Пентагон підтримав "право Ізраїлю на самозахист"

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що розмовляв з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галланом та чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати підтримують право Ізраїлю на самозахист.

Джерело: Остін у X

Пряма мова: "Ми погодилися з необхідністю демонтажу інфраструктури нападу вздовж кордону, щоб гарантувати, що ліванська "Хезболла" не зможе здійснити атаки в стилі 7 жовтня на північні громади Ізраїлю".

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I spoke with Israeli Minister of Defense Yoav Gallant today to discuss security developments and Israeli operations. I made it clear that the United States supports Israel’s right to defend itself. We agreed on the necessity of dismantling attack infrastructure along the border… — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 1, 2024

Деталі: Остін також підтвердив, що необхідне дипломатичне врегулювання щоб цивільне населення могло безпечно повернутися до своїх домівок по обидва боки кордону.

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Він також дав зрозуміти, що Сполучені Штати мають всі можливості для захисту американського персоналу, партнерів і союзників перед обличчям загроз з боку Ірану і підтримуваних ним терористичних організацій, і рішуче налаштовані не допустити, щоб будь-яка сторона скористалася напруженістю або розширила конфлікт.

Глава Пентагону ще раз наголосив на серйозних наслідках для Ірану у випадку, якщо Іран вирішить здійснити прямий військовий напад на Ізраїль.

Передісторія: