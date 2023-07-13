2 876 зданий и 3 800 участков: журналисты создали базу недвижимости УПЦ МП
Независимый антикоррупционный центр NGL.media опубликовал базу данных недвижимости УПЦ МП, которая насчитывает 2 876 зданий и 3 800 земельных участков.
Источник: NGL.media
Детали: УПЦ МП имеет недвижимость (которой владеет или пользуется) в каждой области Украины, но больше всего в Закарпатской (313 сооружений и 335 участков), Донецкой (369 сооружений и 235 участков), Киевской (152 сооружения и 398 участков), Одесской (330 сооружений и 188 участков) и Ровенской (250 сооружений и 236 участков) областях.
Меньше всего недвижимости у УПЦ МП в Тернопольской (80 сооружений и 49 участков), Ивано-Франковской (19 сооружений и 16 участков), Львовской (4 сооружения и 4 участка) областях, а также в Киеве (92 сооружения и 31 участок) и Крыму (99 сооружений и 20 участков).
NGL.media также установили, что подавляющее большинство имущества, которым пользуется УПЦ МП относится к коммунальной собственности − только в Киеве и Киевской области преобладает частная собственность.
Журналисты опубликовали полный список имущества УПЦ МП.
Также всю недвижимость нанесли на карту с привязкой к конкретным адресам. Если навести курсор на конкретную точку на карте, то можно узнать тип имущества (недвижимость или земля), его адрес, площадь, тип собственности, а также название общины или организации, которая им пользуется. Если увеличить карту, то можно увидеть границы участков или конкретные здания.
Чтобы узнать об имуществе УПЦ МП в определенной местности (область, район, город, село) можно воспользоваться поиском на карте или масштабированием.
Журналисты сообщили, что провели долгую работу, сначала сформировав общий список организаций УПЦ МП, затем сравнили полученный список с реестром церквей УПЦ от Opendatabot.
Также они проанализировали, какие из общин УПЦ МП перешли в ПЦУ, после получения томоса об автокефалии ПЦУ. Журналисты уточнили список действующих общин и организаций УПЦ МП с учетом упомянутых выше нюансов и попросили аналитиков YouControl скачать базу данных недвижимого имущества (земля и здания), зарегистрированного на УПЦ МП.
NGL.media отмечает, что обнародованные ими данные не учитывают имущество, зарегистрированное на физических лиц, связанных с УПЦ МП.
Также подчеркивается, что имущество УПЦ МП в Крыму и на оккупированной части Донецкой и Луганской областей указано только то, которое до сих пор зарегистрировано по украинскому законодательству.
Кроме того, журналисты отмечают, что часть имущества, особенно в сельской местности, не смогли нанести на карту, поскольку в реестрах они имеют старые или ошибочные названия (например, улица Ленина), поэтому точное определение координат затруднено. Но всю недвижимость УПЦ МП можно найти в таблице с полным списком имущества.
Для справки: Независимый антикоррупционный центр NGL.media основан в 2013 году группой журналистов под названием "Наши деньги. Львов".
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Предыстория:
- По всей Украине возникают стычки с духовенством УПЦ МП (из-за неосуждения российской агрессии, из-за упоминания в молитвах московских попов, из-за избиения украинского военного священником), часть украинцев требуют УПЦ МП покинуть соборы и храмы и отдать их государству или ПЦУ.
- В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве. Монахи должны были покинуть монастырь и все здания 29 марта. Но они этого не сделали.
- Намесник Лавры Павел угрожал журналистам побить их палкой. Позже Павлу объявили подозрение и отправили под домашний арест в доме на Киевщине.
- Ранее Павел открыто угрожал президенту Украины Владимиру Зеленскому, а министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко назвал "одержимым дьявольским беснованием".
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверял, что духовенство УПЦ МП силой не будут выгонять из Киево-Печерской лавры, но они все же покинут территорию святыни.
- 85% украинцев считают, что власть должна вмешаться в деятельность УПЦ МП, 66% − убеждены, что эту церковь в Украине надо запретить вообще.