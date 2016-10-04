Адвокат пытается пробиться к Сущенко в СИЗО

Защита украинского журналиста Романа Сущенко, которого российские спецслужбы обвинили в шпионаже, 4 октября пытается попасть к нему в СИЗО.

Об этом сообщает адвокат Сущенко Марк Фейгин.

"Только что я подал ещё одно ходатайство в следственный орган ФСБ о немедленном моём допуске в дело Сущенко и требование в СИЗО", – пишет он в Twitter.

Только что я подал ещё одно ходатайство в следственный орган ФСБ о немедленном моём допуске в дело Сущенко и требование в СИЗО. Посмотрим. — Mark Feygin (@mark_feygin) October 4, 2016

Как известно, в понедельник Фейгину не удалось увидеть своего подзащитного.

"По-видимому, Сущенко не признал вину и его ломают на отказ от адвоката Фейгина", – также отмечал защитник.

Ранее сообщалось, что защита обжаловала решение суда об аресте украинского журналиста Романа Сущенко.

Как известно, парижский корреспондент издания "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в РФ, где его обвинили в шпионаже. В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В Главном управлении разведки назвали фейком заявление ФСБ России о том, что журналист "Укринформа" - разведчик.

В "Укринформе" заявили, что все обвинения "в шпионаже" в адрес Романа Сущенко, журналиста с многолетней безупречной профессиональной репутацией, аккредитованного в одной из самых влиятельных стран Евросоюза, которая к тому же является участницей "нормандского формата", могут расцениваться лишь как еще один дерзкий и неправомерный акт со стороны РФ в отношении украинских граждан.

В агентстве отмечают, что Роман был задержан в Москве в день прибытия и, в нарушение всех международных правил, о его задержании российская сторона не сообщила никому.

В понедельник стало известно, что Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал Сущенко на 2 месяца.

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

Украинская правда