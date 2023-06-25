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"Отсчет начат": Данилов назвал плюсы для Украины от мятежа вагнеровцев

Роман ПетренкоВоскресенье, 25 июня 2023, 12:58
Отсчет начат: Данилов назвал плюсы для Украины от мятежа вагнеровцев
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что из-за субботних событий с "Вагнером" разрушение России неотвратимо. Он также допускает, что одним из переговорщиков после войны будет белорусский диктатор Александр Лукашенко.

Источник: Данилов в Facebook

Прямая речь Данилова: "Все, что может на россии пойти не по плану, пойдет не по плану, и "казус Пригожина" может запустить/запустить процессы с непредсказуемыми последствиями. Отсчет начат".

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Детали: Данилов считает, что действия Пригожина являются первым этапом демонтажа путинской системы, а главарь "Вагнера" является лишь частью группы и плана процесса дестабилизации.

По словам секретаря СНБО, в России существует группа недовольных Путиным силовиков, чиновников и олигархов, вчерашний "ростовский марш-бросок" - демонстрация серьезности намерений, возможностей и создание условий для начала процесса властного транзита - добровольного или принудительного.

Данилов считает, что единственная возможность спасения для Путина - зачистка силового блока, ликвидация "Вагнера", военное положение в России и массовые репрессии.

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Прямая речь Данилова: "Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени, впрочем, не исключено участие в этом процессе Лукашенко.

Режиму Путина "ножом в спину" нанесен, если не мгновенно, смертельный, но точно неизбежный, хотя и отсроченный во времени, удар".

Что предшествовало: В субботу вечером в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения "вагнеровцев" на территории России.

После этого Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.

Позже в Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, он "пойдет в Беларусь".

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Темы: ДаниловПригожинПутинвойна
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