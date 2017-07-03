"Страна" пожаловалась G7 и представительству ЕС на власти

Интернет-издание "Страна" просит послов стран "Большой семерки" и представительство Евросоюза в Украине защитить их от украинских властей.

Такое обращение журналистов обнародовали на пресс-конференции главный редактор ресурса Игорь Гужва и его заместитель Светлана Крюкова, сообщает "Страна".

В нем говорится о давлении на издание, а уголовные дела против Гужвы названы фейковыми. По утверждению коллектива "Страны", власти Украины хотят закрыть ресурс и запугать журналистов.

"Мы готовы рассказать обо всех деталях дела. Мы приглашаем вас в редакцию "Страны", чтобы показать, как мы работаем, и ответить на все ваши вопросы", – обращаются сотрудники издания к послам G7 и ЕС.

Они уверяют, что "Страна" сейчас борется не только за своё существование, но и за свободу слова в Украине.

В свою пользу сотрудники издания пишут, что "Страна" вскрывала пропаганду властей и коррупционные схемы, публиковала записи сбежавшего депутата Александра Онищенко.

Как известно, вечером 22 июня в редакции "Страна.ua" провели обыск, после которого Игоря Гужву забрали в СИЗО.



Генпрокуратура заявила, что Гужва требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько.

24 июня Шевченковский райсуд Киева избрал Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 544 тысяч гривен.



26 июня заместитель главного редактора издания "Страна.ua" Светлана Крюкова внесла залог за Гужву, однако из СИЗО он вышел на следующий день, 27 июня.

По данным прокуратуры, у следствия есть видеодоказательства вины Гужвы, а задержанный с ним посредник пошел на сотрудничество со следствием.

2 года назад Гужву подозревали в уклонении от уплаты налогов, тогда он внес залог 1 035 300 грн. В апреле этого года он заявлял, что против него готовят дело о неуплате налогов.

Алена Рощенко, УП