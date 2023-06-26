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Російське Міноборони вперше після заколоту показало Шойгу

Ірина БалачукПонеділок, 26 червня 2023, 08:51
Російське Міноборони вперше після заколоту показало Шойгу
Шойгу в оточенні російських військових керівників. Скриншот з відео

Російське Міноборони опублікувало кадри нібито роботи міністра оборони Сергія Шойгу в передовому пункті управління "Західного" угруповання військ − це перша поява Шойгу на публіці після спроби заколоту в РФ.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Дослівно російське відомство: "Під час роботи в зоні проведення спеціальної військової операції (так росіяни називають війну проти України − ред.) міністр оборони РФ Сергій Шойгу перевірив передовий пункт управління одного з об'єднань "Західного" угруповання військ".

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Деталі: Повідомляється, що Шойгу заслухав доповідь командувача угрупованням Євгена Нікіфорова, а також провів нараду з командуванням угруповання, на якій наголосив на "високій ефективності виявлення та ураження військової техніки і скупчень особового складу противника на тактичних напрямках зони відповідальності угруповання".

Варто зазначити, що ні Міноборони РФ, ні сам Шойгу жодним чином не коментували спробу заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина і подальші чутки про можливе звільнення російського міністра оборони. Також немає жодних коментарів про збиті під час заколоту російські вертольоти.

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Як відомо, саме звинувачення Пригожина російської армії в тому, що вона завдала ракетного удару по тилових таборах найманців, стали причиною так званого "маршу за справедливість". Пригожин вимагав звільнення Шойгу.

Для довідки: За даними російських провоєнних медіа та телеграм-каналів, унаслідок заколоту "вагнерівців" загинуло від 13 до 20 осіб.

Армія Росії також зазнала втрат у техніці: за даними "Важных историй", це три вертольоти Мі-8 радіоелектронної боротьби, один транспортний Мі-8, і два ударні вертольоти Ка-52 і Мі-35М, а також літак-командний пункт Іл-22М і два броньовика КамАЗ і "Тигр". ПВК "Вагнер" втратили два УАЗи, один КамАЗ і броньовик "ВПК-Урал".

Разом з тим, як повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на підрахунки нідерландського проєкту Oryx, під час заколоту "вагнерівці" збили літак Іл-22М та шість гелікоптерів армії РФ

Передісторія:

Теми: РосіяПригожин
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