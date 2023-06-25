Зеленский о мятеже в РФ: С партнерами видим развитие ситуации одинаково и знаем, как реагировать
Президент Владимир Зеленский заявил, что они с западными партнерами одинаково видят развитие ситуации в России и знают, как на это реагировать.
Источник: вечернее обращение президента
Детали: Зеленский рассказал, что в воскресенье вечером обсуждал последние события в России с президентом США Джо Байденом, премьером Канады Джастином Трюдо и президентом Польши Анджеем Дудой.
Дословно: "Чем дольше продолжается российская агрессия, тем большую деградацию она вызывает и в самой России. Одно из проявлений такой деградации – то, что российская агрессия постепенно возвращается в родную гавань.
Мы обменялись в разговорах с лидерами оценками происходящего в России. Видим развитие ситуации одинаково и знаем, как реагировать".
Больше деталей: Зеленский сообщил, что также обсудил с партнерами украинские "активные действия" на передовой.
"Я поблагодарил партнеров за оказанную поддержку – она очень весомая и реально помогает нашим воинам двигаться вперед. Сейчас российские оккупанты несут потери, которые нам и нужны. Каждая их потеря – это долгосрочное усиление свободы", – сказал Зеленский.
Также лидеры обсудили и дальнейшее укрепление украинских воинов. Зеленский поблагодарил партнеров за понимание "дальнобойных потребностей" Украины.
"Особенно я благодарен президенту Байдену и Соединенным Штатам за надежность "Петриотов". Обсудили усиление нашей артиллерии, MLRS и прочего", – добавил Зеленский.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- В администрации президента РФ опасались, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай. Колонну "вагнеровцев" заметили за 400 км от Москвы.
- В субботу вечером после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и идут в обратном направлении в полевые лагеря. Позже стало известно, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а он "уйдет в Беларусь".