольных Путиным силовиков, чиновников и олигархов, вчерашний "ростовский марш-бросок" - демонстрация серьезности намерений, возможностей и создание условий для начала процесса властного транзита - добровольного или принудительного.
Данилов считает, что единственная возможность спасения для Путина - зачистка силового блока, ликвидация "Вагнера", военное положение в России и массовые репрессии.
Прямая речь Данилова: "Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени, впрочем, не исключено участие в этом процессе Лукашенко.
Режиму Путина "ножом в спину" нанесен, если не мгновенно, смертельный, но точно неизбежный, хотя и отсроченный во времени, удар".
Что предшествовало: В субботу вечером в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения "вагнеровцев" на территории России.
После этого Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.
Позже в Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, он "пойдет в Беларусь".
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- Против Пригожина возбудили уголовное дело за "организацию вооруженного мятежа", инкриминируемая ему статья 279 УК РФ предусматривает лишение свободы от 12 до 20 лет.
- В администрации президента РФ опасались, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай. Колонну "вагнеровцев" заметили за 400 км от Москвы.