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Российское Минобороны впервые после мятежа показало Шойгу

Ирина БалачукПонедельник, 26 июня 2023, 08:51
Российское Минобороны впервые после мятежа показало Шойгу
Шойгу в окружении российских военных руководителей. Скриншот из видео

Российское Минобороны опубликовало кадры якобы работы министра обороны Сергея Шойгу в передовом пункте управления "Западной" группировки войск − это первое появление Шойгу на публике после попытки мятежа в РФ.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно российское ведомство: "В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции (так россияне называют войну против Украины − ред.) министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений "Западной" группировки войск".

Детали: Сообщается, что Шойгу заслушал доклад командующего группировкой Евгения Никифорова, а также провел совещание с командованием группировки, на котором отметил "высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на тактических направлениях зоны ответственности группировки".

Стоит отметить, что ни Минобороны РФ, ни сам Шойгу никак не комментировали попытку мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и последующие слухи о возможном увольнении российского министра обороны. Также нет никаких комментариев о сбитых во время мятежа российских вертолетах.

Как известно, именно обвинение Пригожина российской армии в том, что она  нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников стали причиной так называемого "марша за справедливость". Пригожин требовал увольнения Шойгу.

Для справки: По данным российских провоенных медиа и телеграм-каналов, в результате мятежа "вагнеровцев" погибло от 13 до 20 человек.

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Армия России также понесла потери в технике: по данным "Важных историй", это три вертолета Ми-8 радиоэлектронной борьбы, один транспортный Ми-8, и два ударных вертолета Ка-52 и Ми-35М, а также самолет-командный пункт Ил-22М и два броневика КамАЗ и "Тигр". ЧВК "Вагнер" потеряли два УАЗа, один КамАЗ и броневик "ВПК-Урал".

Вместе с тем, как сообщает российская служба Радио Свобода со ссылкой на подсчеты нидерландского проекта Oryx, во время мятежа "вагнеровцы" сбили самолет Ил-22М и шесть вертолетов армии РФ.

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Темы: РосcияПригожин
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