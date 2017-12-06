Прокуратура показала не все доказательства по делу Саакашвили - Лысенко

Генеральная прокуратура показала еще не все доказательства по делу лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили.

Об этом заявил представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко в эфире "Общественного радио", передает "Интерфакс-Украина".

"Те купюры, которые фигурировали в этой видеосъемке, переписаны еще до того, как их передавали. Это одно из доказательств. Есть письменные доказательства тех, кто доставлял эти деньги и передавал. Плюс, видеосъемка. Плюс еще доказательства, не обнародованы. Они есть. В случае необходимости они будут предоставлены суду", - подчеркнул Лысенко.

"После этого суд примет решение о вынесении приговора тем лицам, которые пытались осуществить попытку свержения государственной власти в Украине", - отметил представитель Генпрокуратуры.

Он добавил, что Саакашвили не вручали подозрение, а только ознакомили с постановлением о задержании.

Во время брифинга во вторник Генеральная прокуратура обнародовала запись вроде разговора экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и Сергея Курченко.

В понедельник правоохранители арестовали одного из лидеров "Движения новых сил" Саакашвили, руководителя Киевского областного отделения "РНС" Севериона Дангадзе.

Прокуратура утверждает, что он "по согласованию с самым Саакашвили обратился через доверенное лицо в Курченко, что скрывается от правоохранительных органов в Москве, с предложением финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов преступной группировки".

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