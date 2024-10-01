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Пентагон поддержал "право Израиля на самозащиту"

Алена ИвашкивВторник, 1 октября 2024, 05:25
Пентагон поддержал право Израиля на самозащиту
Ллойд Остин, фото: Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что разговаривал с министром обороны Израиля Йоавом Галланом и четко дал понять, что Соединенные Штаты поддерживают право Израиля на самозащиту. 

Источник: Остин в X

Прямая речь: "Мы согласились с необходимостью демонтажа инфраструктуры нападения вдоль границы, чтобы гарантировать, что ливанская "Хезболла" не сможет осуществить атаки в стиле 7 октября на северные общины Израиля". 

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Детали: Остин также подтвердил, что необходимо дипломатическое урегулирование, чтобы гражданское население могло безопасно вернуться в свои дома по обе стороны границы.

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Он также дал понять, что Соединенные Штаты имеют все возможности для защиты американского персонала, партнеров и союзников перед лицом угроз со стороны Ирана и поддерживаемых им террористических организаций, и решительно настроены не допустить, чтобы какая-либо сторона воспользовалась напряженностью или расширила конфликт.

Глава Пентагона еще раз подчеркнул серьезные последствия для Ирана в случае, если Иран решит осуществить прямое военное нападение на Израиль.

Предыстория:

СШАИзраильЛиванБлижний Восток
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