Хроника 25 января. Оранжевая революция закончилась, а Яценюк отказал Януковичу

Найцікавіше: 2005. З Хрещатика зникли останні намети Помаранчевої революції 2008. Сестри Бондаренко виграли Australian Open 2014. Яценюк відмовився бути прем'єром у Януковича

2001, четвер

– "Якщо не буде вирішено сформувати коаліційний уряд і прем'єр реально не розпочне консультації з фракціями, парламент розпочне процедуру відставки Віктора Ющенка", – заявив лідер партії "Трудова Україна" та екс-міністр економіки в Кабміні Ющенка Сергій Тігіпко.

29 травня 2001 року Верховна Рада висловила недовіру Кабміну та відправила уряд Ющенка у відставку.

2002, п'ятниця

– Генпрокуратура під час розслідування справи корпорації "Єдині енергетичні системи України" висунула звинувачення низці колишніх керівників корпорації, у тому числі свекру Юлій Тимошенко Геннадію Тимошенку. Лідер БЮТ назвала це "новою провокацією влади".

2005, вівторок

– Хрещатик і Майдан Незалежності повністю звільнено від наметів, вулицею знову відкрито транспортний рух.

– Під час виступу на Парламентській асамблеї Ради Європи президент Віктор Ющенко заявив, що підготував план дій, щоб протягом найближчих 5 років можна було почати вступ України до ЄС.

2006, середа

– Печерський райсуд Києва зобов’язав екс-держсекретаря Олександра Зінченка спростувати звинувачення в корупції на адресу екс-секретаря РНБО Петра Порошенка.

2007, четвер

– "На сьогоднішній день, пройшовши всі перевірки, екзамени зі сторони лікарів, моєї команди, я вирішив повернутися і тим самим зробити реальністю нашу мрію з братом – стати одночасно чемпіонами світу в надважкій вазі", – заявив лідер блоку свого імені Віталій Кличко, підкресливши, що "ні в якому разі" не збирається залишати політику.

11 жовтня 2008 року Віталій Кличко переміг у бою Семюеля Пітера технічним нокаутом, повернувши пояс за версією WBC.

2008, п'ятниця

– Українки Олена і Катерина Бондаренко стали переможцями у Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. Дует сестер у трьох сетах здолав білорусько-ізраїльську пару Вікторії Азаренко та Шахар Піір – 2:6, 6:1, 6:4.

Ця перемога стала першим успіхом українського тенісу на турнірах Великого шолома.

– Прокуратура порушила кримінальну справу проти голови МВС Юрія Луценка за фактом інциденту після засідання РНБО, під час якого меру Києва Леоніду Черновецькому було завдано легких тілесних ушкоджень.

"Нам треба знайти вихід з цієї ситуації, який лежить у руках міністра та мера. Якщо вони мужчини, то багато речей чисто по-мужськи вони можуть вирішити", – заявив президент Віктор Ющенко на прес-конференції в Давосі.

2010, понеділок

– Глава Харківської ОДА Арсен Аваков заявив, що підтримає в другому турі президентських виборів Юлію Тимошенко.

– "Ми готові розширити свою команду за рахунок прихильників, у тому числі Сергія Леонідовича. Ми готові розглянути будь-які пропозиції, пам'ятаючи про те, що вони повинні бути реалістичними", – заявив представник Партії регіонів Микола Азаров, надсилаючи відповідний сигнал Сергію Тігіпку.

11 березня 2010 року Азаров став прем'єром, а Тігіпко – віце-прем'єром.

2011, вівторок

– "Я можу сказати, у чому полягає їхній план. Цей план нам дуже добре відомий. Вони хочуть будь-яким чином не допустити мене до парламентських виборів і до виборів президентських", – заявила лідер БЮТ Юлія Тимошенко щодо поточних планів влади.

5 серпня 2011 року Тимошенко заарештували в залі Печерського райсуду Києва, а 11 жовтня того ж року її було засуджено до 7 років в'язниці.

– Вища рада юстиції призначила на посаду глави Господарського суду Києва Артура Ємельянова, який до того був керівником Госпсуду Донецької області.

Згодом Ємельянов став заступником голови Вищого господарського суду України, де побудував "схеми корупційного контролю".

2012, четвер

– Юлія Тимошенко отримує найкраще медичне обслуговування, яке можливе в Україні, заявив міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко після зустрічі з президентом ПАРЄ Жан-Клодом Міньйоном.

"Якщо пан Грищенко справді вважає українське тюремне медичне обслуговування "найкращим", як він заявив президенту ПАРЄ, нехай доведе правдивість своїх слів і відтепер лікується тільки в лікарів Лук’янівського СІЗО та Качанівської колонії", – заявили в партії "Батьківщина".

2013, п'ятниця

– Лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк заявив у Давосі, що без вирішення проблеми Тимошенко євроінтеграція України неможлива.

А міністр закордонних справ Леонід Кожара відмовився відповідати на запитання, що стало причиною відсутності президента Віктора Януковича на ланчі в Давосі.

– Після використання вакцин виробництва фірми "Фармстандарт-Біолік", яка належить сину міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової, тільки у 2012 році померли 8 дітей.

Про це повідомив депутат від "Батьківщини" Андрій Сенченко, посилаючись на документи лікарень, наявні в його розпорядженні.

2014, субота

– Хроніка Революції Гідності.

Оболонський райсуд Києва арештував 17 активістів Євромайдану, а Деснянський та Святошинський райсуди ухвалили рішення взяти під варту 12 людей.

Станом на 25 січня 2014 року мітингувальники захопили держадміністрації у 8 областях.

Зокрема, територія протесту за цей час поширилася на Київську, Житомирську, Хмельницьку, Рівненську, Тернопільську, Чернівецьку, Івано-Франківську та Львівську області, в облозі перебувають ОДА на Закарпатті та на Волині.

У Вінниці мітингувальники забарикадувалися в приміщенні місцевої облдержадміністрації. Згодом євромайданівці захопили і Полтавську ОДА.

Президент Віктор Янукович звільнив із займаної посади главу Київської міськдержадміністрації Олександра Попова, іншим своїм указом він призначив главою КМДА нардепа-регіонала Володимира Макеєнка.

Янукович запропонував Арсенію Яценюку посаду прем’єра, а Віталію Кличку – віце-прем’єра з гуманітарних питань.

Опозиція не прийняла умови, висунуті Януковичем.

2015, неділя

– Як уточнили в Маріупольській міськраді, внаслідок атаки бойовиків на Маріуполь 24 січня 2015 року 30 осіб загинули, двоє з них діти, поранено 93 людини.

Загалом від обстрілів "Градами" постраждали 53 багатоповерхові будинки міста, зафіксовано 14 прямих попадань у будинки приватного сектору, постраждали 4 школи, 3 дитячих садка, згоріли магазини, автомобілі.

Росія заблокувала заяву Радбезу ООН про ситуацію на Донбасі після обстрілів Маріуполя 24 січня.

– З полону "ДНР" звільнено трьох захисників аеропорту Донецька, повідомили в Міноборони.

– Керівництво російсько-терористичними військами, які ведуть наступальні дії в районі Попасної, здійснює особисто начальник штабу 58-ї армії Південного військового округу РФ генерал-майор Сергій Кузовльов. Про це повідомили в прес-центрі АТО та надали фото російського генерала.

2016, понеділок

– Вищий адмінсуд відмовив у відкритті провадження за касаційною скаргою Комуністичної партії, яка намагалася оскаржити свою заборону в Україні.

Олег Поліщук, для УП