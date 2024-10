Пентагон підтримав "право Ізраїлю на самозахист"

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що розмовляв з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галланом та чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати підтримують право Ізраїлю на самозахист.

Джерело: Остін у X

Пряма мова: "Ми погодилися з необхідністю демонтажу інфраструктури нападу вздовж кордону, щоб гарантувати, що ліванська "Хезболла" не зможе здійснити атаки в стилі 7 жовтня на північні громади Ізраїлю".

I spoke with Israeli Minister of Defense Yoav Gallant today to discuss security developments and Israeli operations. I made it clear that the United States supports Israel’s right to defend itself. We agreed on the necessity of dismantling attack infrastructure along the border…