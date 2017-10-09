Хроника 9 октября. Третий срок Кучмы и второй роспуск парламента Ющенко

Найцікавіше: 2001. Українських військових звинувачують у катастрофі пасажирського літака 2003. Політикум обговорює, чи піде Кучма на третій термін 2008. Ющенко вирішує вдруге розпустити парламент 2014. Росія замінює кадрових військових на Донбасі натренованими бойовиками

2001, вівторок

– Світ обговорює чутки про те, що українські військові нібито збили пасажирський літак.

Ту-154 авіакомпанії "Сибір" летів з Тель-Авіва до Новосибірська 4 жовтня та впав у Чорне море. Загинули всі 78 пасажирів та членів екіпажу.

Катастрофа сталася під час проведення у Криму запусків бойових ракет на спільних українсько-російських навчаннях. І найбільш актуальне питання тих днів – чи збила українська ракета пасажирський літак?

Російські ЗМІ розповідають про сподівання офіційних джерел у Москві на те, що Київ визнає свою провину у катастрофі. Пишуть про нібито знайдені у морі осколки зенітної ракети С-200 та пробоїни у фюзеляжі.

Про появу нових аргументів на користь версії про те, що літак помилково збила українська ракета, пишуть і провідні американські видання.

Проте міністр оборони Олександр Кузьмук стверджує, що дані контролю за стрільбами під час навчань у Криму свідчать про те, що на маршруті польоту російського літака Ту-154 у момент катастрофи ракет не було.

2002, середа

– Народний депутат двох скликань Олександр Єльяшкевич отримав політичний притулок у США.

"Я отримав політичний притулок через серйозну загрозу моєму життю, яка існувала і все ще існує з боку Кучми та його оточення", – заявив він журналістам.

У 2000 році Єльяшкевича побили. Кривдника засудили, проте сам нардеп звинуватив у нападі президента Леоніда Кучму, посилаючись на "плівки Мельниченка", у яких йшлося про організацію нападу на Єльяшкевича.

2003, четвер

– Топ-тема тижня, яку обговорює український політикум – чи збирається Леонід Кучма на третій президентський термін?

Причиною дискусії стало подання депутатів з парламентської більшості до Конституційного суду, де вони просять розтлумачити, чи може Кучма обиратися знову. Хоча сам президент уже заявив, що свою кандидатуру не висуватиме.

2005, неділя

– Генпрокуратура під керівництвом Святослава Піскуна порушила справу проти службових осіб в адміністрації президента Кучми за… звільнення Піскуна з посади генпрокурора у 2003 році.

Пояснюється, що це "суттєво перешкодило розслідуванню кримінальної справи" про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

2006, понеділок

– Президент Віктор Ющенко призначив своїм радником Олександра Зінченка.Таке рішення викликало обурення в "Нашій Україні". Ще рік тому Зінченко став каталізатором політичної кризи, звинувативши оточення Ющенка в корупції.

Нардеп Олександр Третьяков вирішив скласти з себе повноваження радника президента, щоб йому не довелося перебувати із Зінченком в одному приміщенні.

2007, вівторок

– Через цензуру в "Газеті 24" звільнився її головний редактор Віталій Портников. Про це йдеться в листі самого редактора.

За його словами, коли на парламентських виборах Партія зелених України, очолювана інвестором Володимиром Костеріним, виступила "вкрай невдало", у програші звинуватили підконтрольні йому ЗМІ.

2008, четвер

– Президент Віктор Ющенко підписав указ про розпуск парламенту та призначення позачергових виборів. У вересні коаліція розпалася, нову депутати не створили, тож президент вирішив піти ва-банк і вдруге розпустити Верховну Раду.

Спікер Арсеній Яценюк відкрив засідання парламенту як "практично останнє" та закликав колег зайнятися юридичною базою для перевиборів.

Партія регіонів вітає наміри Ющенка, а БЮТ готується оскаржити указ у суді. Проте і ті, і інші вже розкупили в Донецьку майже всі щити зовнішньої реклами до грудня включно.

– Президент Леонід Кучма виступає за зміну політичної еліти.

"Мені подобається Яценюк. Він ще занадто молодий політик і робить деякі помилки, він думає, що взяв уже бика за роги. Гадаю, у нього велике майбутнє. Таких людей слід підтримувати і ростити політичну еліту з таких, як Яценюк", – переконаний Кучма.

2009, п’ятниця

– Петро Порошенко святкує перемогу: парламент підтримав його кандидатуру на посаду міністра закордонних справ.

Сталося це, в першу чергу, завдяки голосам від БЮТ. Прем’єр Юлія Тимошенко назвала підтримку від своєї партії актом доброї волі щодо президента Ющенка.

А сам Порошенко забув образливі вислови, що лунали з вуст Тимошенко під час корупційного скандалу, та заявив, що треба працювати на об’єднання, а не роз’єднання.

2010, субота

– Заступник генпрокурора Ренат Кузьмін заявив, що справа про отруєння Ющенка у 2004 році повертається на початкову стадію.

"П'яти років як і не було", – сказав він.

– Екс-прем’єр Юлія Тимошенко відповідає на запитання, чи довіряє вона своїй соратниці Наталії Королевській.

"У Королевську хочу вірити. Вона має всі шанси стати сильним політиком", – переконана Тимошенко.

У 2012 році Королевську виключать з фракції БЮТ, а очолювану нею УСДП – зі складу БЮТ, "за співпрацю з правлячим режимом".

2012, вівторок

– Сирійські повстанці використовують українську зброю, що призначалася Саудівській Аравії, стверджують журналісти ВВС. Кореспондент бачив три ящики з військовим вантажем, які було марковано українською компанією.

У МЗС відповіли, що Україна дотримується своїх міжнародних зобов'язань і не поставляла зброю до Сирії.

– В Україні є політичні в’язні, заявив глава представництва ЄС в Україні Ян Томбінський.

"Так само, як Юлія Тимошенко є в’язнем, так і Україна стає в’язнем Юлії Тимошенко", – зазначив він.

Тим часом найбільш відомий політв’язень продовжує вести політичну діяльність і за ґратами. Зокрема, Тимошенко почала писати листи на підтримку кандидатів від опозиції на мажоритарних округах.

2013, середа

– Без підтримки Москви не було б і Партії регіонів, заявив радник президента Росії Сергій Глазьєв. Він злякався за регіоналів, які хочуть підписати Асоціацію з ЄС та "кинути" своїх виборців.

2014, четвер

– Один український військовий загинув та четверо дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

Головною метою бойовиків залишається Донецький аеропорт. У самому Донецьку від обстрілів загинули п’ять мирних жителів.

Як повідомили в РНБО, Росія відводить кадрових російських військових з передової до лінії кордону з РФ, а на їхнє місце прибувають нові терористи "ДНР" та "ЛНР", що встигли пройти підготовку у таборах Головного розвідуправління Росії у Ростовській області.

– Віднині вся продукція з Росії, яка продається у магазинах Києва, має бути спеціально промаркована. Відповідне рішення ухвалила Київрада. Російське походження позначатимуть на цінниках.

– Президент Петро Порошенко підписав закон "Про очищення влади", який парламент ухвалив 16 вересня.

2015, п’ятниця

– "Ворог України – Російська Федерація – оцінює українські Збройні сили як потужний організм, а в самій Україні ЗМІ поширюють негативну інформацію про армію", – обурився начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко.

– Нардеп Ігор Луценко виклав у мережу відеозйомку з повітря маєтку президента Петра Порошенка у Козині. Це відео він присвятив Андрію Медведьку та Денису Поліщуку, яких звинувачують у вбивстві Олеся Бузини.

Про маєток Порошенка у Козині УП писала ще в 2007 році.

– Генпрокуратура оголосила підозру 12 особам, причетним до діяльності "тітушок" під час Революції гідності 18-19 лютого 2014 року. Згідно з планами влади, після зачистки Майдану "тітушки" мали розганяти протестувальників з вулиць поблизу та з Михайлівської площі.

– У розшук оголосили колишніх заступників керівника "Нафтогазу" братів Сергія та Олександра Кацуб. Їх підозрюють у привласненні, розтраті чи заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Але Кацуби встигли залишити країну ще у вересні.

2016, неділя

– Один український військовий загинув та один зазнав поранень за минулу добу в зоні проведення АТО. Через порушення режиму тиші Міноборони відклало відведення сил і засобів (про що домовлялася Тристороння контактна група) на одній з ділянок.

–Українські футболісти перемогли гравців з Косово на відбірному етапі до ЧС-2018 з рахунком 3:0. Це стало першою перемогою української збірної під керівництвом головного тренера Андрія Шевченка.

Рустем Халілов, для УП