Зеленский о мятеже в РФ: С партнерами видим развитие ситуации одинаково и знаем, как реагировать

Президент Владимир Зеленский заявил, что они с западными партнерами одинаково видят развитие ситуации в России и знают, как на это реагировать.

Источник: вечернее обращение президента

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Детали: Зеленский рассказал, что в воскресенье вечером обсуждал последние события в России с президентом США Джо Байденом, премьером Канады Джастином Трюдо и президентом Польши Анджеем Дудой.

Дословно: "Чем дольше продолжается российская агрессия, тем большую деградацию она вызывает и в самой России. Одно из проявлений такой деградации – то, что российская агрессия постепенно возвращается в родную гавань.

Мы обменялись в разговорах с лидерами оценками происходящего в России. Видим развитие ситуации одинаково и знаем, как реагировать".

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Больше деталей: Зеленский сообщил, что также обсудил с партнерами украинские "активные действия" на передовой.

"Я поблагодарил партнеров за оказанную поддержку – она очень весомая и реально помогает нашим воинам двигаться вперед. Сейчас российские оккупанты несут потери, которые нам и нужны. Каждая их потеря – это долгосрочное усиление свободы", – сказал Зеленский.

Также лидеры обсудили и дальнейшее укрепление украинских воинов. Зеленский поблагодарил партнеров за понимание "дальнобойных потребностей" Украины.

"Особенно я благодарен президенту Байдену и Соединенным Штатам за надежность "Петриотов". Обсудили усиление нашей артиллерии, MLRS и прочего", – добавил Зеленский.

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