Російське Міноборони вперше після заколоту показало Шойгу
Російське Міноборони опублікувало кадри нібито роботи міністра оборони Сергія Шойгу в передовому пункті управління "Західного" угруповання військ − це перша поява Шойгу на публіці після спроби заколоту в РФ.
Джерело: Міноборони РФ у Telegram
Дослівно російське відомство: "Під час роботи в зоні проведення спеціальної військової операції (так росіяни називають війну проти України − ред.) міністр оборони РФ Сергій Шойгу перевірив передовий пункт управління одного з об'єднань "Західного" угруповання військ".
Деталі: Повідомляється, що Шойгу заслухав доповідь командувача угрупованням Євгена Нікіфорова, а також провів нараду з командуванням угруповання, на якій наголосив на "високій ефективності виявлення та ураження військової техніки і скупчень особового складу противника на тактичних напрямках зони відповідальності угруповання".
Російське Міноборони вперше від п'ятниці показало кадри з Шойгу на публіці, але жодних його коментарів щодо заколоту Пригожина чи щодо знищених "вагнерівцями" гелікоптерів не надало pic.twitter.com/0sE9qxNQlN— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 26, 2023
Варто зазначити, що ні Міноборони РФ, ні сам Шойгу жодним чином не коментували спробу заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина і подальші чутки про можливе звільнення російського міністра оборони. Також немає жодних коментарів про збиті під час заколоту російські вертольоти.
Як відомо, саме звинувачення Пригожина російської армії в тому, що вона завдала ракетного удару по тилових таборах найманців, стали причиною так званого "маршу за справедливість". Пригожин вимагав звільнення Шойгу.
Для довідки: За даними російських провоєнних медіа та телеграм-каналів, унаслідок заколоту "вагнерівців" загинуло від 13 до 20 осіб.
Армія Росії також зазнала втрат у техніці: за даними "Важных историй", це три вертольоти Мі-8 радіоелектронної боротьби, один транспортний Мі-8, і два ударні вертольоти Ка-52 і Мі-35М, а також літак-командний пункт Іл-22М і два броньовика КамАЗ і "Тигр". ПВК "Вагнер" втратили два УАЗи, один КамАЗ і броньовик "ВПК-Урал".
Разом з тим, як повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на підрахунки нідерландського проєкту Oryx, під час заколоту "вагнерівці" збили літак Іл-22М та шість гелікоптерів армії РФ.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверненні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- В адміністрації президента РФ побоювалися, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої. За даними української розвідки, Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай. Колону "вагнерівців" помітили за 400 км від Москви.
- У суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "піде в Білорусь".