О несчастном Саакашвили, эффективном Медведчуке и селфи Тимошенко. О чем говорил Порошенко

Зайнявши президентське крісло в червні 2014 року, Петро Порошенко, як і його попередники, неодноразово обіцяв захищати свободу слова і неодмінно проявляв готовність спілкуватися з пресою.

У ранній період своєї каденції він проводив прес-конференції, так би мовити, в традиційні строки - влітку (ближче до Дня журналістики) і взимку (ближче до Нового Року).

Однак з часом довкола фігури Порошенка все частіше почали розгортатися медійні скандали. Збився й алгоритм спілкування з пресою.

Востаннє президент давав прес-конференцію в травні 2017 року. Тоді спілкування з пресою відбулось після ухвалення рішення ЄС про надання Україні безвізового режиму і глава держави йшов до журналістів "на коні" і з приємними новинами.

Наступної прес-конференції гаранта журналістам довелося чекати майже рік. Цього разу спілкування з медіа відбувалося на фоні розмов про дострокові парламентські вибори, активну підготовку Банкової до президентських виборів та скандалу довкола відпустки Порошенка на Мальдивах.

"Українська правда" вибрала основні тези прес-конференції Порошенка.

Про європейську та євроатлантичну інтеграцію

В моїй команді ми зараз обговорюємо пропозицію "заякорити" в Конституції європейську та євроатлантичну інтеграцію. Обидві ідеї, зараз, як свідчать опитування громадської думки, є консолідуючими, користуються широкою підтримкою у суспільстві.

В той же час, коли піднімають голову антиєвропейські політичні сили, які прагнуть реваншу, поправки до Основного закону могли би стати страховкою від будь-яких несподіванок та імперативом для всіх політичних сил на роки вперед. Прагнення до членства в Євросоюзі та НАТО можна було би зафіксувати в преамбулі до Конституції.

Про безвізовий режим з ЄС

Не слухайте тих, хто намагається накаркати про призупинення безвізу. Це те ж саме коло "прогнозистів", які пророчили, що нам його ніколи не дадуть. Більше того, писали листи зверталися до країн-членів ЄС з проханням не надавати нам безвізовий режим. Я не допущу жодних дій, які дали б підстави поставити його під сумнів.

Про президентські вибори

Рішення щодо участі у виборчій кампанії я буду приймати тоді, коли кампанія розпочнеться.

Я ніяк не переживаю за рейтинги… Ті, хто піклується про рейтинги, називаються популістами.

Я в своєму житті не програв ще жодної виборчої кампанії…. Я помилився, я братиму участь у президентських виборах. Як виборець.

Про життя після президентства

Після виборів я буду точно жити в Україні в будь-якій якості. Я не байдужий до майбутнього України. Я зроблю все, щоб не допустити реваншу.

Про дострокові парламентські вибори і виборче законодавство

Я повністю задоволений темпами, які були продемонстровані минулої сесії щодо співпраці коаліції, парламенту і уряду.

Я наголошую, що жодних розмов з цього приводу я не веду. Якщо парламент замість того, щоб цим займатися, буде займатися виборами, то вони до цього призведуть. І хочу наголосити, що президент обраний на п'ять років, президент має конституційне право розпустити парламент, коли він не працює 30 днів, або коли відсутня коаліція.

Це право президент та не обв'язок. Я безумовно робитиму усе можливе, щоб забезпечити ефективну координацію діяльності президента, уряду, парламентської коаліції і парламенту. Коли будуть інші умови, будемо тоді обговорювати.

Як обирати парламент - це справа парламенту. Він має визначитись і знайти той компроміс, який дозволить набрати конституційну більшість голосів.

Про миротворців на Донбасі

Я буду робити все можливе, щоб якнайшвидше запровадити миротворців, бо це на сьогоднішній день є єдиний варіант, яким можна зупинити вбивство українців і відновити український суверенітет окупованому Донбасі.

Присутність миротворців – це не просто розведення сторін. Це для нас неприйнятно. Вони мають діяти на всій окупованій території.

Україна зможе відновити свої гуманітарні місії, бо на сході гуманітарна катастрофа. І п’яте: участь у миротворчій місії не може брати країна-агресор і країни-сусіди.

Про відпочинок на Мальдівах

Відповідно до Конституції України президент не має права нікому передавати свої обов'язки, тому 24 години на добу вже майже 4 роки я знаходжусь на зв'язку, виконую функції президента, виконую функції верховного головнокомандувача і на початку січня я цих обов'язків нікому не передоручав.

На початку січня я свої повноваження нікому не передоручав. Кордон я перетинав за своїм прізвищем, за своїм паспортом і проходив реєстрацією у прикордонників.

Інформація була повідомлена публічно і постфактум.

Я наголошую, що мій переліт був оформлений у відповідності до чинного законодавства.

Сплачував я і літак, і готель зі свого банківського рахунку в українському банку і в поданій декларації - це має відбутись протягом найближчих 3,5 тижнів — ви зможете в цьому переконатися. І наголошую, що на це не було витрачено жодної копійки з українського бюджету, а кошти всі були задекларовані і сплачені всі податки.

Про розслідування вбивства Шеремета

Я не Господь Бог. Я не знаю, хто вбив Павла Шеремета, але в мене так само болить, як і у вас. Знаєте, чим я відрізняюсь від попередніх? Я буду разом із вами усе можливе, щоб у нас не залишилося жодної закритої частини в розслідуванні вбивства журналіста.

Я не слідчий, я маю створити умови, щоб захистити українців… щоб розслідування відбувалося максимально прозоро і об'єктивно… Ми кожен маємо робити свою справу.

Про Польщу

Ми не потребуємо щоби нам хтось казав, яких українських героїв ми повинні шанувати, а яких ні. Ми самі розберемося. Так само, як ми нікому не радимо кого Польща має шанувати, а кого ні. Це не добре.

Ми впевнені в тому, що практика заборони на в'їзд чи замороження досліджень — хибна. І комісія має вирішити всі ці питання. Я впевнений у тому, що політики мають дивитися в майбутнє, а минуле залишити історикам





Про Тимошенко

Тим нашим опозиціонерам, які в закутках міжнародних конференцій роблять селфі з російськими послами, я хотів би пояснити, що дипломатичні перемоги куються не в конференц-залах, а в кабінетах для переговорів.

Я зустрічаюся з усіма керівниками політичних фракцій в парламенті. В тому числі, я зустрічався з Юлією Володимирівною Тимошенко. І один раз, здається, цього року. Ми дуже ретельно обговорили висунено кандидатів на ЦВК.

Тому що там був misscomunication і фракція "Батьківщина" змінила свою кандидатуру, яка відповідала тим критеріям, які я висловив, і мають відповідати потенційні кандидати-члени ЦВК. Ми обговорювали це. Юлія Володимирівна подякувала мені, коли я сказав, що, безумовно, кандидатуру від "Батьківщини" віднесу в парламент і хай він визначається.

Про Януковича

Я вам скажу абсолютно чесно, мене не цікавить, що каже Янукович. Не цікавить, що він робить.

Особливо після того, як стало відомо про звернення цього пана до Путіна щодо введення російських військ, думаю, що ставлення до нього абсолютно однозначне у всіх. Думаю, що більшість українців також не цікавить, що скаже Янукович. У нього було 4 роки, щоб пояснити і покаятися.

Про Саакашвілі

Паспорт я не забирав, хоча громадянство мною було надано свідомо. Я був так само, як і більшість, зачарований перспективами, які пан Саакашвілі міг принести Україні.

Я не думаю, що зараз він є щасливою людиною, але це його проблеми і його справа. Єдине, що хочу наголосити, що питання реадмісії в Польщу після порушення закону, який був скоєний Саакашвілі і групою інших осіб при перетині кордону, що було підтверджено судом після всебічного розгляду цього питання в судах, питання реадмісії було проведене юридично бездоганно з точки зору українського законодавства, міжнародних зобов'язань України і з точки зору верховенства права.

Про Медвудчука

Є так звана гуманітарна група, яка займається питанням звільнення заручників. Це не Мінська група, вона є частиною тристоронньої контактної групи. Колишній голова СБУ призначив в цю групу Віктора Медведчука. Я про це знав і зараз наголошую, що буду працювати з будь-ким, хто зможе повернути хоча б одного українського заручника додому.



Ми намагалися застосовувати різні канали комунікації. Починаючи від військових і закінчуючи церквою. Я маю визнати, що найбільш ефективним виявився Віктор Медведчук. Знаєте чому? Тому що рішення про звільнення приймає безпосередньо Путін. Ні церква, ні його ці проксіс на окупованих територіях.

Про деолігархізацію

Не може державна влада боротися з кимось конкретно. Я не збираюся цього робити і не підтримую, якщо це робитиме хтось інший, незалежно від того, хто це - Коломойський, Ахметов, Фірташ, Курченко. Де вони всі там зараз?



Жоден з них не має впливу на позицію президента. Це і є деолігархізація.

У нас що, суттєво покращилася позиція Фірташа? Фірташ заїхав в Україну? Фірташ чи Коломойський сьогодні керує парламентом, президентом, урядом? Чи в Укрнафті немає змін, або в Приватбанку?

Я не збираюсь ставати на захист формули, але що таке "Роттердам+"? Це просто показники біржі. Формування цін на енергетичні активи.

Про Крим

Ми готові прийняти кораблі з Криму тільки разом з Кримом. І впевнений в тому, що це є одностайна позиція і української влади, і українського народу, і українського суспільства. Щоб це прискорити ми будемо задіювати всі інструменти, які маємо у власному розпорядженні і дипломатичні зусилля, і санкційні, і судові.

Про мілітарні добровільні формування

Коли ви дивилися "національні дружини", так звані, на Хрещатику, чи кожен з вас відчував себе безпечніше, коли дивився на цих хлопців? Монополія на владу, монополія на зброю належить державі.

Про популізм

Я захищу країну від безвідповідальних популістів. Навіть попри те, що вони уклали таємний союз із контрреформаторами і реваншистами. А деяких професійних "борців за щастя народу", корупціонери-втікачі щедро частують із закордону грошима, вкраденими в українців.