Війна в Україні. 152-й день. Події ОНЛАЙН
Триває 152-й день повномасштабної війни.
Важкими боями охоплена Луганщина і Донеччина. На Сумщині тільки за попередню добу зафіксовано понад 30 прильотів, а на Донеччині внаслідок бойових дій знеструмлено фільтрувальну станцію
На Херсонщині російські війська намагалися просунутися, але зазнали втрат і хаотично відступили.
"Українська правда" щодня відслідковує головні події для в режимі онлайн.
Читайте також хроніку попереднього, 151 дня війни.
Головне із звернення президента України Володимира Зеленського:
- сьогодні ми побачили чергові газові погрози Європі. Навіть попри поступку щодо турбіни для "Північного потоку" Росія не збирається відновлювати постачання газу європейським країнам, як вона зобовʼязана за контрактами. Усе це робиться Росією спеціально, щоб європейцям було максимально складно підготуватися до зими
- газовий шантаж Європи, який щомісяця лише посилюється, потрібен державі-терористу для того, щоб погіршити життя для кожного європейця. І це насправді можна розглядати як стимул, щоб восьмий санкційний пакет ЄС був значно вагомішим, ніж нещодавно затверджений сьомий
- керівник ГУР Кирило Буданов буде очолювати й Комітет з питань розвідки при Президентові України. Новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України призначений бойовий генерал Віктор Хоренко. А генерал Григорій Галаган переводиться на інший напрямок і з метою оновлення Служби безпеки України призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов очолить також комітет з питань розвідки при президенті України.
Маленька донька загиблого героя з Рівненщини збирає кошти на тепловізори, машину і мріє купити "Байрактар" 💔
Така сильна донька полеглого захисника.— Український ветеранський фонд (@veteranfundua) July 25, 2022
Відео - Суспільне Рівне pic.twitter.com/GeHLco43LD
Сьогодні "Українській правді" вдалося побувати в Сіверську на Донеччині, на який намагаються наступати росіяни. Ситуація в місті вкрай важка.
Читайте інтерв'ю УП з міським головою Нової Каховки Володимиром Коваленком.
Кілька днів тому він виїхав з Херсонщини після 5 місяців роботи в окупації.
Мер Нової Каховки про роботу в окупації: "Нас тримала думка, що ось-ось повернуться ЗСУ, і все буде гаразд"
Володимир Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ та призначив на цю посаду Віктора Хоренка ⚡
Словаччина розгляне можливість передачі Україні 11 винищувачів МіГ-29 після того, як словацькі повітряні сили перестануть їх експлуатувати.
Оперативна інформація від Генштабу станом на 18:00
На Бахмутському напрямку ворожі обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Нью-Йорк, Новолуганське, Кодема, Берестове, Білогорівка, Іванівське, Соледар, Майорськ, Бахмутське, Покровське, Яковлівка, Курдюмівка, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Травневе.
Противник завдав авіаударів неподалік Соледара, Покровського, Нью-Йорка та по території Вуглегірської ТЕС. Вів штурмові дії на напрямках Клинове – Покровське та Володимирівка – Покровське, зазнав втрат та відійшов. В районі Вуглегірської ТЕС окремі підрозділи ворога мають частковий успіх".
Деталі: На Харківському напрямку противник здійснює вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Харкова, Удів, Верхнього Салтова, Малинівки, Борщової та багатьох інших населених пунктів. Завдав авіаударів біля Прудянки та Петрівки. В результаті ведення бойових дій на напрямку Цупівка – Дементіївка українські воїни завдали окупантам значних втрат.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати визначені завдання з посилення охорони в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей, а також залучаються до заходів бойової підготовки на військових полігонах.
На Сіверському напрямку, з метою демонстрації присутності та сковування дій українських військ, противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи збройних сил РФ. Ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області, а також Піски, Рясне та Білопілля Сумської області.
На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Норцівка, Богородичне, Петрівське, Адамівка, Привілля, Барвінкове, Костянтинівка, Нова Дмитрівка, Долина, Нова Миколаївка, Карнаухівка, Дібровне, Чепіль, Грушуваха, Мазанівка. Противник завдав авіаційного удару поблизу Явірського. Загарбники намагаються поповнити втрати у живій силі та техніці.
На Краматорському напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Кривої Луки, Платонівки, Закітного, Сіверська, Верхньокам’янського, Званівки, Григорівки, Івано-Дар’ївки та Спірного. Задіяв авіацію біля Григорівкаи і Серебрянки.
Здійснив спробу просунутися біля Спірного та Івано-Дарʼївки. Отримав жорстку відсіч та відійшов.
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій з боку противника не відзначено. Окупанти вели повітряну розвідку БпЛА. Завдано авіаційних ударів в районах населених пунктів Кам’яна, Шевченко, Веселе та Полтавка.
На Південнобузькому напрямку тривають обопільні обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж лінії зіткнення. Зафіксовано авіаудар неподалік Ольгиного. Значну увагу ворог приділяє повітряній розвідці БпЛА.
За наявною інформацією, поза пунктами базування перебувають два носія крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
Генштаб також повідомляє, що російське командування на окремих напрямках кидає в атаки живу силу без прикриття бронетехнікою.
"Таким чином офіцери бережуть справну техніку та намагаються помститися підлеглим за навмисне виведення з ладу озброєння. Подібна практика саботажу розповсюджена серед рядового складу окупантів, аби не брати участі у бойових зіткненнях з українськими воїнами", - йдеться в повідомленні.
Подоляк заявляє, що звільнення Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО пов’язано з його станом здоров’я і оптимізацією роботи РНБО під нові виклики війни.
💸 Європейський інвестиційний банк виділив Україні майже 1,6 млрд євро на відновлення найважливішої пошкодженої інфраструктури.
Росіяни на Херсонщині намагаються полагодити пошкоджений Антонівський міст, однак спеціалісти дорожньої сфери відмовилися ремонтувати його, тому окупанти примусили комунальників.
Російський найманець, який потрапив в Україну, щоб "заробити грошей", зізнався, що не очікував потрапити у повномасштабні воєнні дії.
Бійці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ збили черговий російський гелікоптер.
Україна уклала перші договори на закупівлю безпілотників в рамках проєкту "Армія дронів".
Окупанти в Мелітополі погрожують підірвати інфраструктуру міста, якщо ЗСУ його звільнять, і російським військам доведеться відходити.
Поліцейські викрили в Торецьку на Донеччині мережу коригувальників російських авіаударів.
За даними поліції, вони – місцеві мешканці, адміністратори телеграм-чату.
Жінка та двоє чоловіків передавали окупантам координати дислокації ЗСУ та місць влучення снарядів. Правоохоронці викрили весь ланцюг пособників окупантів, які збирали інформацію для ворога за допомогою месенджера.
У Волинській області засобами протиповітряної оборони збили два безпілотники, але уламки призвели до загибелі однієї людини і поранення ще двох.
Окупанти намагаються відновити аеродром в Мелітополі за допомогою місцевого заводу з виробництва бетону.
У Кремлі заявили, що ракетний удар по порту Одеси був спрямований на військову інфраструктуру і жодним чином не впливає на домовленості щодо вивезення зерна.
Журналісти Bellingcat підготували фільм-розслідування про те, як українські та російські служби намагаються обдурити один одного.
Незабаром це розслідування має бути опубліковане.
За даними української розвідки, Кремль запланував відновлення окупованого Маріуполя Донецької області до 2040-го року.
В Україну з Німеччини прибули перші зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.
|ілюстративне фото GEPARD
Так звана "ДНР" планує імітацію "референдуму" на всій території Донецької області з результатом 70% голосів за приєднання до Російської Федерації.
Голосувати на окупованих територіях планують за допомогою "мітки виборця": на вказівний палець наносять чорнило, яке кілька діб не стирається. Мовляв, це "ефективний спосіб для країн, де документи, що підтверджують особу, не стандартизовані".
Національний банк України ввів в вільний обіг пам’ятні 10-гривневі монети із зображенням військової символіки та воїнів Збройних Сил України
Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
У Бучі на Київщині зносять житлові будинки, які стали непридатними для життя після російських артилерійських обстрілів.
Demolition of residential blocks in #Bucha after they have been made unlivable by #Russia artillery attacks. New homes to be built. But recovery efforts need to be amped as fast as military deliveries pic.twitter.com/UdfcIgIMUH— Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) July 25, 2022
Окупаційна "влада" Херсонської області запланувала скасувати з обігу українську гривню і залишити лише російський рубль.
Польща передала Україні танки PT-91 Twardy
За даними СБУ, на Херсонщині окупанти відродили "Беркут" і катують людей. До потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози вбивства. Зафіксовано факти викрадення і катування людей.
Колаборанти під керівництвом російських спецслужб здійснюють підбір та вербування своїх "однодумців", яким пропонують приєднуватись до угруповань окупаційного "главку мвд".
Розпочинаємо тиждень з позитиву!— НГУ (@ng_ukraine) July 25, 2022
Наші гвардійці дають ворогу прочухана💥💥💥#НГУ #Нацгвардія #Україна_переможе #Ukraine #stoprussia #warinukraine pic.twitter.com/382F1gjADI
Втрати російської армії з початку великої війни в Україні
За даними британської розвідки, військові продовжують стикатися з дилемою посилення наступу на сході чи зміцнення оборони на заході.
Збройні сили України в ніч на 24 липня влучили по готелю в місті Красний Луч Луганської області і знищили сотню російських військових.
Ситуація в регіонах
🔴Сумщина: за добу понад 30 прильотів по Хотінській, Буринській та Білопільській громадах. Без втрат та руйнувань. Вночі обстріл з градів Краснопільської громади. Попередньо жертв та руйнувань немає. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.
🔴Дніпропетровщина: ворог ударив по трьох районах: Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому.
У Нікопольському з РСЗВ обстріляли дві громади: Марганецьку та Мирівську. У Мирівській пошкоджені 6 приватних будинків і газовід. Постраждала 10-річна дівчинка. Від госпіталізації батьки відмовились.
У Дніпровський район прилетіли дві ракети. Влучили по сільгосппідприємству. Сталася пожежа. Її уже загасили. Ніхто не постраждав.
У Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. Без жертв та руйнувань.
🔴Харківщина: вночі окупанти обстріляли Чугуїв, вдарили по приміщенню будинку культури. На місці працюють відповідні служби. Із 7 людей, які опинилися під завалами, трьох звільнили, ушкоджень немає. Рятувальна операція триває.
Протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Харківський, Богодухівський райони. Горіли відкриті території, складські приміщення, господарчі споруди.
У Богодухівському районі внаслідок обстрілу горів дах складського приміщення фермерського господарства. У с. Кулиничі Харківського району одна людина загинула — тракторист наїхав на міну.
🔴Луганщина: за останню добу ворогом випущено три ракети, здійснені три масовані артилерійські атаки, два довготривалі мінометні обстріли. Ще тричі росіяни спробували розвинути танковий наступ. Інформація щодо наслідків та втрат по області наразі з’ясовується.
🔴Донеччина: обстріли по всій лінії фронту тривають. Найбільш активно росіяни гатять у Бахмутському районі. Вночі росіяни скинули авіабомбу на Бахмут – без постраждалих, але пошкоджено щонайменше 5 будинків. Під ранок ворог обстріляв місто з гармат, відомо про одного пораненого. Вночі у Світлодарській громаді ворог стріляв по околицях тамтешніх сіл. Дані щодо наслідків уточнюються.
У Соледарі внаслідок нічних та ранкових обстрілів загинула щонайменше одна людина. Також під постійним вогнем околиці сіл Яковлівка і Бахмутське – там наразі без жертв.
Близько півночі — черговий ракетний удар по Авдіївці, росіяни також обстріляли місто з артилерії. Також під російськими обстрілами Краматорськ і Костянтинівка. Обсяги руйнувань встановлюються. Інформації щодо постраждалих не надходило.
🔴Миколаївщина: вчора ввечері після ворожих обстрілів в одному з районів міста Миколаїв відбулася пожежа на відкритій території. Постраждалих немає.
Вночі у Миколаєві пролунала серія вибухів. Наразі відомо про потрапляння у поля поза межами міста на територіі прилеглих сіл. Детальна інформація уточнюється. Вчора ввечері – ворожі обстріли селища Засілля Первомайської громади, переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає.
Вночі – обстріл с. Мішково-Погорілове Мішково-Погорілівської громади. За попередньою інформацією зазнала поранень 7-річна дитина.
Внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Частково зруйновані та пошкоджені житлові будинки, автотранспорт. Також виникла пожежа двоповерхового житлового будинку.
У Баштанському районі тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Широківської громади. Також окупанти продовжують обстрілювати територію та прилеглі населені пункти Березнегуватської громади. Інформація щодо руйнувань та наслідків уточнюється.
🔴Херсонщина: ЗСУ взяли під контроль кілька об’єктів транспортної інфраструктури. Не дали просунутися окупантам у селах Калинівської громади (Сухий Ставок, Андріївка) та Великоолександрівської громади (Давидів Брід, Білогірка, Брускинське).
Стабільно важка ситуація в інших селах Бериславського та Каховського районів, тривають бойові дії. Незважаючи на великий тиск, погрози та збільшення блок-постів, жителі області всі 5 місяців війни демонструють свою патріотичну позицію.
🟢 Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Вінничині, Одещині, Полтавщині, Житомирщині, Чернігівщині та Київщині.
Зведення від Генштабу
На Краматорському напрямку українські воїни відбили штурмові дії в напрямках Берестове – Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янка – Івано-Дар’ївка, змусивши окупантів відкотитися назад. Противник веде наступ неподалік Спірного, бойові дії тривають.
Обстріли були біля Кривої Луки, Платонівки, Сіверська, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки та Спірного, авіаудари - неподалік Григорівки і Серебрянки.
Крім того, для окупантів штурм у напрямку Вершина – Луганське на Бахмутському напрямку завершився провалом та відходом назад. Ворог веде наступ в напрямку Миронівське – Луганське, бойові дії тривають. Росіяни завдали авіаударів біля Соледара, Покровського та території Вуглегірської ТЕС. Аби зруйнувати оборонні позиції ворог обстрілював райони населених пунктів Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Яковлівка, Курдюмівка, Бахмут, Весела Долина, Новолуганське, Зайцеве та Травневе. БпЛА противника літали в районі Краматорська.
На Слобожанському напрямку ворог продовжує вести бойові дії для утримання рубежів та недопущення просування наших сил у бік кордону.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. Підрозділи противника обстріляли із ствольної артилерії райони населених пунктів Яструбине, Грабовське та Володимирівка Сумської області.
На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження наших позицій із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Малинівка, Борщова, Іванівка, Питомник, Нове, Руські Тишки, Петрівка, Дементіївка, Гусарівка, Прудянка, Шаповалівка, Рубіжне, Шевелівка, Дуванка, Мосьпанове, Руська Лозова та Михайлівка. Завдав авіаудару біля Прудянки, Петрівки та Явірського.
На Слов’янському напрямку здійснював вогневе ураження наших позицій із усіх наявних вогневих засобів поблизу Норцівки, Богородичного, Петрівського, Барвінкового, Костянтинівки, Нової Дмитрівки, Долини, Нової Миколаївки, Карнаухівки, Дібровного та Чепіля.
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противника не відзначено. Для сковування дій наших військ обстрілював позиції із ствольної і реактивної артилерії та озброєння танків вздовж лінії зіткнення. Ворог завдав авіаударів біля Шевченко, Веселого та Полтавки. Вів повітряну розвідку над Омельником, Щербаками, Новоданилівкою та Малинівкою.
На Південнобузькому напрямку були артилерійські обстріли в районах населених пунктів Потьомкине, Червонопілля, Квітневе, Киселівка, Партизанське, Первомайське, Луч, Посад-Покровське, Благодатне, Шевченкове, Прибузьке, Степова Долина, Нова Зоря. Ворог інтенсивно веде розвідку з БпЛА. Також завдав авіаудару неподалік Білогірки.
Важливі новини ночі
- ЗСУ на півдні знищили командно-спостережний пункт Нацгвардії РФ, два склади з боєприпасами та протитанковий ракетний комплекс "Фагот"
- Вночі у Харкові пролунало понад 20 вибухів, також повідомлялося про вибухи в Миколаєві. Усю ніч загарбники обстрілювали й Дніпропетровську область: пошкодили приватні будинки, газовід, ангари
- Росіяни сподіваються закріпитися на північному березі Вуглегірського водосховища — Інститут вивчення війни (ISW).