В Харькове наградили сотрудниц "Укрпочты" за помощь в освобождении заложников

Приказами Министерства внутренних дел награжден подарками четырех граждан за смелость и решительность, которую они проявили во время освобождения заложников, захваченных 30 декабря в отделении "Укрпочты" в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что женские часы получили операторы отделения "Укрпочты" Анна Коропец и Елена Лукьяненко, начальник этого отделения - Виктория Мущир, а также мужские часы получил частный предприниматель Алексей Маврин.

Кроме того, "за образцовое выполнение служебных обязанностей и преданность присяге" приказами МВД нагрудные знаки "За отвагу в службе" получили полицейские, участвовавшие в спецоперации по освобождению заложников.

"Хочу сказать очень теплые слова неравнодушным офицерам и гражданам в городе Харькове, которые работали четко и слаженно. К счастью, силовой захват был нужен. К такой бескровной реализации привела работа переговорщиков, психологов, а также полное взаимодействие и коммуникация между работниками оперативного подразделения и самыми заложниками ", - сказал глава Нацполиции Сергей Князев

Он поблагодарил и граждан, и сотрудников полиции, которые помогли обезвредить злоумышленника без жертв.

Как известно, днем ​​30 декабря в Харькове на ул.Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты". В помещении "Укрпочты" находились люди, полиция уточняла информацию о них.

По данным Нацполиции, неизвестный заявил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить.

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех заявлял, что по непроверенной информации в заложниках находятся 11 человек, среди которых 2 детей.

На место инцидента прибыл КОРД, полиция расширила оперативный периметр вокруг здания, людей, которые собрались рядом, оттеснили. Ближе к зданию подъехали две машины пожарной службы и 6 машин "скорой". Кафе и небольшие магазины, которые расположены рядом с "Укрпочтой", были закрыты.

Из плена удалось освободить 5 граждан: двух детей 11 и 13 лет, а также трех женщин. Территория вокруг здания оцеплена, она контролируется снайперской группой спецназовцев.

Освобожденный из здания "Укрпочты" подросток Андрей Ремыга рассказал подробности пребывания в заложниках.

По факту событий в Харькове открыто уголовное производство, нарушителю грозит от 7 до 15 лет.

Позже в тот же день были освобождены все заложники, а злоумышленник задержан.