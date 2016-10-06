Песков говорит, что ничего не знает о недопуске консула к Сущенко

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков утверждает, что не знает о недопуске украинского консула к арестованному журналисту "Укринформа" Романа Сущенко.

Об этом он заявил журналистам в Москве, сообщает "Укринформ".

"На этот вопрос ответить не могу. Я не имею такой информации", – сказал он.

Как известно, в четверг МИД Украины вызывает консула России для объяснений относительно задержания Сущенко.

Парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве, где его обвинили в шпионаже. В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. Там назвали фейком это заявление ФСБ.

В понедельник стало известно, что Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал Сущенко на 2 месяца.

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

С требованием освободить Сущенко выступил ряд международных институций, в частности Репортеры без границ и уполномоченная ОБСЕ по вопросам свободы слова Дуня Миятович.

Порошенко дал украинским дипломатам поручение добиться освобождения Сущенко.