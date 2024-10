Пентагон поддержал "право Израиля на самозащиту"

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что разговаривал с министром обороны Израиля Йоавом Галланом и четко дал понять, что Соединенные Штаты поддерживают право Израиля на самозащиту.

Источник: Остин в X

Прямая речь: "Мы согласились с необходимостью демонтажа инфраструктуры нападения вдоль границы, чтобы гарантировать, что ливанская "Хезболла" не сможет осуществить атаки в стиле 7 октября на северные общины Израиля".

I spoke with Israeli Minister of Defense Yoav Gallant today to discuss security developments and Israeli operations. I made it clear that the United States supports Israel’s right to defend itself. We agreed on the necessity of dismantling attack infrastructure along the border…