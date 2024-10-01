Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пентагон підтримав "право Ізраїлю на самозахист"

Олена ІвашківВівторок, 1 жовтня 2024, 05:25
Пентагон підтримав право Ізраїлю на самозахист
Ллойд Остін, фото: Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що розмовляв з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галланом та чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати підтримують право Ізраїлю на самозахист. 

Джерело: Остін у X

Пряма мова: "Ми погодилися з необхідністю демонтажу інфраструктури нападу вздовж кордону, щоб гарантувати, що ліванська "Хезболла" не зможе здійснити атаки в стилі 7 жовтня на північні громади Ізраїлю".

Реклама:

Деталі: Остін також підтвердив, що необхідне дипломатичне врегулювання щоб цивільне населення могло безпечно повернутися до своїх домівок по обидва боки кордону.

РЕКЛАМА:

Він також дав зрозуміти, що Сполучені Штати мають всі можливості для захисту американського персоналу, партнерів і союзників перед обличчям загроз з боку Ірану і підтримуваних ним терористичних організацій, і рішуче налаштовані не допустити, щоб будь-яка сторона скористалася напруженістю або розширила конфлікт.

Глава Пентагону ще раз наголосив на серйозних наслідках для Ірану у випадку, якщо Іран вирішить здійснити прямий військовий напад на Ізраїль.

Передісторія:

СШАІзраїльЛіванБлизький Схід
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прилетів на саміт до Хорватії

Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії

ЗМІ: Зеленський приєднається до саміту з балканськими країнами в Хорватії

Рада зупинила мобілізацію обмежено придатних до 25 років

фотоДБР знайшло у депутатки на Хмельниччині понад 1,5 мільйона незадекларованих доларів

Приватбанк обрав нового голову правління

Усі новини...
США
Держдеп США: Україна може бити вглиб Росії своєю зброєю, їй не потрібен дозвіл
Підозрюваний у спробі вбивства Трампа не визнав провини
Зеленський про реалізацію Плану перемоги: Чекаємо від партнерів "конкретних речей"
Останні новини
13:32
Україні бракує грошей на виробництво дронів: можуть відкрити їх експорт – FT
13:25
Україна в екстра-таймі програла Франції й не поїде на ЧС-2025 з пляжного футболу
13:17
"Цемін Україна" виграв аукціон з приватизації ОГХК: її хотів продати Сенниченко ще у 2021 році
13:09
Японія за час великої війни передали Україні 12 вантажів енергетичної допомоги
13:07
Через атаку російського безпілотника у Херсоні загинув літній чоловік
13:07
Конституційний суд Грузії не став призупиняти сумнозвісний закон про "іноагентів"
13:02
Зеленський прилетів на саміт до Хорватії
12:55
Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії
12:54
Зеленський може пом’якшити позицію щодо плану завершення війни – Bloomberg
12:53
Законопроєкт про підвищення податків не відповідає Конституції – юридичне управління Ради
Усі новини...
Реклама:
Реклама: