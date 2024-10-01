Пентагон поддержал "право Израиля на самозащиту"
Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что разговаривал с министром обороны Израиля Йоавом Галланом и четко дал понять, что Соединенные Штаты поддерживают право Израиля на самозащиту.
Источник: Остин в X
Прямая речь: "Мы согласились с необходимостью демонтажа инфраструктуры нападения вдоль границы, чтобы гарантировать, что ливанская "Хезболла" не сможет осуществить атаки в стиле 7 октября на северные общины Израиля".
I spoke with Israeli Minister of Defense Yoav Gallant today to discuss security developments and Israeli operations. I made it clear that the United States supports Israel’s right to defend itself. We agreed on the necessity of dismantling attack infrastructure along the border…— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 1, 2024
Детали: Остин также подтвердил, что необходимо дипломатическое урегулирование, чтобы гражданское население могло безопасно вернуться в свои дома по обе стороны границы.
Он также дал понять, что Соединенные Штаты имеют все возможности для защиты американского персонала, партнеров и союзников перед лицом угроз со стороны Ирана и поддерживаемых им террористических организаций, и решительно настроены не допустить, чтобы какая-либо сторона воспользовалась напряженностью или расширила конфликт.
Глава Пентагона еще раз подчеркнул серьезные последствия для Ирана в случае, если Иран решит осуществить прямое военное нападение на Израиль.
Предыстория:
- В понедельник вечером стало известно, что ливанская армия отступает с нескольких позиций на южной границе с Израилем после обстрелов и сообщений о наземной операции ЦАХАЛа.
- ЦАХАЛ заявил об усилении обороны вдоль линии соприкосновения и подготовке к следующим этапам боевых действий.
- 1 октября Израиль начал наземную операцию на юге Ливана.