153 день большой войны: онлайн-хроника
153 день триває повномасштабна війна між Україною та Росією.
Фронт тягнеться від Харківщини до Херсонщини. Майже вся Луганська область – окупована з початку липня.
ЗСУ тримають посилену оборону на Донеччині – Слов'янськ, Сіверськ, Бахмут, та намагаються наступати на Херсонщині.
"Українська правда" стежить за головними подіями війни в цьому тексті.
Читайте також хроніку попереднього, 152 дня війни.
Фонд "Повернись живим" придбав українським захисникам безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2. Його загальна вартість – 16 502 450 доларів.
Мова не просто про безпілотники, а про повноцінну автономну систему, до якої входять:
- система повітряного зв’язку;
- мобільний комплекс наземного управління;
- наземний термінал передачі даних;
- система розпізнавання "свій-чужий";
- три ударних безпілотники;
- декілька десятків корегованих авіаційних боєприпасів;
- та інше необхідне наземне обладнання і запасні частини.
Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон відзначив Зеленського нагородою сера Вінстона Черчилля.
Путін просив турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана допомогти відкрити завод з виробництва ударних безпілотників Bayraktar.
В уявленні російського диктатора, мабуть, весь світ влаштований саме за такою схемою: президент сказав – всі інші зробили.
Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу:
На Волинському та Поліському напрямках цивільним продовжують обмежувати відвідування лісів у прикордонних з Україною районах Білорусі. Відзначається ведення повітряної розвідки БпЛА оперативно-тактичного рівня в прикордонних районах Волинської області.
На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Зноб-Новгородське, Хрінівка, Сеньківка та низки інших. Вів повітряну розвідку біля Зноб-Новгородського.
На Харківському напрямку Росія здійснювала вогневе ураження зі ствольної та реактивної артилерії зокрема неподалік Борщоваої Соснівки, Петрівки, Рубіжного, Мосьпанового, Чугуєва, Світличного та Слатиного. Завдала авіаударів біля Залимана, Мосьпанового та Явірського. Силами розвідувальної групи намагалась розкрити побудову оборони наших військ в районі населеного пункту Чепіль. Окупантів знешкоджено.
На Слов’янському напрямку противник обстріляв зі ствольної, реактивної артилерії та танків райони Норцівки, Долини, Грушувахи, Краснопілля, Мазанівки та інших населених пунктів. Намагався просунутися неподалік Богородичного, успіху не мав, відійшов.
На Краматорському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Райгородка, Закітного, Серебрянки, Верхньокам’янського, Виїмки, Переїзного та Білогорівки. Ворог завдав авіаудару біля Григорівки.
Безуспішно намагався розвідати позиції Сил оборони в районі Верхньокам’янського.
Спробу окупантів покращити тактичне положення в районі Івано-Дар’ївки українські воїни успішно відбили та змусили ворога тікати.
На Бахмутському напрямку росіяни обстріляли військову та цивільну інфраструктуру в районах Берестового, Соледара, Покровського, Веселої Долини, Вершини, Кодеми, Майорська і Торецька. Цінічно завдали авіаційних ударів безпосередньо по населених пунктах Покровське та Новолуганське.
Ворожі спроби штурмів в районах Берестового, Соледара та Семигір’я наші захисники успішно відбили. Тривають бої зі штурмовою групою в районі Покровського.
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Веселе, Піски, Красногорівка, Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Велика Новосілка, Новопіль, Малинівка, Новоселівка, Новоандріївка, Малі Щербаки та низки інших.
Завдав авіаудару біля Малинівки. Також окупанти вели штурмові дії в районах сіл Павлівка та Благодатне. Отримали відсіч та, з втратами, відійшли.
На Південнобузькому напрямку основні зусилля загарбники продовжують зосереджувати на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших підрозділів. Ворог активно веде повітряну розвідку БпЛА та здійснює обстріли вздовж лінії зіткнення.
У противника фіксується системна проблема з поповненням особовим складом – Російська Федерація вже намагається набрати найманців з числа громадян країн Центральної Азії, представників віддалених регіонів та ув’язнених злочинців.
На фото – Соледар Донецької області, який росіяни обстріляли 25-26 липня
|всі фото ДСНС
Міністерство оборони Росії оголосило про проведення військових навчань "Схід-2022" з 30 серпня по 5 вересня із військами східного військового округу.
Національна поліція фіксує стрімкий ріст злочинності, зокрема вбивств та викрадення авто, на тимчасово окупованих територіях України.
Олена та Володимир Зеленські з'явилися на сторінках американського журналу VOGUE.
Авторкою знімків є легендарна британська фотографка Енні Лейбовіц, яку на початку липня помітили в Києві.
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Кабмін попросив уряд США про "газовий лендліз" для України, щоб стабільно пройти опалювальний сезон.
Понад 100 сімей російських військових, які зникли безвісти під час війни в Україні, звернулися до Путіна з вимогою розшукати їхніх рідних.
Уривок з листа родичів армійців Росії:
"Вимагаємо знайти наших близьких, внести до списків військовополонених, які зникли безвісти. Робота з пошуку не ведеться, оскільки вони перебувають у статусі зниклих безвісти.
Міністерство оборони РФ понад 5 місяців блокує зміну статусу військовослужбовців незалежно від даних, які постійно змінюються. Родичам доводиться шукати факти та доводити самим, що їхній син, чоловік у полоні (загинув) – так по всій країні".
У Маріуполі окупанти роздають мешканцями "питну" воду з бактеріями, які притаманні фекаліям.
Такого висновку дійшли згідно з дослідженням бактеріологічної лабораторії Запорізького центру контролю та профілактики хвороб. Проукраїнські волонтери передали так звану гуманітарну воду від окупантів на експертизу.
За словами фахівців, таку воду пити не можна, адже вона може "нести" з собою дизентерію та холеру.
Нині місто Сіверськ Донецької області схоже на велику брилу вугілля – цілі двори з білих цегляних будинків з довоєнними табличками "Безпечний будинок" і "Двір зразкового порядку" стоять чорними від російських "прильотів". Між ними – згорілі авто й могили місцевих жителів.
Російська армія продовжує використовувати тактику "спаленої землі", як в Рубіжному, Сєвєродонецьку та Лисичанську на Луганщині.
Дивіться в репортажі "Української правди", як виглядають залишки життя в маленькому Сіверську.
Німеччина передала Україні три реактивні системи залпового вогню MARS-II.
Деталі ранішнього обстрілу Одещини 26 липня. Повідомляється про 13 ракет з акваторії Чорного моря.
"Спершу було завдано ударів літаками Су-35 або Су-30 (базування аеродром Ахтубінськ, РФ) з акваторії Чорного моря. Близько пів на п'яту три таких літаки завдали ударів п'ятьма ракетами Х-59 переважно по Одеській області (зокрема в район Затоки).
Через пів години близько 5 години ранку одразу 10 літаків Ту 22 М3 (дальні бомбардувальники, район їхнього базування біля півночі України – аеродром Шайковка) перелетіли в Чорноморський регіон і звідти теж завдали 8 ударів ракетами Х-22. Переважно це по Одещині, район Затоки, де знаходиться всім відомий міст", – повідомляє командування "Південь"
Село Циркуни Харківської області ледь не щодня страждає від російських обстрілів. На фото – пошкоджений приватний будинок внаслідок обстрілів 26 липня.
|всі фото: дснс
Росіяни поширюють інформацію про можливе перейменування окупованого Маріуполя на Жданов. Голосувати за перейменування планують разом з проведенням так званого "референдуму".
Новини з Заходу
- Велика Британія розширила санкції проти керівників регіонів Росії і міністра юстиції.
- Міністри енергетики країн ЄС погодилися на скорочення споживання газу цієї зими, проти лише Угорщина.
- Французький уряд передає 10 тисяч ноутбуків на потреби українських медиків.
Мер Мелітополя Іван Федоров:
"Окупанти перекидають важку військову техніку. Через Мелітополь в сторону Херсону проїхало 3 колони – близько 80 одиниць техніки".
Це 9-річна Соломія Галан зі Львова. Вона назбирала 6000 грн на бронежилет для українських військових.
Дівчинка малювала картини та виставляла їх на аукціон.
Росія зранку запустила по півдню України 18 ракет: шість Х-59 з літаків та дванадцять С-300.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім:
"Не всі вони влучили в ціль – частину збили, частину – мимо. З тих, що влучили, – частина в критичну інфраструктуру та підприємства. Зруйнували вони там три секції залізничного мосту, який не працював, Було дуже гучно, але, на щастя, без жертв".
СБУ:
Росія розпочала активну фазу підготовки псевдореферендуму з незаконного "приєднання" тимчасово окупованих територій сходу нашої держави. Для проведення так званого "волевиявлення" ворог планує використати проросійську організацію "Донецька республіка".
Уже активно діє понад 1 000 "активістів", які щодня проводять зустрічі з населенням тимчасово окупованих територій. Серед них – агітатори, блогери та "дружинники", які співпрацюють з окупантами. Фактично, вони вербують людей, закликаючи їх приєднатися до організації. Вони охопили уже понад 200 тисяч місцевого населення.
Крім того, загарбники планують перекинути до регіону більше 1 тисячі російських "експертів" і "добровольців" для розхитування внутрішньої обстановки на свою користь.
📍Чугуїв, Харківщина. З-під завалав Будинку культури, куди росіяни поцілили 25 липня, рятувальники дістали тіло жінки.
Тривають пошуки ще двох людей, які перебували у будівлі.
❗︎У Стамбулі розпочав роботу Спільний координаційний центр, який здійснюватиме моніторинг роботи "зернових коридорів".
Українська влада на Харківщині каже, що російські окупанти знищують українські книжки на захоплених територіях.
Повідомляє "Центр національного спротиву" Сил спеціальних операцій:
У тимчасово окупованих Мелітополі та Бердянську Запорізької області шукають колаборантів, які будуть створювати масовку в "акціях підтримки референдуму".
Наразі в Мелітополь уже приїхали російські піарники та політтехнологи. Вони базуються в захопленому окупантами приміщенні магазину "Фокстрот".
Центр набору колаборантів вже працює в Бердянську. Найняттям масовки займаються російські "волонтери", які також будуть й доповнювати масовку. За участь в акціях треба лишити паспортні дані й отримати гроші та "гуманітарку", яка має допомогти пережити продовольчу кризу, яку самі росіяни й створили.
📍Дніпропетровщина, Любимівська громада. На фото – сільгосппідприємство після "прильоту" двох російських ракет.
|Джерело: голова ОВА Валентин Резниченко
Україна повернула на підконтрольну територію ще 25 тіл загиблих захисників.
Глава МЗС Дмитро Кулеба:
"Газова війна Путіна проти Європи є прямим продовженням його війни проти України. Скрізь, де він може завдати шкоди, він це зробить. Він використає будь-яку залежність Європи від Росії, щоб зруйнувати нормальне життя кожної європейської родини. Єдиний спосіб – завдати удар у відповідь і позбутися будь-якої залежності".
Через російську атаку на Одещину вранці постраждала людина.
Орієнтовні втрати росіян станом на 26 липня:
- особового складу – близько 39870 (+170) осіб
- танків ‒ 1737 (+7) одиниць
- бойових броньованих машин ‒ 3959 (+9)
- артилерійських систем – 880 (+4)
- реактивних систем залпового вогню – 258 (+1)
- засоби протиповітряної оборони – 117 (+1)
- літаків – 222 (+0)
- гелікоптерів – 189 (+1)
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 722 (+3)
- крилатих ракет – 174 (+0)
- кораблів/катерів – 15 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2835 (+3)
- спеціальної техніки – 75 (+2)
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич:
"Сьогодні під час обстрілу постраждала одна з наших міських котелень. Від влучання боєприпасу пошкоджена частина будівлі. Наразі ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" оцінює нанесені збитки та продовжує підготовку до опалювального сезону."
Аграрії Одеської області зібрали вже 2 млн тонн зернових і зернобобових культур.
Пише журнал Spiegel:
Представники країн ЄС в загальних рисах погодили план Єврокомісії щодо скорочення споживання газу. Але буде низка винятків.
Домовленість має бути офіційно підтверджена цього вівторка на спеціальній зустрічі міністрів енергетики в Брюсселі, вона має зменшити ризики, які можуть виникнути через повне припинення поставок російського газу.
Ситуація в регіонах
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька, Вінницька, Запорізька, Кіровоградська, Хмельницька, Тернопільська області, Черкащина, Вінничина, Полтавщина, Житомирщина та Київщина
Ніч минула відносно спокійно.
📍Одеська
Вранці нанесено масований ракетний удар, в тому числі із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря.
Випущено кілька ракет повітряного базування.
На Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл з наступним загоранням. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих нема.
📍Чернігівщина
Вночі – два обстріли із мінометів територій біля сіл Новгород-Сіверського району. Без втрат та руйнувань.
За добу – 9 обстрілів прикордоння.
📍Сумщина
Вночі був мінометний обстріл Середино-Будської громади, 5 приходів.
Теж, на щастя, жертв та руйнувань немає.
📍Дніпропетровщина
Ворог знову обстріляв Криворізький та Нікопольський райони. Село Кошове Широківської громади залишилося без світла. Люди не постраждали. У Червоногригорівській та Марганецькій громадах – без жертв та руйнувань.
📍Харківщина
Зранку росіяни завдали ударів по цивільній інфраструктурі Харкова. Деталі щодо наслідків наращі уточнюються.
Окупанти знову наснесли удари по Чугуєву, є влучання по критичній інфраструктурі. Рятувальники продовжують розбирати наслідки вчорашніх руйнувань будинку культури, де в підвалі ще залишилися люди.
По області протягом доби окупанти нанесли удари по Циркунівській громаді, у Балаклійській громаді внаслідок удару пошкоджено трубопровід газорозподільного пункту.
📍Луганщина
З реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії обстрілів зазнали десятки населених пунктів. Ворог також задіяв авіацію.
На нещодавно окупованих територіях активно готуються до "референдуму". В Луганську відкрито "приймальню Громадського штабу референдуму".
📍Донеччина
Обстріли з артилерії, мінометів, РСЗВ "Град", авіа- та ракетний удари по містам Бахмут, Соледар, Красногорівка, Мар’їнка, Авдіївка, Торецьк. Також постраждали с.Тоненьке, с.Нетайлове, с.Георгіївка, смт.Велика Новосілка.
За ніч і вранці – ракетний удар по Торецьку.
Три обстріли касетними боєприпасами населених пунктів Черкаської громади, пошкоджено 3 приватні будинки. Мінометні обстріли старої частини Авдіївки.
За добу по області – 3 загиблих, 8 поранених.
📍Миколаївщина
Зранку по Миколаєву було нанесено масований ракетний удар. За попередньою інформацією внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків уражено об’єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство. Попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється.
Також на околицях міста є прильоти ракет повітрянного базування. Окрім цього, була спроба уразити портову інфраструктуру міста. Також зранку обстріляно об'єкт інфраструктури в Ольшанській громаді. Постраждалих немає.
Ввечері 25 липня – обстріли с. Новомиколаївка Первомайської громади, переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає.
Також обстріли с. Широке Широківської громади, влучання поза межами сіл.
Ввечері та зранку – обстріли с. Червона Долина Широківської громади. Влучання поза межами села. Постраждалих немає.
Під постійними обстрілами залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Ввечері 25 липня під обстріли потрапило село Маліївка, зруйновано один житловий будинок. Інформація щодо постраждалих відсутня. Інформація щодо руйнувань житлових будинків уточнюється.
📍Херсонщина
Бойові діі продовжуються на території Бериславського та Каховського районів, важка сутуація у звільнених селах, деякі – знищені. Критична ситуація у селах Калинівської та Великоолександрівської громад: у степових селах та тих, через які проходить річка Інгулець, – десятки знищених будинків, жодної вцілілої інфраструктури.
Одним із головних питань області є початок нового навчального року. На всю область окупанти анонсують відкриття трохи більше 20 навчальних закладів.
В окупованому Донецьку кажуть про пожежу на нафтобазі. Горять цистерни з паливно-мастильними матеріалами.
Інститут вивчення війни:
Загарбники на Запоріжжі та Херсонщині укріплюють позиції в очікуванні контрнаступу української армії.
Російські війська досягли незначних територіальних здобутків на південь від Бахмута 25 липня, але в основному страждають від тих самих обмежень, які раніше заважали їм швидко завоювати значні позиції під час наступальних операцій у Луганській області.
На Луганщині. Сили оборони відбили чотири штурми російських військ, на п'ятому досі точаться бої.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай: "Із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії обстрілів зазнали десятки населених пунктів. В районах вісьмох із них ворог задіяв авіацію".
Доброго ранку!
Що відбувається на фронті – ранкове зведення Генштабу ЗСУ:
📢 на Волинському та Поліському напрямках, у збройних силах Республіки Білорусь, було проведено тренування зі зв’язку пунктів управління.
З території цієї країни відзначалося ведення повітряної розвідки БпЛА оперативно-тактичного рівня у напрямках на міста Луцьк та Ковель Волинської області
📢 на Сіверському напрямку ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Хрінівки Чернігівської області та Товстодубового Сумської області.
📢 на Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення просування наших військ.
📢 на Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів: Борщова, Питомник, Соснівка, Руські Тишки, Петрівка, Дементіївка, Рубіжне, Дуванка, Мосьпанове, Руська Лозова, Чугуїв, Клугино-Башкирівка, Світличне, Пришиб та Слатине. Завдав авіаударів біля Залимана та Мосьпанового.
📢 на Слов’янському напрямку противник обстріляв райони Норцівки, Богородичного, Долини, Чепіля, Грушувахи та Великої Комишувахи.
📢 на Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на спробах покращити тактичне положення та створенні умов для наступу на міста Сіверськ і Соледар❗. Ворожі підрозділи поповнюють запаси боєприпасів та паливно-мастильних речовин
📢 на Краматорському напрямку обстріли із ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік Кривої Луки, Закітного, Дронівки, Григорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Спірного та Переїзного.
Ворог завдав авіаударів біля Спірного та Серебрянки❗
Ворожі штурмові дії в районах Спірного та Національного природного парку "Святі Гори" українські воїни успішно відбили та відкинули противника назад
📢 на Бахмутському напрямку ворог здійснює артилерійські обстріли в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Костянтинівка, Весела Долина, Зайцеве, Вершина, Семигір’я, Кодема, Травневе, Майорськ та Нью-Йорк.
Завдав авіаційних ударів біля Соледара, Веселої Долини і території Вуглегірської ТЕС❗
Штурмові дії в районах населених пунктів Берестове та Семигір’я завершились для ворога втратами та відступом. Але підрозділи противника намагаються вести наступ у напрямку Покровського, бойові дії тривають.
📢 на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Обстріли зафіксовано зокрема біля Авдіївки, Зеленого Поля, Оріхова, Щербаків та Кам’янського
📢 на Південнобузькому напрямку ворог продовжує оборонятися, зосереджує зусилля на недопущені просування наших військ. Здійснював обстріли з артилерії та танків по лінії зіткнення.
Також завдав авіаударів біля Великого Артакового, Калуги та Ольгиного. Вів повітряну розвідку БпЛА.