Хроника 25 сентября. Пираты захватили "Фаину", а Янукович лечится от яйца

Найцікавіше: 2004. Янукович перебуває у лікарні після яєчної атаки 2008. "Фаїну" з танками на борту захопили пірати 2016. Патрульна поліція України понесла першу втрату

2001, вівторок

– Компанія Кroll із США, до якої звернулися лідери "Трудової України", оприлюднила звіт щодо розслідування справи Георгія Гонгадзе.

Головний висновок звіту, який представники компанії повторили журналістам сотню разів: "Ми не знайшли жодних доказів причетності Кучми до вбивства Гонгадзе".

2002, середа

– Генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон вимагає від Києва роз'яснень з приводу намірів продати до Іраку сучасні радіолокаційні установки "Кольчуга".

МЗС України висловлює рішучу незгоду із обвинуваченнями на адресу України і підкреслює відсутність будь-яких доказів.

ГПУ заявляє, що провела розслідування і встановила: Україна "Кольчуги" до Іраку не поставляла.

А голова Адміністрації президента Віктор Медведчук впевнений, що нова хвиля "кольчужного скандалу" прямо пов'язана з акціями протесту опозиції.

2003, четвер

– Львівська міськрада звернулася до Верховної Ради з вимогою не ратифікувати документи про створення Єдиного економічного простору. Ратушу перевірили на мінування через фальшиве телефонне попередження.

Тим часом під стінами обласної ради понад 6 тисяч противників ЕЄП провели пікет. Хтось із них побився з молодиками, які теж прийшли під облраду з гаслами, спрямованими проти нардепів з "Нашої України".

2004, субота

– Прем'єр-міністр Віктор Янукович проходить курс лікування у клінічній лікарні "Феофанія" після того, як в Івано-Франківську студент Дмитро Романюк метнув у нього яйце.

Лікарі вирішили, що Януковичу потрібно дві доби полежати і полікуватися. Студента спочатку затримали, а згодом відпустили.

"Кожен може спіткнутися в житті, і потрібно дати кожній людині шанс спокутувати гріх", – прокоментував ситуацію з Романюком Янукович.

2006, понеділок

– Продовжуються зазіхання прем’єра Януковича на повноваження президента Ющенка. Так, Янукович заявив, що виконавча влада має бути безпосередньо залучена до підготовки президентських указів і пообіцяв відповідний урядовий законопроект.

А Секретаріат президента вдруге відправив до уряду вже оприлюднені 7 президентських указів, які раніше у Кабміні відмовились підписати – мовляв, вони мають бути погоджені з прем’єром до оприлюднення.

– Прес-секретар Ющенка Ірина Геращенко подала у відставку.

"Я як людина команди розумію, що іноді треба підставити плече або передати м’яч партнеру. Важливо відчути цей момент", – пояснила вона.

– Політтехнолог Марат Гельман розмірковує про рішення лідера СПУ Олександра Мороза перейти від "помаранчевих" до табору "біло-блакитних":

"Мороз – людина похилого віку, яка не вірить у Бога, із гризотою нереалізованих амбіцій і філософією останнього шансу. Оточений людьми, які хочуть нарешті отримати своє за участь у приході Ющенка до влади", – вважає він.

2007, вівторок

– Напередодні дострокових парламентських виборів Віктор Янукович звинуватив політичних опонентів у підкупі виборців.

А Віктор Ющенко, навпаки, попередив Януковича та інших урядовців про відповідальність, якщо під час виборів відбудуться фальсифікації.

– У "Метінвесті" Ріната Ахметова поділилися планами про об’єднання гірничо-металургійних активів "СКМ" з підприємствами "Смарт-холдингу" Вадима Новинського.

2008, четвер

– У нейтральних водах ближче до Кенії пірати захопили українське судно "Фаїна". На його борту – близько 30 танків, системи "Град" та інша зброя. Екіпаж судна складає 21 особу, серед них – 17 українців. Пірати вимагають викуп.

Моряки перебуватимуть у полоні до лютого 2009 року, коли викуп буде заплачено.

– Політики не можуть вирішити, якою буде парламентська коаліця.

У Партії регіонів назвали переговори про створення коаліції з БЮТ дуже важкими і врешті-решт вирішили взагалі призупинити будь-які коаліційні переговори.

А нардеп від ПР Нестор Шуфрич запропонував колезі з НУНС В’ячеславу Кириленку парі на мандат, що в парламенті не буде створено коаліцію між Партією регіонів, БЮТ і Компартією.

2009, четвер

– Політики обурені рішенням Печерського райсуду Києва, який заборонив поширення будь-якої недобросовісної реклами щодо діяльності прем’єра Юлії Тимошенко.

У Секретаріаті президента побачили в цьому зазіхання на свободу слова й думок. Віктор Янукович назвав це поверненням до тоталітаризму.

А сама Тимошенко вважає, що українці скучили за сильною рукою.

2010, субота

– В Індійському океані сомалійські пірати захопили суховантаж Lugela, екіпаж якого складають українці.

Цього разу моряки звільняться самі. У повному складі – 12 чоловік – вони закриються в машинному відділенні з достатнім запасом питної води і їжі. Після двох діб на некерованому судні пірати його залишать.

2011, неділя

– В Умані активісти ВО "Свобода" влаштували ходу, під час якої скандували: "Умань без хасидів!" Наприкінці ходи вони побилися із силовиками.

Прес-служба "Свободи" повідомила про більш ніж 50 затриманих.

2012, вівторок

– В ООН підрахували, що лише один із трьох жителів України має доступ до інтернету.

– У мережі стартувала акція протесту проти законопроекту про наклеп, який має на меті обмеження свободи слова. Акцію підтримали більше 30-ти всеукраїнських і регіональних ЗМІ.

Увечері стало відомо, що автор законопроекту – регіонал Віталій Журавський – вирішив його відкликати.

2013, середа

– У Харкові знищили пам’ятну дошку видатному славісту, професору Гарвардського і Колумбійського університетів Юрію Шевельову. Зробили це громадяни, які назвалися працівниками комунальних служб Харкова.

Проте міський голова Геннадій Кернес заявив, що комунальні служби міста до цього не причетні.

Меморіальну дошку Шевельову відкрили на пожертви громадян на початку вересня. Голова Харківської ОДА Михайло Добкін назвав науковця "фашистським пособником", а ініціаторів встановлення пам'ятної дошки "фашистськими мерзотниками".

2014, четвер

– У Києві під будівлею ЦВК активісти кинули до смітника та облили червоною фарбою депутата Віктора Пилипишина.

"Корупціонер-фальсифікатор Віктор Пилипишин, який голосував за диктаторські "закони 16 січня", сьогодні спробував спокійно зареєструватися кандидатом у депутати, ніби Революції в країні й не було", – пояснили активісти "Варти Києва".

– Президент Петро Порошенко заявив, що Україні не потрібна іноземна смертельна зброя.

"Україна володіє й кулеметами, і скорострільними пушками, і системами "Град", і ракетами, і всім необхідним, щоб захистити свою країну. Не тільки володіє, але й уміє це робити", – сказав Порошенко.

Також президент озвучив намір подати заявку на набуття членства України в Європейському Союзі у 2020 році.

Крім того, Порошенко дозволив створити в окупованому Криму вільну економічну зону. Відтепер на півострові діятиме особливий правовий режим для підприємців та порядок застосування норм регуляторного, податкового і митного законодавства.

А тим часом окупаційна влада Криму готує до продажу кримські об’єкти Ігоря Коломойського, які "націоналізували" після анексії.

2015, п’ятниця

– Президент Порошенко дав вказівку скасувати вільну економічну зону в Криму.

– У госпіталі помер нацгвардієць Богдан Дацюк – четвертий боєць, що пішов із життя через гранату, яку кинули в натовп під час мітингу під парламентом 31 серпня. У той день Верховна Рада розглядала законопроект про децентралізацію.

– Український уряд заборонив польоти російських авіакомпаній до України.

"Немає що робити російським літакам з російськими триколорами в українських аеропортах", – заявив прем’єр Арсеній Яценюк. Заборона діятиме з кінця жовтня. Секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав це рішення черговим актом божевілля.

2016, неділя

– Патрульна поліція України понесла першу втрату. У Дніпрі зловмисник застрелив двох патрульних, які зупинили його авто за порушення правил дорожнього руху. В обох залишилися діти. У місті оголосили траур.

Підозрюваного у вбивстві – екс-бійця спецпризначення МВС "Торнадо" Олександра Пугачова затримали через кілька годин. Виявилося, що він понад рік перебував у розшуку за кількома статтями.

Рустем Халілов, для УП