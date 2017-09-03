Найголовніше за вихідні

Набув чинності указ про біометричний контроль для іноземців з 2018 року

Польща планує спорудження вздовж кордону з Білоруссю та Україною огорожі, що запобігатиме міграції диких кабанів, які переносять африканську чуму свиней (АЧС).

У США не довіряють заявам РФ про навчання "Запад-2017"

У Києві представники МВС затримали брата Саакашвілі Давида.

Глава СБУ Василь Грицак пропонує запровадити кримінальну відповідальність за відвідування Російської Федерації депутатами, політиками і громадськими діячами.

У Генпрокуратурі розповіли про заарештовані кошти та майно колишніх високопосадовців, які оголошені у державний розшук. Зокрема у Олександра Клименка та його оточення виявилося близько 20 млн доларів у Ліхтенштейні

Державна міграційна служба заявила, що брат Саакашвілі має залишити територію України, інакше його за рішенням суду може бути примусово видворено.

Збірна України обіграла Туреччину у відборі на ЧС-2018

Канцлер ФРН Ангела Меркель вважає, що для повернення до нормального діалогу необхідне виконання Мінських домовленостей

Північна Корея підірвала найпотужнішу ядерну бомбу в своїй історії

У Сеулі заявили, що домагатимуться найпотужніших санкцій для КНДР, а Пентагон - що готовий дати потужну військову відсіч будь-якій загрозі США, її території або союзникам

У центрі Києва стерли "ікони революції" часів Майдану. Інститут національної пам'яті назвав це злочином, а прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 298 КК

Глава СБУ звернувся до керівника ФСБ РФ із закликом припинити діяльність, яка може дати привід російським військовим для початку повномасштабної кампанії проти України