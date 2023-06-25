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Зеленський про заколот в РФ: Із партнерами бачимо розвиток ситуації однаково й знаємо, як реагувати

Катерина ТищенкоНеділя, 25 червня 2023, 23:53
Зеленський про заколот в РФ: Із партнерами бачимо розвиток ситуації однаково й знаємо, як реагувати
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що вони з західними партнерами однаково бачать розвиток ситуації в Росії й знають, як на це реагувати.

Джерело: вечірнє звернення президента

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Деталі: Зеленський розповів, що у неділю ввечері обговорював останні події в Росії з президентом США Джо Байденом, прем’єром Канади Джастіном Трюдо і президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Дослівно: "Що довше триває російська агресія, то більшу деградацію вона викликає і в самій Росії. Один із проявів такої деградації – те, що російська агресія поступово повертається в рідну гавань.

Ми обмінялися в розмовах із лідерами оцінками того, що відбувається в Росії. Бачимо розвиток ситуації однаково і знаємо, як реагувати".

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Більше деталей: Зеленський повідомив, що також обговорив із партнерами українські "активні дії" на передовій.

"Я подякував партнерам за надану підтримку – вона дуже вагома й реально допомагає нашим воїнам рухатися вперед. Зараз російські окупанти зазнають втрат, які нам і потрібні. Кожна їхня втрата – це довгострокове посилення свободи", – сказав Зеленський.

Також лідери обговорили й подальше зміцнення українських воїнів. Зеленський подякував партнерам за розуміння "далекобійних потреб" України.

"Особливо я вдячний президенту Байдену і Сполученим Штатам за надійність "Петріотів". Обговорили посилення нашої артилерії, MLRS та іншого", – додав Зеленський.

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Теми: ЗеленськийРосіяВагнер
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