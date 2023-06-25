Зеленський про заколот в РФ: Із партнерами бачимо розвиток ситуації однаково й знаємо, як реагувати
Президент Володимир Зеленський заявив, що вони з західними партнерами однаково бачать розвиток ситуації в Росії й знають, як на це реагувати.
Джерело: вечірнє звернення президента
Деталі: Зеленський розповів, що у неділю ввечері обговорював останні події в Росії з президентом США Джо Байденом, прем’єром Канади Джастіном Трюдо і президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Дослівно: "Що довше триває російська агресія, то більшу деградацію вона викликає і в самій Росії. Один із проявів такої деградації – те, що російська агресія поступово повертається в рідну гавань.
Ми обмінялися в розмовах із лідерами оцінками того, що відбувається в Росії. Бачимо розвиток ситуації однаково і знаємо, як реагувати".
Більше деталей: Зеленський повідомив, що також обговорив із партнерами українські "активні дії" на передовій.
"Я подякував партнерам за надану підтримку – вона дуже вагома й реально допомагає нашим воїнам рухатися вперед. Зараз російські окупанти зазнають втрат, які нам і потрібні. Кожна їхня втрата – це довгострокове посилення свободи", – сказав Зеленський.
Також лідери обговорили й подальше зміцнення українських воїнів. Зеленський подякував партнерам за розуміння "далекобійних потреб" України.
"Особливо я вдячний президенту Байдену і Сполученим Штатам за надійність "Петріотів". Обговорили посилення нашої артилерії, MLRS та іншого", – додав Зеленський.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- В адміністрації президента РФ побоювалися, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої. За даними української розвідки, Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай. Колону "вагнерівців" помітили за 400 км від Москви.
- У суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "піде в Білорусь".