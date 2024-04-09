Знімали з військового обліку за хабар: очільнику ВЛК і посадовиці медкомісії оголосили підозри

На Чернігівщині СБУ викрила голову військово-лікарської комісії, який за 5 тисяч доларів видавав чоловікам призовного віку фальшиві медичні висновки, які дозволяли призовникам ухилятися від військової служби та нелегально перетинати кордон.

Джерело: Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України

Дослівно СБУ: Фігурант був учасником злочинної схеми, яку організував колишній голова обласної військово-лікарської комісії Чернігівщини і якого СБУ задокументувала у лютому цього року. Також викрито їхню спільницю - посадовицю медкомісії Чернігівського військкомату".

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Фото: Спеціальна прокуратура у сфері оборони центрального регіону

Деталі: Повідомляється, що за 5 тисяч доларів зловмисники видавали чоловікам призовного віку неправдиві медичні висновки, в яких прописували важкі "діагнози". Потім ці документи направляли до військкомату з позначкою: непридатний до служби через "погане" здоров’я. За даними слідства, це дозволяло чоловікам списатися з військового обліку і виїхати за кордон.

Правоохоронці повідомили обом фігурантам про підозру за статтями про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань й незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Фото: Спеціальна прокуратура у сфері оборони центрального регіону

Дії очільника ВЛК додатково кваліфікували за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Наразі він перебуває під вартою. Підозрюваним загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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Також за матеріалами СБУ арештовано майно затриманого ексочільника обласної ВЛК. За даними СБУ, йдеться про майже 1 мільйон доларів США, 4 квартири у Києві, Чернівцях і Чернігові загальною площею понад 400 квадратних метрів та земельні ділянки на Чернігівщині загальною площею близько 4 гектарів".

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