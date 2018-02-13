СМИ: В ГПУ якобы не знали о выдворении Саакашвили, расследование продолжится

Расследование дел в отношении лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили продлится несмотря на его выдворение из Украины, о подготовке которого в Генпрокуратуре якобы не знали.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, отвечая на вопрос, что будет с уголовными производствами, в которых фигурирует Саакашвили, пишет УНИАН.

По ее словам, операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для Генеральной прокуратуры неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.

При этом Сарган подчеркнула, что в Украине досудебные расследования по уголовным производствам по Саакашвили не закрыты, они будут продолжаться и дальше.

На вопрос, каким образом будут проводиться эти следственные действия, исходя из того, что он уже за пределами Украины, Сарган отметила, что сегодня еще не может сказать, однако завтра ГПУ "определится с решением этой проблемы".

Ранее, в интервью ТСН генпрокурор Юрий Луценко рассказывал, что у Саакашвили есть выбор: поехать в Грузию в тюрьму, добровольно выехать в Нидерланды в семье или быть высланным в Польшу, откуда он незаконно въехал.

Как известно, около 15:00 12 февраля Саакашвили задержали в столичном ресторане.

Позже в Государственной пограничной службе сообщили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили в Польшу.

10 февраля в Нацполиции сообщили о начале оперативно-профилактической операции "Мигрант", целью которой является выявление иностранцев, которые своими действиями влияют на криминогенную ситуацию в стране.

9 февраля Саакашвили заявлял о попытке его похищения "людьми с автоматами" в гостинице в центре Киева.

Первый раз Саакашвили задержали вечером 8 декабря.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 – "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

26 января Апелляционный суд Киева отправил Саакашвили под ночной домашний арест.

В июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Гражданства Грузии Саакашвили лишен. Родная страна требует его экстрадиции.

В Грузии суд заочно приговорил Саакашвили к 3 лет тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

5 февраля Киевский апелляционный административный суд признал законнымотказ Государственной миграционной службы предоставить статус беженца или лица, нуждается в дополнительной защите, экс-президенту Грузии Саакашвили.

В ноябре 2017 года СБУ совместно с Нацполицией, Государственной миграционной и пограничной службами выдворили из Украины восемь граждан Грузии.