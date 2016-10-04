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Россия до сих пор не пустила консула к задержанному Сущенко

Вторник, 4 октября 2016, 13:11

Украинское консульство в РФ до сих пор не может получить разрешение на встречу с украинским журналистом Романом Сущенко, которого ФСБ РФ задержало и обвиняет в шпионаже.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"2 октября, как только стало известно о задержании Сущенко, наш консульский отдел направил письмо о предоставлении встречи консулу с Сущенко. 3 октября утром наш консул лично вручил оригинал обращения в следственном управлении ФСБ России. Кроме того, 3 же октября наше посольство в РФ направило соответствующую ноту в адрес МИД России ", - сказала она.

"Однако до сих пор, по состоянию на сейчас никакого ответа мы не получили", - добавила Беца.

"Мы требуем предоставить немедленный доступ нашему консулу к задержанному журналисту и гражданину Украины Сущенко в соответствии с нормами международного права и консульской конвенции между Украиной и РФ", - отметила Беца.

Как известно, парижский корреспондент издания "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в РФ, где его обвинили в шпионаже. В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В Главном управлении разведки назвали фейком заявление ФСБ России о том, что журналист "Укринформа" - разведчик.

В "Укринформе" заявили, что все обвинения "в шпионаже" в адрес Романа Сущенко, журналиста с многолетней безупречной профессиональной репутацией, аккредитованного в одной из самых влиятельных стран Евросоюза, которая к тому же является участницей "нормандского формата", могут расцениваться лишь как еще один дерзкий и неправомерный акт со стороны РФ в отношении украинских граждан.

В агентстве отмечают, что Роман был задержан в Москве в день прибытия и, в нарушение всех международных правил, о его задержании российская сторона не сообщила никому.

В понедельник стало известно, что Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал Сущенко на 2 месяца.

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

Оксана Коваленко, УП

Темы: РосcияСМИМИД
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