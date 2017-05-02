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Путин говорит, что подрыв патруля ОБСЕ ведет к эскалации конфликта

Вторник, 2 мая 2017, 17:24

Подрыв автомобиля патруля миссии ОБСЕ на Донбассе наносит вред урегулированию конфликта и ведет "к очередной эскалации напряжения".

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, пишет РИА Новости.

"Cтабилизирующую роль в этом конфликте, безусловно, играет Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Но такие трагические инциденты, как недавний подрыв автомобиля ОБСЕ, безусловно, наносят существенный вред миротворческим усилиям, ведут к очередной эскалации напряжения", - заявил Путин.

Он добавил, что то, что произошло, требует беспристрастного расследования.

Как известно, 23 апреля на оккупированной части Луганской области на мине подорвалась машина СММ ОБСЕ. Инцидент произошел в районе населенного пункта Пришиб. Один из членов миссии - гражданин США - погиб, двое (граждане Чехии и Германии) были доставлены в больницу.

Первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что инцидент с подрывом патруля СММ ОБСЕ не был несчастным случаем.  

В прокуратуре Луганской области заявили, что подрыв автомобиля СММ ОБСЕ квалифицирован как теракт.

25 апреля СММ ОБСЕ в Украине возобновила работу патрулей на Донбассе по обе стороны линии разграничения, но с некоторыми ограничениями.

Постоянный совет ОБСЕ призвал немедленно расследовать инцидент с СММ на Донбассе и наказать виновных.

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, в ходе которого предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН.

В свою очередь канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, что не видит смысла в замене наблюдателей миссии ОБСЕ наблюдателями ООН.

Темы: ПутинДонбассОБСЕ
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