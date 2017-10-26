Главные новости дня – за 60 секунд

Взрыв в Соломенском районе, стрельба с балкона в Харькове, планы Умерова и Чигоза после освобождения, новый адвокат для Януковича, дело МН-17 – новости, которые обсуждали 26 октября.

О взрыве в Соломенском районе. 25 октября около 22 вечера произошел взрыв на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева. В нем пострадал нардеп Игорь Мосийчук.

Кроме него пострадали политтехнолог Виталий Бала и 56-летняя женщина Надежда Тарасенко.

Также погибли двое мужчин: охранник Мосийчука Руслан Кушнир и случайный прохожий Михаил Мормиль.

Игоря Мосийчука и политтехнолога Виталия Балу прооперировали.

Надежда Тарасенко, пострадавшая при взрыве, остается без сознания, с ее мозга врачи достали пулю и фрагменты черепной кости. Сейчас она в крайне тяжелом состоянии.

Следствие не исключает, что взрыв возле телеканала "Эспрессо" мог быть направлен не против Мосийчука.

Мосийчук заявил, что заказчики теракта, в результате которого он и еще три человека получили ранения, а его охранник погиб, сидят в Москве.

О стрельбе с балкона в Харькове. Парень в компании друзей устроил пальбу из пистолета с балкона многоэтажного дома в Харькове. Стрелявший с друзьями задержаны, никто не пострадал.

Об Умерове и Чийгозе. Заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз собираются снова вернуться в оккупированный Россией Крым, чтобы повидаться с родными и друзьями.

Также сегодня стало известно, что они прилетят в Украину из Турции позже, чем анонсировалось - 27 октября.

Еще Чийгоз заявил, что в СИЗО ему поступали "гнусные и мерзкие" предложения в обмен на его свободу.

О Януковиче. Суд назначил нового государственного адвоката экс-президенту Виктору Януковичу, обвиняемому в государственной измене. Им стал Игорь Ляшенко.

О деле МН-17. Нидерланды разрешили не рассекречивать документы по крушению самолета Boeing-777 Malaysia Airlines рейса МН-17 в июле 2014 года в Донецкой области.

О действиях России на Донбассе. Украина в рамках дела против России подала в Европейский суд по правам человека свою юридическую оппозицию в связи с событиями на Донбассе в 2014 году.