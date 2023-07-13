2 876 зданий и 3 800 участков: журналисты создали базу недвижимости УПЦ МП

Независимый антикоррупционный центр NGL.media опубликовал базу данных недвижимости УПЦ МП, которая насчитывает 2 876 зданий и 3 800 земельных участков.

Источник: NGL.media

Детали: УПЦ МП имеет недвижимость (которой владеет или пользуется) в каждой области Украины, но больше всего в Закарпатской (313 сооружений и 335 участков), Донецкой (369 сооружений и 235 участков), Киевской (152 сооружения и 398 участков), Одесской (330 сооружений и 188 участков) и Ровенской (250 сооружений и 236 участков) областях.

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Меньше всего недвижимости у УПЦ МП в Тернопольской (80 сооружений и 49 участков), Ивано-Франковской (19 сооружений и 16 участков), Львовской (4 сооружения и 4 участка) областях, а также в Киеве (92 сооружения и 31 участок) и Крыму (99 сооружений и 20 участков).

NGL.media также установили, что подавляющее большинство имущества, которым пользуется УПЦ МП относится к коммунальной собственности − только в Киеве и Киевской области преобладает частная собственность.

Журналисты опубликовали полный список имущества УПЦ МП.

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Также всю недвижимость нанесли на карту с привязкой к конкретным адресам. Если навести курсор на конкретную точку на карте, то можно узнать тип имущества (недвижимость или земля), его адрес, площадь, тип собственности, а также название общины или организации, которая им пользуется. Если увеличить карту, то можно увидеть границы участков или конкретные здания.

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Чтобы узнать об имуществе УПЦ МП в определенной местности (область, район, город, село) можно воспользоваться поиском на карте или масштабированием.

Журналисты сообщили, что провели долгую работу, сначала сформировав общий список организаций УПЦ МП, затем сравнили полученный список с реестром церквей УПЦ от Opendatabot.

Также они проанализировали, какие из общин УПЦ МП перешли в ПЦУ, после получения томоса об автокефалии ПЦУ. Журналисты уточнили список действующих общин и организаций УПЦ МП с учетом упомянутых выше нюансов и попросили аналитиков YouControl скачать базу данных недвижимого имущества (земля и здания), зарегистрированного на УПЦ МП.

NGL.media отмечает, что обнародованные ими данные не учитывают имущество, зарегистрированное на физических лиц, связанных с УПЦ МП.

Также подчеркивается, что имущество УПЦ МП в Крыму и на оккупированной части Донецкой и Луганской областей указано только то, которое до сих пор зарегистрировано по украинскому законодательству.

Кроме того, журналисты отмечают, что часть имущества, особенно в сельской местности, не смогли нанести на карту, поскольку в реестрах они имеют старые или ошибочные названия (например, улица Ленина), поэтому точное определение координат затруднено. Но всю недвижимость УПЦ МП можно найти в таблице с полным списком имущества.

Для справки: Независимый антикоррупционный центр NGL.media основан в 2013 году группой журналистов под названием "Наши деньги. Львов".

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