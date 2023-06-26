Российское Минобороны впервые после мятежа показало Шойгу
Российское Минобороны опубликовало кадры якобы работы министра обороны Сергея Шойгу в передовом пункте управления "Западной" группировки войск − это первое появление Шойгу на публике после попытки мятежа в РФ.
Источник: Минобороны РФ в Telegram
Дословно российское ведомство: "В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции (так россияне называют войну против Украины − ред.) министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений "Западной" группировки войск".
Детали: Сообщается, что Шойгу заслушал доклад командующего группировкой Евгения Никифорова, а также провел совещание с командованием группировки, на котором отметил "высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на тактических направлениях зоны ответственности группировки".
Російське Міноборони вперше від п'ятниці показало кадри з Шойгу на публіці, але жодних його коментарів щодо заколоту Пригожина чи щодо знищених "вагнерівцями" гелікоптерів не надало pic.twitter.com/0sE9qxNQlN— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 26, 2023
Стоит отметить, что ни Минобороны РФ, ни сам Шойгу никак не комментировали попытку мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и последующие слухи о возможном увольнении российского министра обороны. Также нет никаких комментариев о сбитых во время мятежа российских вертолетах.
Как известно, именно обвинение Пригожина российской армии в том, что она нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников стали причиной так называемого "марша за справедливость". Пригожин требовал увольнения Шойгу.
Для справки: По данным российских провоенных медиа и телеграм-каналов, в результате мятежа "вагнеровцев" погибло от 13 до 20 человек.
Армия России также понесла потери в технике: по данным "Важных историй", это три вертолета Ми-8 радиоэлектронной борьбы, один транспортный Ми-8, и два ударных вертолета Ка-52 и Ми-35М, а также самолет-командный пункт Ил-22М и два броневика КамАЗ и "Тигр". ЧВК "Вагнер" потеряли два УАЗа, один КамАЗ и броневик "ВПК-Урал".
Вместе с тем, как сообщает российская служба Радио Свобода со ссылкой на подсчеты нидерландского проекта Oryx, во время мятежа "вагнеровцы" сбили самолет Ил-22М и шесть вертолетов армии РФ.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- В администрации президента РФ опасались, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай. Колонну "вагнеровцев" заметили за 400 км от Москвы.
- В субботу вечером после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и идут в обратном направлении в полевые лагеря. Позже стало известно, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а он "уйдет в Беларусь".