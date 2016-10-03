Россия до сих пор не пустила консула к задержанному Сущенко

Все необходимые процедуры для организации встречи консульских работников с задержанным в России корреспондентом информационного агентства "Укринформ" Романом Сущенко соблюдены, однако встречи добиться пока не удалось.



Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил в понедельник временный поверенный в делах Украины в РФ Руслан Нимчинский.



"Наш консул добивается встречи с задержанным, но пока безуспешно. Все формальные процедуры были соблюдены, то есть все необходимые обращения были отправлены", – заверил он.



"Мы активно сейчас работаем над тем, чтобы добиться встречи консула. Сегодня консул в "Лефортово", он непосредственно там добивался встречи, но пока ему эту встречу не обеспечили. Наше письменное обращение рассматривается", – сказал Нимчинский.

Как известно, парижский корреспондент издания "Укринформ" Роман Сущенко прибыл по частным делам в Россию, где его задержали и обвинили в шпионаже.

В Главном управлении разведки называют фейком заявление ФСБ России о том, что журналист "Укринформа" – разведчик главного управления разведки.

В "Укринформе" заявили, что все обвинения "в шпионаже" в адрес Романа Сущенко, журналиста с многолетней безупречной профессиональной репутацией, аккредитованного в одной из самых влиятельных стран Евросоюза, которая к тому же является участником "нормандского формата", могут расцениваться лишь как еще один дерзкий и неправомерный акт со стороны РФ в отношении украинских граждан.

В агентстве отмечают, что Роман был задержан в Москве в день прибытия и, в нарушение всех международных правил, о его задержании российская сторона не сообщила никому – ни жене, ни в дипломатические учреждения, ни по месту работы.

На данный момент "Укринформ" и жена журналиста заключили соглашение с известным российским адвокатом Марком Фейгиным, который будет защищать Сущенко, и утром понедельника пытается попасть к своему подзащитному.

В понедельник стало известно, что Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал Сущенко на 2 месяца.

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.