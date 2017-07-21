Главные новости дня

Подборка самых важных новостей за 21 июля на Украинской правде.

О Розенблате. Депутат Борислав Розенблат намерен внести залог в размере 7 млн гривен.

Еще стало известно, что правоохранители одели электронный браслет слежения на Розенблата.

О Полякове. Соломенский районный суд Киева определил залог народному депутату МаксимуПолякову, который фигурирует в "янтарном деле", в размере 304 тысяч гривен.

В то же время суд обязал Полякова носить электронный браслет слежения, запретил покидать города Киев и Умань (Черкасская область), обязал сдать загранпаспорта и не общаться с другими фигурантами уголовного производства

О Вилкуле. Генеральная прокуратура открыла уголовное производство о неуплате сопредседателем фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Александром Вилкулом налогов в особо крупном размере.

О прокуратуре. После поддержания президентом принятых Верховной Радой изменений в государственный бюджет заработная плата региональных и местных прокуроров возрастет на 70%, административных руководителей - на 30%.

О переговорах в "нормандском формате". Телефонные переговоры между лидерами Украины, Германии, Франции и России состоятся в понедельник, 24 июля.

О беркутовцах. Правоохранители задержали бывшего спецназовца подразделения "Беркут" по подозрению в нападении на активистов "Автомайдана" в 2014 году.

Кроме того, правоохранительные органы РФ отказали Украине в экстрадиции 21 бывшего сотрудника "Беркута", которые подозреваются в расстреле 48 активистов Евромайдана.

О боевиках ОРДО. Генпрокуратура обратилась в Генеральную прокуратуру России с просьбой передать главаря ОРДО Вадима Погодина, который в 2014 году убил молодого человека Вадима Чубенко.

О российской агрессии на Донбассе. За все время российской агрессии на Донбассе погибли 11 тысяч украинских граждан.

Об АТО. Пророссийские боевики в течение пятницы 5 раз нарушили перемирие.

О военных учениях РФ. Министр обороны Степан Полторак считает, что Россия может использовать военные учения с Беларусью "Запад-2017" против Украины и Европы.

При этом, глава Беларуси Александр Лукашенко заверил, что территория его страны никогда не будет использована для агрессивных действий против Украины.

О встрече Порошенко и Лукашенко. Встреча президента Украины Петра Порошенко и президента Беларуси Александра Лукашенко и их заявления для СМИ закончились без общения с прессой.

О Приватбанке. Глава правления ПриватБанка Александр Шлапак покидает свою должность. Исполняющим обязанности председателя правления банка была назначена Галина Пахачук.

Об е-декларациях. Глава представительства Европейского союза в Украине Хюг Мингарелли считает, что процесс проверки электронных деклараций доходов и активов политиков и чиновников должен происходить значительно быстрее.

О Молдове. Парламент Молдовы в пятницу принял декларацию с требованием вывести российские войска с территории непризнанного Приднестровья.