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Главные новости за выходные

Воскресенье, 3 сентября 2017, 23:56

Вступил в силу указ о биометрическом контроле для иностранцев с 2018 года

Польша планирует сооружение вдоль границы с Беларусью и Украиной ограды, предотвратит миграции диких кабанов, которые переносят африканской чумы свиней (АЧС)

В США не доверяют заявлениям РФ об учениях "Запад-2017"

В Киеве представители МВД задержали брата Саакашвили Давида

Глава СБУ Василий Грицак предлагает ввести уголовную ответственность за посещение Российской Федерации депутатами, политиками и общественными деятелями

В Генпрокуратуре рассказали о арестованы средства и имущество бывших чиновников, которые объявлены в государственный розыск. В частности у Александра Клименко и его окружения оказалось около 20 млн долларов в Лихтенштейне

Государственная миграционная служба заявила, что брат Саакашвили должен покинуть территорию Украины, иначе он по решению суда может быть принудительно выдворен

Сборная Украины обыграла Турцию в отборе на ЧМ-2018

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что для возвращения к нормальному диалогу необходимо выполнение Минских договоренностей

Северная Корея взорвала самую мощную ядерную бомбу в своей истории

В Сеуле заявили, что будут добиваться самых мощных санкций для КНДР, а Пентагон  - что готов дать мощный военный отпор любой угрозе США, ее территории или союзникам. 

В центре Киева стерли "иконы революции" времен Майдана. Институт национальной памяти назвал это преступлением, а прокуратура открыла уголовное производство по статье 298 КК.

Глава СБУ обратился к руководителю ФСБ РФ с призывом прекратить деятельность, которая может дать повод российским военным для начала полномасштабной кампании против Украины.

"Украинская правда" в Threads

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