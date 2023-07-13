2 876 будівель і 3 800 ділянок: журналісти створили базу нерухомості УПЦ МП

Незалежний антикорупційний центр NGL.media опублікував базу даних нерухомості УПЦ МП, яка налічує 2 876 будівель та 3 800 земельних ділянок.

Джерело: NGL.media

Деталі: УПЦ МП має нерухомість (якою володіє, або користується) у кожній області України, але найбільше у Закарпатській (313 споруд та 335 ділянок), Донецькій (369 споруд та 235 ділянок), Київській (152 споруди та 398 ділянок), Одеській (330 споруд і 188 ділянок) та Рівненській (250 споруд та 236 ділянок) областях.

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Найменше нерухомості в УПЦ МП у Тернопільській (80 споруд і 49 ділянок), Івано-Франківській (19 споруд та 16 ділянок), Львівській (4 споруди і 4 ділянки) областях, а також у Києві (92 споруди і 31 ділянка) та Криму (99 споруд і 20 ділянок).

NGL.media також встановили, що переважна більшість майна, яким користується УПЦ МП належить до комунальної власності − лише у Києві та Київській області переважає приватна власність.

Журналісти опублікували повний список майна УПЦ МП.

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Також усю нерухомість нанесли на карту з прив’язкою до конкретних адрес. Якщо навести курсор на конкретну точку на мапі, то можна дізнатися тип майна (нерухомість, чи земля), його адресу, площу, тип власності, а також назву громади чи організації, яка ним користується. Якщо збільшити карту, то можна побачити межі ділянок чи конкретні будівлі.

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Щоб дізнатись про майно УПЦ МП у певній місцевості (область, район, місто, село) можна скористатися пошуком на карті чи масштабуванням.

Журналісти повідомили, що провели довгу роботу, спершу сформувавши загальний список організацій УПЦ МП, потім порівняли отриманий список з реєстром церков УПЦ від Opendatabot.

Також вони проаналізували, які з громад УПЦ МП перейшли до ПЦУ, після отримання томосу про автокефалію ПЦУ. Журналісти уточнили список діючих громад та організацій УПЦ МП з урахуванням згаданих вище нюансів і попросили аналітиків YouControl викачати базу даних нерухомого майна (земля і будівлі), зареєстрованого на УПЦ МП.

NGL.media наголошує, що оприлюднені ними дані не враховують майна, зареєстрованого на фізичних осіб, пов’язаних з УПЦ МП.

Також підкреслюється, що майно УПЦ МП в Криму і на окупованій частині Донеччини та Луганщини вказане лише те, яке досі зареєстроване за українським законодавством.

Крім того, журналісти зазначають, що частину майна, особливо у сільській місцевості, не змогли нанести на карту, оскільки у реєстрах вони мають старі чи помилкові назви (наприклад, вулиця Леніна), тож точне визначення координат є утрудненим. Але всю нерухомість УПЦ МП можна знайти у таблиці з повним списком майна.

Для довідки: Незалежний антикорупційний центр NGL.media заснований у 2013 році групою журналістів під назвою "Наші гроші. Львів".

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