Луценко и Грицак придут в Раду без Сытника и Холодницкого

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и генеральный прокурор Юрий Луценко прибудут в Верховную Раду для отчета в 12:30 в среду.

Об этом сообщил спикер Андрей Парубий, открывая заседание 6 декабря, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я сегодня пригласил руководителя Службы безопасности Украины, а также генерального прокурора. Моя позиция заключается в том, чтобы до 12:00 рассмотреть законопроекты, которые стоят в повестке дня, а в 12:30 заслушать Грицака и Луценко" – сообщил он.

Парубий добавил, что руководители Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, которые также приглашены, ответили ему, что находятся в командировке.

Как известно, Сытник и Холодницкий находятся в Вашингтоне, где проходит Глобальный форум по возврату активов.



Луценко 5 декабря уже приходил в Верховную Раду, где рассказал, что лидера партии "Рух новых сил" Михэила Саакашвили задержали из-за того, что он якобы договаривался с беглецом Сергеем Курченко о финансировании акции протеста. В доказательство он привел записи разговоров.

А на прошлой неделе разразился скандал вокруг НАБУ. агента бюро задержали якобы за передачу взятки первому заместителю главы Государственной миграционной службы Дине Пимаховой.



НАБУ заявило, что ее детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию по раскрытию коррупционной схемы, а СБУ, ведя прослушивание для бюро, завербовала Пимахову для давления на детективов.



Луценко назвал методы НАБУ недопустимыми, детективов НАБУ избранными без конкурса, а технику, которую они используют, – незаконной.



Посол Украины в США надеялся помирить НАБУ, САП и Генпрокуратуру в Вашингтоне.



Луценко просил вызвать руководство НАБУ из Вашингтона для доклада в ВР.