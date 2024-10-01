Пентагон підтримав "право Ізраїлю на самозахист"
Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що розмовляв з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галланом та чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати підтримують право Ізраїлю на самозахист.
Джерело: Остін у X
Пряма мова: "Ми погодилися з необхідністю демонтажу інфраструктури нападу вздовж кордону, щоб гарантувати, що ліванська "Хезболла" не зможе здійснити атаки в стилі 7 жовтня на північні громади Ізраїлю".
I spoke with Israeli Minister of Defense Yoav Gallant today to discuss security developments and Israeli operations. I made it clear that the United States supports Israel’s right to defend itself. We agreed on the necessity of dismantling attack infrastructure along the border…— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 1, 2024
Деталі: Остін також підтвердив, що необхідне дипломатичне врегулювання щоб цивільне населення могло безпечно повернутися до своїх домівок по обидва боки кордону.
Він також дав зрозуміти, що Сполучені Штати мають всі можливості для захисту американського персоналу, партнерів і союзників перед обличчям загроз з боку Ірану і підтримуваних ним терористичних організацій, і рішуче налаштовані не допустити, щоб будь-яка сторона скористалася напруженістю або розширила конфлікт.
Глава Пентагону ще раз наголосив на серйозних наслідках для Ірану у випадку, якщо Іран вирішить здійснити прямий військовий напад на Ізраїль.
Передісторія:
- У понеділок ввечері стало відомо, що ліванська армія відступає з кількох позицій на південному кордоні з Ізраїлем після обстрілів та повідомлень про наземну операцію ЦАХАЛу.
- ЦАХАЛ заявив про посилення оборони вздовж лінії зіткнення та підготовку до наступних етапів бойових дій.
- 1 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на півдні Лівану.